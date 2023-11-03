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Не сидите в темноте — какие свечи лучше держать дома на случай блэкаута

3 ноября 2023 20:37
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Какими свечами лучше запасаться на случай отключения света
Женщина, которая держит свечу в темноте. Фото: УНИАН
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Когда в Украине возникают проблемы со светом, особенно, из-за обстрелов со стороны российских войск, людям приходится часами быть в темноте. Впрочем, этот вопрос можно решить с помощью свечей, но стоит знать, какие лучше брать.

Новини.LIVE объясняют, какие свечи лучше взять, чтобы не сидеть в темноте.

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Когда в доме выключают свет, люди постоянно зажигают свечи, но далеко не все знают, какие лучше. Поэтому мы объясняем, какие свечи будут наиболее безопасны для здоровья и сколько они горят.

Какими свечами лучше запастись на случай отключения света

Свечи из растительного воска

Такие свечи делают из разных масел, в частности, из пальмовой. Они являются матовыми, а после того, как сгорят, оставляют после себя прозрачный слой с рисунком, который выглядит так же, как снежинки. При горении такие свечи почти не имеют запаха, но их легко сломать.

Существуют также свечи из соевого свечного воска и кокосового воска, которые горят дольше, но их редко можно увидеть в магазинах. Аромат этих свеч достаточно концентрирован, поэтому их следует зажигать в больших помещениях. Время горения также зависит от размера, но, по меньшей мере, они горят 45 минут.

Человек, держащий в руках свечу
Человек, держащий в руках свечу. Фото: Pinterest

Парафиновые свечи

Парафин, сам по себе, — это следствие нефтеперегонки, а без примесей и очищения он пахнет довольно неприятно. Если в составе свечи много плохо очищенного парафина, это означает, что после себя она будет оставлять больше копоти.

Не следует использовать чрезмерное количество таких свечей, сжигая их одну за другой. Преимуществом этих свечей является низкая стоимость, ведь самая маленькая свеча стоит от 20 гривен и сгорает за полчаса.

Парафиновая свеча в темной комнате
Парафиновая свеча в темной комнате. Фото: Freepik

Гелевые свечи

Несмотря на то, что эти свечи более безопасны, чем из технического парафина, они имеют декоративный наполнитель. При сгорании от пластмассы и ткани выходит неприятный запах. Более того, они легковоспламеняющиеся, а их огонь не всегда получается контролировать.

Поэтому стоит покупать гелевые свечи с камешками, которые точно не способны загораться. В среднем, гелевая свеча сгорает за четыре часа, но это зависит от ее размера.

Напомним, мы писали о том, чем можно заменить свечи на случай отключения света.

Раньше мы рассказывали о том, чем украинцам следует запастись на случай блэкаута.

Также мы сообщали, что приготовить украинцам в случае отсутствия газа и света.

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