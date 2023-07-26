Вот так перевоплощение: Илона Гвоздева сменила прическу во время воздушной тревоги

Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Танцовщица Илона Гвоздева решилась на перевоплощение. Звезда приехала на покраску волос и стрижку к подруге-парикмахеру.

Подробностями хореограф поделтлась в своем Instagram.

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Танцовщица приехала в салон, как сразу началась воздушная тревога. Поэтому мастер и клиентка пошли в убежище на парковку, где и закончили процесс покраски.

Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

"Команда профессионалов нашли на парковке стул, свет есть, краска есть, профессиональные руки тоже. Все будет хорошо, — говорит Гвоздева и добавляет, — покрасились, а если нужно будет стоять здесь дольше, то рядом есть автомойка, будем смываться в автомойке, главное чтобы все было хорошо и все были живы".

К счастью, Гвоздева и ее мастер уже скоро вернулись в салон и закончили прическу.

Танцовщица Илона Гвоздева до перевоплощения. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Танцовщица Илона Гвоздева сменила имидж. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Танцовщица Илона Гвоздева сменила имидж. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Танцовщица Илона Гвоздева сменила имидж: поклонники в восторге. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

"Новая я! Скоро мне 35, а ощущения как на 20. Как вам моя новая прическа? Никогда не боялась рисковать, а когда еще и подружка — мастер, вообще", — подписала фотографии с новой прической Гвоздева.

Поклонники были в восторге и засыпали танцовщицу комплиментами: "Вот так перевоплощение", "Хорошо и стильно", "Кардинально".

Ранее хореографя Илона Гвоздева рассказала о проблемах в своей семье. Ее маленькая дочь заболела ротавирусом после купания в море, и рассказала о том, как она не смогла ее уберечь.

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