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Вот так перевоплощение: Илона Гвоздева сменила прическу во время воздушной тревоги

26 июля 2023 17:34
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Вот так перевоплощение: Илона Гвоздева сменила прическу во время воздушной тревоги
Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Танцовщица Илона Гвоздева решилась на перевоплощение. Звезда приехала на покраску волос и стрижку к подруге-парикмахеру.

Подробностями хореограф поделтлась в своем Instagram.

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Танцовщица приехала в салон, как сразу началась воздушная тревога. Поэтому мастер и клиентка пошли в убежище на парковку, где и закончили процесс покраски.

 

Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

"Команда профессионалов нашли на парковке стул, свет есть, краска есть, профессиональные руки тоже. Все будет хорошо, — говорит Гвоздева и добавляет, — покрасились, а если нужно будет стоять здесь дольше, то рядом есть автомойка, будем смываться в автомойке, главное чтобы все было хорошо и все были живы".

К счастью, Гвоздева и ее мастер уже скоро вернулись в салон и закончили прическу.

 

Танцовщица Илона Гвоздева до перевоплощения. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

 

Танцовщица Илона Гвоздева сменила имидж. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

 

Танцовщица Илона Гвоздева сменила имидж. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

 

Танцовщица Илона Гвоздева сменила имидж: поклонники в восторге. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

"Новая я! Скоро мне 35, а ощущения как на 20. Как вам моя новая прическа? Никогда не боялась рисковать, а когда еще и подружка — мастер, вообще", — подписала фотографии с новой прической Гвоздева.

Поклонники были в восторге и засыпали танцовщицу комплиментами: "Вот так перевоплощение", "Хорошо и стильно", "Кардинально".

Ранее хореографя Илона Гвоздева рассказала о проблемах в своей семье. Ее маленькая дочь заболела ротавирусом после купания в море, и рассказала о том, как она не смогла ее уберечь.

Напомним, Илона Гвоздева призналась, что война нанесла невероятную психологическую травму детям. Хореограф поделилась изменениями, произошедшими с ее дочерью.

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