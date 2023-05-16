Невідомий Рембрандт: експерти знайшли нові картини художника
У приватній мистецькій колекції британської родини експерти з аукціонного будинку Christieʼs знайшли два невідомі портрети. Роботи належать художнику Рембрандту.
Про це пише видання Financial Times.
Невідомий Рембрандт
Повідомляється, що картини датовані 1635 роком. На портретах, написаних олією, зображені літні чоловік Ян Віллемс ван дер Плуйм і його дружина Яапгена Карелса з Лейдену (Нідерланди).
Відомо, що ці картини британська родина придбала ще в 1824, проте хто саме з предків їх купив — тримають у секреті.
Подальша доля Рембрандта вирішиться на аукціоні. Портрети художника виставлять на продаж у лондонських виставкових залах Christieʼs влітку. Картини оцінили їх у $6-10 мільйонів.
Нагадаємо, миколаївський художник Дмитро Слепуха створює незвичайні малюнки. В ролі полотна — місце, яке обстріляли російські окупанти. На одну роботу художник витрачає 4-5 годин. Ескіз всюди однаковий — коло, обрамлене різними кольорами у вигляді спалаху, і напис "Пам'ятаємо".