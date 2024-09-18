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Ніколи не приймайте це у подарунок — сім предметів, що приносять нещастя

18 вересня 2024 07:03
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор
Що не можна дарувати та приймати у подарунок — сім предметів, які приносять горе
Чоловік дарує подарунок жінці. Фото: depositphotos.com
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор

Чи знаєте ви, що деякі подарунки можуть принести більше проблем, ніж радості? Якщо ви хочете уникнути нещасть та неприємностей, важливо знати, які предмети краще ніколи не дарувати й не приймати за народними прикметами

Читайте далі, щоб дізнатися, які саме предмети варто тримати якомога далі від вашого списку бажаних подарунків.

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Сім подарунків, які можуть принести нещастя та горе 

1. Годинник

На перший погляд, годинник здається гарним аксесуаром та зручним інструментом для відліку часу, але насправді він може нести глибший символічний зміст. 

За народними віруваннями, якщо отримати у подарунок годинник — це може бути знаком наближення кінця щасливого періоду в житті. Якщо хтось наполягає на такому подарунку, можна дати йому кілька монет, наче ви купуєте годинник, що дозволяє уникнути потенційних неприємностей.

2. Ніж

Як стверджують езотерики, гострі металеві предмети здатні притягувати негативну енергію та зберігати її. Тож, обираючи ніж, навіть колекційний, як подарунок, ви можете принести негатив, який зрештою виллється у сварки та розрив відносин.  

3. Рукавички

Здавалося б, що може бути поганого у звичайних рукавичках, проте, насправді ця річ з гардероба має глибокий містичний підтекст. Річ у тім, що їх часто використовують у ритуалах, спрямованих на керування свідомістю людини. Тому такий предмет не варто ні дарувати, ні приймати. 

4. Гаманець

Надзвичайно погана прикмета — дарувати порожній гаманець. У такий аксесуар варто покласти хоча б кілька монет або купюр, щоб він приніс новому власнику користь та не став причиною бідності та нещасть. Також слід відкупитися від цього подарунка, щоб зберегти успіх у фінансових справах.

 

Сім подарунків, які можуть принести нещастя та горе
Жінка дарує подарунок чоловіку. Фото: depositphotos.com

5. Дзеркало

Дзеркало — один з наймістичніших предметів, який часто використовується в усіляких магічних ритуалах. Вважається, що дзеркало може "відбивати" красу і молодість, а також бути частиною обряду проти людини. Особливо слід бути обережними з використанням старих дзеркал, оскільки вони накопичують чужу енергію як хорошу, так і негативну. Тож, його не варто дарувати та приймати у подарунок. 

6. Перли

Вважається, що подаровані перли можуть принести у життя втрати та хвороби. У багатьох культурах вони асоціюються з невтішними сльозами вдів та сиріт. Найкраще придбати таку прикрасу самостійно, інакше можна зіткнутися з нещастям. 

7. Носова хустина

Цей предмет символізує горе і смуток, що робить його тим, що несе дуже негативну енергетику. Подарунок такого роду часто асоціюється з сумними подіями або несподіваними труднощами, тому його краще уникати, щоб не принести в життя небажані негативні емоції.

Раніше ми розповідали, чому ми бачимо однакові комбінації цифр на годиннику.

Також ми писали, як провести особливий ритуал з мигдалем, щоб залучити у життя багатство та удачу. 

прикмети поради забобони дзеркало годинник подарунок

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