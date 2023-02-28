Воробьи, альпаки и самка хорька — ТОП-5 животных, у которых тяжелая жизнь

Некоторым животным не позавидуешь

В мире есть множество экзотических, необычных, ярких и замечательных животных, однако у некоторых из них довольно непростая жизнь.

Новини.LIVE собрали животных, у которых очень тяжелая жизнь.

Птенцы воробьев, которых родители убивают из ревности

Казалось бы, обычный домовой воробей — самая безобидная птица на свете, но это только видимость. На самом деле это жестокие мелкие машины для убийства, разбивающие яйца других птиц на своей территории, уничтожающие их птенцов, разрушающие гнезда, а иногда и взрослых пернатых. Но жестокие воробьи не только к врагам, но и друзьям.

Пара у домовых воробьев состоит один раз и на всю жизнь. Если один из партнеров умрет, второй может пойти к другому, но подобные разводы — редкость. Это, однако, не означает, что воробьи моногамны — изменяют они друг другу с большой охотой.

Если партнерша проводила рядом с самцом воробья недостаточно времени, он начинает считать, что птенцов она завела не от него. И перестает их кормить, чтобы уморить голодом.

Не думайте, что самки в рябиных семьях ведут себя лучше. Если она заметит, что поклонник увивается за другой, она нападет на гнездо соперницы, разобьет яйца и уничтожит всех птенцов, которых там найдет. А потом вернется к мужчине и будет вести себя так, словно ничего не произошло.

Пауки-ерезиды, кормящие потомство собственными органами

На что она способна иметь ради своих детей? Бархатные пауки, они же пауки-ерезиды, готовы отдать жизнь в прямом смысле. После того как из сплетенного самкой кокона с яйцами вылезают первые паучки, мать начинает кормить их, отрыгивая собственные полупереваренные органы.

Причем сначала паучиха выбирает самые ненужные начинки и не трогает жизненно важных, пытаясь протянуть подольше. Но рано или поздно органы заканчиваются, самка умирает, и ее потомство уничтожает труп.

Самцы альпак, страдающие от грязных приемов соперников

Альпаки и их родственники ламы выглядят миролюбивыми плюшевыми игрушками, когда стоят и жуют крекеры в контактных зоопарках. Но во время потасовки самцы этих животных превращаются в озверевших рестлеров, бросающихся друг на друга с наскока и применяющих самые грязные уловки в бою.

Как вы считаете, какой лучший способ разобраться с соперником, претендующим на ту же женщину, что и вы? Альпак имеет беспроигрышный боевой прием — откусить конкуренту яичка. После этого, даже если он и спарится с самкой, оставить потомство не сможет.

Самки хорьков, которые умирают из-за отсутствия секса

Отсутствие секса — очень грустная штука и для хорьков, и для людей. Но человечество изобретет множество интересных игрушек, способных выручить в сложной ситуации. А вот самки хорьков, к сожалению, таких благ цивилизации лишены. При этом секс для них – вопрос не удовольствия, а банального выживания. В прямом смысле.

Когда у самки хорька начинается "течка", она должна найти себе самца как можно быстрее. Иначе уровень эстрогена в крови подскочит настолько, что вызовет деградацию костного мозга. А это в свою очередь приведет к апластической анемии — нарушению кроветворной функции костного мозга с крайне болезненным смертельным исходом.

Птенцы белощекой казарки, прыгающие со скал и не всегда выживающие

Белощекая казарка — это такой гусь среднего размера, обитающий на северо-восточном побережье Гренландии, а также островах Шпицберген, Вайгач и Новая Земля. Вывести потомство для этой птички — задача нелегкая, потому что на ее яйца часто посягают разные хищники, в частности — песцы и белые медведи.

Казарки нашли выход из ситуации и начали строить гнезда исключительно на вершинах горных скал. Однако гусята вылупляются далеко не только от потенциальных опасностей, но от воды, а реки и озера служат им местом для кормления.

В результате птенцы предстают перед выбором: попытаться спуститься или погибнуть от голода и жажды. Подавая им пример, родители, расправив крылья, улетают из гнезда вниз. Правда, у молодых казарок перья еще не сформированы и летать они пока не умеют, но это их не останавливает. Разбежавшись, гусята тоже прыгают со скалы.

Те, кому повезло, пролетают несколько десятков метров и шлепаются о камни — их пух смягчает удар, а небольшой размер и малый вес помогают пережить падение. Менее удачливые разбиваются насмерть.

Но выжить из-за удара недостаточно. Расслабляться гусятам рано, ведь они должны ускользнуть от прогуливающихся внизу песцов и лисиц. Те периодически заглядывают под гнезда, чтобы подобрать разбившихся пернатых, но и уцелевших не побрезгуют.

Из-за всех этих трудностей из каждого выводка выживает не большая часть птенцов.

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