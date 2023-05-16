Неизвестный Рембрандт: эксперты обнаружили новые картины художника

Картины Рембрандта. Фото: Financial Times

В частной художественной коллекции британской семьи эксперты аукционного дома Christie's нашли два неизвестных портрета. Работы принадлежат художнику Рембрандту.

Об этом пишет издание Financial Times.

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Сообщается, что картины датированы 1635 годом. На портретах, написанных маслом, изображены пожилые супруги Ян Виллемс ван дер Плуйм и его жена Яапгена Карелса из Лейдена (Нидерланды).

Известно, что эти картины британская семья приобрела еще в 1824 году, однако кто именно из предков их купил — держат в секрете.

Дальнейшая судьба Рембрандта решится на аукционе. Портреты художника выставят на продажу в лондонских выставочных залах Christie's летом. Картины оценили его в $6-10 миллионов.

Напомним, николаевский художник Дмитрий Слепуха создает необычные рисунки. В качестве полотна – место, которое обстреляли российские оккупанты. На одну работу художник тратит 4-5 часов. Эскиз везде одинаков — круг, обрамленный разными цветами в виде вспышки, и надпись "Помним".