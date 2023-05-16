Неизвестный Рембрандт: эксперты обнаружили новые картины художника
В частной художественной коллекции британской семьи эксперты аукционного дома Christie's нашли два неизвестных портрета. Работы принадлежат художнику Рембрандту.
Об этом пишет издание Financial Times.
Неизвестный Рембрандт
Сообщается, что картины датированы 1635 годом. На портретах, написанных маслом, изображены пожилые супруги Ян Виллемс ван дер Плуйм и его жена Яапгена Карелса из Лейдена (Нидерланды).
Известно, что эти картины британская семья приобрела еще в 1824 году, однако кто именно из предков их купил — держат в секрете.
Дальнейшая судьба Рембрандта решится на аукционе. Портреты художника выставят на продажу в лондонских выставочных залах Christie's летом. Картины оценили его в $6-10 миллионов.
Напомним, николаевский художник Дмитрий Слепуха создает необычные рисунки. В качестве полотна – место, которое обстреляли российские оккупанты. На одну работу художник тратит 4-5 часов. Эскиз везде одинаков — круг, обрамленный разными цветами в виде вспышки, и надпись "Помним".