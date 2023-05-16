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Невідомий Рембрандт: експерти знайшли нові картини художника

16 травня 2023 05:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Невідомий Рембрандт: експерти знайшли нові картини художника
Картини Рембрандта. Фото: Financial Times
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У приватній мистецькій колекції британської родини експерти з аукціонного будинку Christieʼs знайшли два невідомі портрети. Роботи належать художнику Рембрандту.

Про це пише видання Financial Times.

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Невідомий Рембрандт

Повідомляється, що картини датовані 1635 роком. На портретах, написаних олією, зображені літні чоловік Ян Віллемс ван дер Плуйм і його дружина Яапгена Карелса з Лейдену (Нідерланди).

Відомо, що ці картини британська родина придбала ще в 1824, проте хто саме з предків їх купив — тримають у секреті.

Подальша доля Рембрандта вирішиться  на аукціоні. Портрети художника виставлять на продаж у лондонських виставкових залах Christieʼs влітку. Картини оцінили їх у $6-10 мільйонів.

Нагадаємо, миколаївський художник Дмитро Слепуха створює незвичайні малюнки. В ролі полотна —  місце, яке обстріляли російські окупанти. На одну роботу художник витрачає 4-5 годин. Ескіз всюди однаковий — коло, обрамлене різними кольорами у вигляді спалаху, і напис "Пам'ятаємо". 

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