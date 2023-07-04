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Лучшая дыхательная практика от стресса

4 июля 2023 21:18
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Быстрая практика для успокоения
Девушка в позе "лотоса". Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Случается так, что стресс возникает спонтанно, когда нет времени успокоиться. Простая йога практика поможет овладеть эмоциями и стабилизировать эмоциональное состояние.

Об этом сообщила йога практик Анастасия Шаповалова.

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"Хочу познакомить со своей любимой дыхательной практикой Нади Шодона. Это дыхательная техника, которая успокаивает нашу нервную систему, балансирует энергии в нашем теле и эффективна при повседневных стрессовых ситуациях",  сообщила йога практик.

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Дыхательная практика. Фото: Freepik

Правила выполнения дыхательной практики Нади Шодона:

  1. найдите для себя удобное положение сидя;
  2. закройте глаза и настройтесь на практику;
  3. указательный и средний палец расположите между бровями;
  4. большой и безымянный палец закрывают поочередно правую и левую ноздри;
  5. закройте правую ноздрю и вдыхайте через левую;
  6. закройте левую ноздрю и выдыхайте через правую.
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Выполнение дыхательной практики. Фото: Freepik

То есть нужно вдыхать через правую ноздрю и выдыхать через левую, закрывая их поочередно. Затем повторить то же самое, только наоборот.

Это завершает первый полный цикл. Рекомендуется сделать от 10 до 20 повторов.

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