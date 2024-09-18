Что нельзя дарить и принимать в подарок — семь предметов, приносящих горе

Мужчина дарит подарок женщине. Фото: depositphotos.com

Знаете ли вы, что некоторые подарки могут доставить больше проблем, чем радости? Если вы хотите избежать бед и неприятностей, важно знать, какие предметы лучше никогда не дарить и не принимать согласно народным приметам.

Читайте далее, чтобы узнать, какие именно предметы следует держать как можно дальше от вашего списка желаемых подарков.

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1. Часы

На первый взгляд, часы кажутся хорошим аксессуаром и удобным инструментом для отсчета времени, но на самом деле они могут нести более глубокий символический смысл.

По народным верованиям, если получить в подарок часы, это может быть знаком приближения конца счастливого периода в жизни. Если кто-то настаивает на таком подарке, можно дать ему несколько монет, словно вы покупаете часы, это позволит избежать потенциальных неприятностей.

2. Нож

Как утверждают эзотерики, острые металлические предметы способны притягивать и сохранять отрицательную энергию. Поэтому, выбирая нож, даже коллекционный как подарок, вы можете принести негатив, который в конце концов выльется в ссоры и разрыв отношений.

3. Перчатки

Казалось бы, что может быть плохого в обычных перчатках, однако на самом деле эта вещь из гардероба имеет глубокий мистический подтекст. Дело в том, что они часто используются в ритуалах, направленных на управление сознанием человека. Поэтому такой предмет не следует ни дарить, ни принимать.

4. Кошелек

Чрезвычайно плохая примета — дарить пустой кошелек. В такой аксессуар стоит положить хотя бы несколько монет или купюр, чтобы он принес новому владельцу пользу и не стал причиной бедности и несчастий. Также следует откупиться от этого подарка, чтобы сохранить успех в финансовых делах.

Женщина дарит подарок мужчине. Фото: depositphotos.com

5. Зеркало

Зеркало — один из самых мистических предметов, часто используемый во всевозможных магических ритуалах. Считается, что зеркало может отражать красоту и молодость, а также быть частью обряда против человека. Особо следует быть осторожными с использованием старых зеркал, поскольку они накапливают чужую энергию как хорошую, так и отрицательную. Поэтому его не стоит дарить и принимать в подарок.

6. Жемчуг

Считается, что подаренный жемчуг может принести в жизнь потери и болезни. Во многих культурах они ассоциируются с нелестными слезами вдов и сирот. Лучше всего приобрести такое украшение самостоятельно, иначе можно столкнуться с несчастьем.

7. Носовой платок

Этот предмет символизирует горе и уныние, что делает его тем, что несет очень отрицательную энергетику. Подарок такого рода часто ассоциируется с грустными событиями или неожиданными затруднениями, поэтому его лучше избегать, чтобы не принести в жизнь нежелательные негативные эмоции.

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