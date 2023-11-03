Якими свічками краще запасатися на випадок відключення світла

Жінка, яка тримає свічку в темряві. Фото: УНІАН

Коли в Україні виникають проблеми зі світлом, особливо, через обстріли з боку російських військ, людям доводиться годинами бути у темряві. Втім, це питання можна вирішити за допомогою свічок, але варто знати, які саме краще брати.

Новини.LIVE пояснюють, які свічки краще взяти, щоб не сидіти у темряві.

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Коли в домі вимикають світло, люди постійно запалюють свічки, та далеко не всі знають, які краще. Тому ми пояснюємо, які свічки будуть найбільш безпечними для здоров’я та скільки вони горять.

Якими свічками краще запастися на випадок відключення світла

Свічки з рослинного воску

Такі свічки виробляють з різних олій, зокрема, з пальмової. Вони є матовими, а після того, як згорять, залишають по собі прозорий шар з малюнком, який має такий самий вигляд, як сніжинки. Під час горіння такі свічки майже не мають запаху, але їх легко зламати.

Існують також свічки із соєвого свічкового воску, та з кокосового воску, які горять найдовше, але їх рідко можна побачити в магазинах. Аромат цих свічок є досить концентрованим, тому їх варто запалювати у великих приміщеннях. Час горіння також залежить від розміру, але щонайменше вони горять 45 хвилин.

Людина, яка тримає у руках свічку. Фото: Pinterest

Парафінові свічки

Парафін, сам по собі, це наслідок нафтоперегонки, а без домішок і очищення він пахне досить неприємно. Якщо у складі свічки є багато погано очищеного парафіну, це означає, що по собі вона буде залишати більше кіптяви.

Не варто використовувати надмірну кількість таких свічок, спалюючи їх одну за одною. Перевагою цих свічок є низька вартість, адже найменша свічка коштує від 20 гривен та згорає за півгодини.

Парафінова свічка у темній кімнаті. Фото: Freepik

Гелеві свічки

Незважаючи на те, що ці свічки є більш безпечними, ніж з технічного парафіну, вони мають декоративний наповнювач. Під час згоряння від пластмаси і тканини виходить неприємний запах. Більш того, вони є легкозаймистими, а їхній вогонь не завжди виходить контролювати.

Тому варто купувати гелеві свічки з камінцями, які точно не здатні спалахувати. В середньому, гелева свічка згорає за чотири години, але це залежить від її розміру.

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