Горобці, альпаки і самка тхора — ТОП-5 тварин, у яких важке життя

Деяким тваринам не позаздриш

У світі є безліч екзотичних, незвичайних, яскравих та чудових тварин, проте в деяких з них досить непросте життя.

Новини.LIVE зібрали тварин, у яких дуже важке життя.

Пташенята горобців, яких батьки вбивають із ревнощів

Здавалося б, звичайний домовик горобець — найнешкідливіший птах на світі, але це лише видимість. Насправді це жорстокі дрібні машини для вбивства, які розбивають яйця інших птахів на своїй території, знищують їх пташенят, руйнують гнізда, а іноді й дорослих пернатих. Але жорстокі горобці не лише до ворогів, а й до друзів.

Пара у будинкових горобців складається один раз і на все життя. Якщо один із партнерів помре, другий може піти до іншого, але подібні "розлучення" — рідкість. Це, однак, не означає, що горобці моногамні — зраджують вони один одному з великим полюванням.

Якщо партнерка проводила поряд із самцем горобця недостатньо часу, він починає вважати, що пташенят вона завела не від нього. І перестає їх годувати, щоб заморити голодом.

Не думайте, що самки у гороб'їних родинах поводяться краще. Якщо вона помітить, що залицяльник увивається за іншою, вона нападе на гніздо суперниці, розіб'є яйця і знищить усіх пташенят, яких там знайде. А потім повернеться до чоловіка і поводитиметься так, ніби нічого не сталося.

Павуки-ерезиди, які годують потомство власними органами

На що здатна мати заради своїх дітей? Оксамитові павуки, вони ж павуки-ерезиди, готові віддати життя у прямому сенсі. Після того, як зі сплетеного самкою кокона з яйцями вилазять перші павучки, мати починає годувати їх, відригуючи власні напівперетравлені органи.

Причому спершу павучиха вибирає найнепотрібніші начинки й не чіпає життєво важливих, намагаючись протягнути довше. Але рано чи пізно органи закінчуються, самка вмирає, та її потомство знищує труп.

Самці альпак, які страждають від брудних прийомів суперників

Альпаки та їхні родичі лами виглядають миролюбними плюшевими іграшками, коли стоять і жують крекери у контактних зоопарках. Але під час бійки самці цих тварин перетворюються на озвірілих рестлерів, що кидаються один на одного з наскоку і застосовують найбрудніші хитрощі в бою.

Як ви вважаєте, який найкращий спосіб розібратися із суперником, що претендує на ту саму жінку, що й ви? Альпак має безпрограшний бойовий прийом — відкусити конкуренту яєчка. Після цього, навіть якщо він і спариться з самкою, залишити потомство не зуміє.

Самки тхорів, які вмирають через відсутність сексу

Відсутність сексу — дуже сумна штука і для тхорів, і для людей. Але людство винайде безліч цікавих іграшок, які здатні виручити у складній ситуації. А ось самки тхорів, на жаль, таких благ цивілізації позбавлені. При цьому секс для них питання не задоволення, а банального виживання. В прямому сенсі.

Коли у самки тхора починається "тічка", вона має знайти собі самця якнайшвидше. Інакше рівень естрогену у її крові підскочить настільки, що викличе деградацію кісткового мозку. А це, своєю чергою, призведе до апластичної анемії — порушення кровотворної функції кісткового мозку з вкрай болючим смертельним наслідком.

Пташенята білощокої казарки, що стрибають зі скель і не завжди виживають

Білощока казарка — це такий гусак середнього розміру, що живе на північно-східному узбережжі Гренландії, а також островах Шпіцберген, Вайгач і Нова Земля. Вивести потомство для цієї пташки — завдання нелегке, тому що на її яйця часто зазіхають різні хижаки, зокрема — песці та білі ведмеді.

Казарки знайшли вихід із ситуації і почали будувати гнізда виключно на вершинах гірських скель. Однак гусята вилуплюються далеко не тільки від потенційних небезпек, а й від води, а річки та озера служать їм місцем для годування.

У результаті пташенята постають перед вибором: спробувати спуститися або загинути від голоду та спраги. Подаючи їм приклад, батьки, розправивши крила, летять із гнізда вниз. Щоправда, у молодих козарок пір'я ще не сформоване і літати вони поки що не вміють, але це їх не зупиняє. Розбігшись, гусята теж стрибають зі скелі.

Ті, кому пощастило, пролітають кілька десятків метрів і шльопаються об каміння — їхній пух пом'якшує удар, а невеликий розмір та мала вага допомагають пережити падіння. Менш удачливі розбиваються на смерть.

Але вижити за удару недостатньо. Розслаблятися гусятам рано, адже вони повинні вислизнути від песців і лисиць, що прогулюються внизу. Ті періодично заглядають під гнізда, щоб підібрати пернатих, що розбилися, але й уцілілими не погребують.

Через всі ці труднощі з кожного виводка виживає не більша частина пташенят.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про 14 дивовижних тварин, які не схожі на жителів Землі.