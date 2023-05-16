Невідомий Рембрандт: експерти знайшли нові картини художника

Картини Рембрандта. Фото: Financial Times

У приватній мистецькій колекції британської родини експерти з аукціонного будинку Christieʼs знайшли два невідомі портрети. Роботи належать художнику Рембрандту.

Про це пише видання Financial Times.

Читайте також:

Невідомий Рембрандт

Повідомляється, що картини датовані 1635 роком. На портретах, написаних олією, зображені літні чоловік Ян Віллемс ван дер Плуйм і його дружина Яапгена Карелса з Лейдену (Нідерланди).

Відомо, що ці картини британська родина придбала ще в 1824, проте хто саме з предків їх купив — тримають у секреті.

Подальша доля Рембрандта вирішиться на аукціоні. Портрети художника виставлять на продаж у лондонських виставкових залах Christieʼs влітку. Картини оцінили їх у $6-10 мільйонів.

Нагадаємо, миколаївський художник Дмитро Слепуха створює незвичайні малюнки. В ролі полотна — місце, яке обстріляли російські окупанти. На одну роботу художник витрачає 4-5 годин. Ескіз всюди однаковий — коло, обрамлене різними кольорами у вигляді спалаху, і напис "Пам'ятаємо".