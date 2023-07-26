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Оце так перевтілення: Ілона Гвоздьова змінила зачіску під час повітряної тривоги

26 липня 2023 17:34
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Оце так перевтілення: Ілона Гвоздьова змінила зачіску під час повітряної тривоги
Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Танцівниця Ілона Гвоздьова наважилась на перевтілення. Зірка завітала на фарбування волосся та стрижку до подруги-перукаря.

Подробицями хореографиня поділилася у своєму Instagram.

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Танцівниця приїхала у салон, як одразу почалася повітряна тривога. Тож майстер та клієнтка пішли у сховище на парковку, де і закінчили процес фарбування.

 

Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

"Команда професіоналів знайшли на парковці стілець, світло є, фарба є, професійні руки теж. Все буде добре, — говорить Гвоздьова і додає, — пофарбувалися, а якщо потрібно буде стояти тут довше, то поруч є автомийка, будемо змиватися у автомийці, головне, щоб все було добре і всі були живі".

На щастя, Гвоздьова та її майстер вже скоро повернулися до салону і закінчили зачіску.

 

Танцівниця Ілона Гвоздьова до перевтілення. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

 

Танцівниця Ілона Гвоздьова змінила імідж. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

 

Танцівниця Ілона Гвоздьова змінила імідж. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

 

Танцівниця Ілона Гвоздьова змінила імідж: прихильники у захваті. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

"Нова я! Незабаром мені 35, а відчуття як на 20. Як вам моя нова зачіска? Ніколи не боялася ризикувати, а коли ще й подружка — майстер, взагалі", — підписала світлини з новою зачіскою Гвоздьова.

Прихильники були у захваті і засипали танцівницю компліментами: "Оце так перевтілення", "Гарно та стильно", "Кардинально".

Раніше хореографиня Ілона Гвоздьова розповіла про проблеми в своїй сім’ї. Її маленька дочка захворіла на ротавірус після купання в морі, та розповіла про те, як вона не змогла її вберегти. 

Нагадаємо, Ілона Гвоздьова зізналася, що війна завдала неймовірної психологічної травми дітям. Хореографиня поділилася змінами, які сталися з її дочкою.

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