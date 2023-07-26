Оце так перевтілення: Ілона Гвоздьова змінила зачіску під час повітряної тривоги
Танцівниця Ілона Гвоздьова наважилась на перевтілення. Зірка завітала на фарбування волосся та стрижку до подруги-перукаря.
Подробицями хореографиня поділилася у своєму Instagram.
Нова Гвоздьова
Танцівниця приїхала у салон, як одразу почалася повітряна тривога. Тож майстер та клієнтка пішли у сховище на парковку, де і закінчили процес фарбування.
"Команда професіоналів знайшли на парковці стілець, світло є, фарба є, професійні руки теж. Все буде добре, — говорить Гвоздьова і додає, — пофарбувалися, а якщо потрібно буде стояти тут довше, то поруч є автомийка, будемо змиватися у автомийці, головне, щоб все було добре і всі були живі".
На щастя, Гвоздьова та її майстер вже скоро повернулися до салону і закінчили зачіску.
"Нова я! Незабаром мені 35, а відчуття як на 20. Як вам моя нова зачіска? Ніколи не боялася ризикувати, а коли ще й подружка — майстер, взагалі", — підписала світлини з новою зачіскою Гвоздьова.
Прихильники були у захваті і засипали танцівницю компліментами: "Оце так перевтілення", "Гарно та стильно", "Кардинально".
Раніше хореографиня Ілона Гвоздьова розповіла про проблеми в своїй сім’ї. Її маленька дочка захворіла на ротавірус після купання в морі, та розповіла про те, як вона не змогла її вберегти.
Нагадаємо, Ілона Гвоздьова зізналася, що війна завдала неймовірної психологічної травми дітям. Хореографиня поділилася змінами, які сталися з її дочкою.