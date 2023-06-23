Чем полезна овсянка

Овсянка с фруктами и семенами. Фото: Pexels

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Новые исследования о пользе овсянки говорят о том, что есть веские причины включить ее в свой рацион. К тому же эта каша более универсальна, чем вы можете себе представить.

Об этом сообщил Health.

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Овсянка содержит антиоксиданты

Содержащиеся в овсе полифенольные антиоксиданты обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Доказано, что на клеточном уровне полифенолы помогают противостоять старению и болезням, уменьшая окислительный стресс.

Кроме того, благодаря своему защитному действию полифенолы связаны с защитой от сердечных заболеваний и инсульта, а также диабета 2 типа и ожирения.

Различные рецепты овсянки. Фото: Pexels

Овсянка способствует лучшему питанию

Если вы избегали овсянки из-за ее высокого содержания углеводов, вам будет приятно узнать, что этот полезный крахмал действительно помогает контролировать вес. Исследование показало, что регулярные потребители овсянки имеют более высокие показатели по Индексу здорового питания Министерства сельского хозяйства США (USDA), который является показателем общего качества питания.

Овсянка и семена тыквы. Фото: Pexels

Цельнозерновые питательные вещества

Статус цельного зерна является одной из причин, по которым овсянка способствует здоровому контролю веса и улучшению общепита. Это потому, что, в отличие от очищенных зерен, лишенных отрубей и зародышей, цельные зерна остаются нетронутыми, а это означает, что они хранят клетчатку и ключевые питательные вещества.

Овсянка с орехами. Фото: Pexels

Улучшает чувство сытости

Согласно небольшому исследованию, овсянка также может положительно влиять на сытость — ощущение насыщения, которое сохраняется после еды. Исследователи сравнивали уровень голода и сытости людей после того, как они ели овсянку или другой продукт для завтрака. Результат — те, кто ел овсянку, не только испытывали большую сытость, но и менее склонны к перекусам в часы после завтрака.

Бета-глюкан – клетчатка овсянки защищает здоровье

Пол стакана овсянки обеспечивает около 14% суточной нормы клетчатки, но тип клетчатки, содержащийся в овсянке, является уникально защитным.

Овсянка в кастрюле. Фото: Pexels

Поддерживает иммунную функцию

Исследование объяснило, что овсянка содержит бета-глюкан — клетчатку, которая не только поддерживает здоровую иммунную функцию, но снижает уровень холестерина и сахара в крови. По этим причинам регулярное потребление овсянки может помочь снизить риск сердечных заболеваний и диабета 2 типа.

Овсянка с малиной. Фото: Pexels

Действует как антиоксидант

Бета-глюкан также действует как антиоксидант, в этой роли он предотвращает отверждение артерий, а также нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера. Бета-глюкан также помогает поддерживать надлежащую функцию пищеварения, предотвращает воспаление в кишечнике и действует как пребиотик. Пребиотики питают защитные микробы в кишечнике и угнетают рост вредных бактерий.

Овсянка на завтрак. Фото: Pexels

Снижает уровень сахара в крови

Исследование 2020 г. изучало использование овсянки в качестве краткосрочного вмешательства для регулирования уровня сахара в крови у пациентов с диабетом 2 типа. Употребление овсянки привело к значительному снижению уровня сахара в крови и улучшению чувствительности к инсулину. Исследователи утверждают, что этот эффект частично обусловлен бета-глюканом и пришли к выводу, что овсянку можно использовать как средство как для профилактики, так и для лечения диабета.

Овсянка с йогуртом. Фото: Pexels

Овсянка может помочь вам жить дольше

Мета-анализ 2019 показал, что потребление овсянки может снизить риск всех причин смерти, включая сердечно-сосудистые заболевания, которые являются основной причиной смерти в США.10 В своем обзоре исследователи проанализировали 33 предварительных исследования, чтобы определить взаимосвязь между определенными продуктами питания и общей смертностью или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Они обнаружили, что потребление цельнозерновых продуктов, включая употребление овсянки на завтрак, связано с меньшим риском смерти от всех причин, включая сердечные заболевания.

Лучшие способы употребления овсянки

Если вы начинаете свой день с теплой тарелки овсянки, вы можете украсить ее полезными добавками. К примеру, вы можете добавить к овсянке немного кленового сиропа, а также корицу или имбирь и свежие фрукты. Добавьте орехи, семена или ореховое масло, чтобы получить полезные жиры и дополнительный растительный белок.

Овсянка с бананами. Фото: Pexels

Добавьте овощи

Вы даже можете добавить мелко нарезанные или измельченные овощи. Кабачковый овес, часто называемый "зоас", стал любимым завтраком многих людей. Просто размельчите сырой кабачок на терке и добавьте к каше.

Добавьте белка

А если вам нужно еще больше увеличить содержание белка в блюде, смешайте растительный протеиновый порошок с готовящимся сухим овсом перед тем, как залить горячей водой. Если вы готовите овсяные хлопья на ночь, поставьте любимую смесь в холодильник, пока вы спите, и наслаждайтесь охлажденным блюдом.

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