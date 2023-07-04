Быстрая практика для успокоения

Лучшая дыхательная практика от стресса
Случается так, что стресс возникает спонтанно, когда нет времени успокоиться. Простая йога практика поможет овладеть эмоциями и стабилизировать эмоциональное состояние.
Об этом сообщила йога практик Анастасия Шаповалова.
"Хочу познакомить со своей любимой дыхательной практикой Нади Шодона. Это дыхательная техника, которая успокаивает нашу нервную систему, балансирует энергии в нашем теле и эффективна при повседневных стрессовых ситуациях", — сообщила йога практик.
Правила выполнения дыхательной практики Нади Шодона:
- найдите для себя удобное положение сидя;
- закройте глаза и настройтесь на практику;
- указательный и средний палец расположите между бровями;
- большой и безымянный палец закрывают поочередно правую и левую ноздри;
- закройте правую ноздрю и вдыхайте через левую;
- закройте левую ноздрю и выдыхайте через правую.
То есть нужно вдыхать через правую ноздрю и выдыхать через левую, закрывая их поочередно. Затем повторить то же самое, только наоборот.
Это завершает первый полный цикл. Рекомендуется сделать от 10 до 20 повторов.
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