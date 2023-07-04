Быстрая практика для успокоения

Девушка в позе "лотоса". Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Случается так, что стресс возникает спонтанно, когда нет времени успокоиться. Простая йога практика поможет овладеть эмоциями и стабилизировать эмоциональное состояние.

Об этом сообщила йога практик Анастасия Шаповалова.

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"Хочу познакомить со своей любимой дыхательной практикой Нади Шодона. Это дыхательная техника, которая успокаивает нашу нервную систему, балансирует энергии в нашем теле и эффективна при повседневных стрессовых ситуациях", — сообщила йога практик.

Дыхательная практика. Фото: Freepik

Правила выполнения дыхательной практики Нади Шодона:

найдите для себя удобное положение сидя; закройте глаза и настройтесь на практику; указательный и средний палец расположите между бровями; большой и безымянный палец закрывают поочередно правую и левую ноздри; закройте правую ноздрю и вдыхайте через левую; закройте левую ноздрю и выдыхайте через правую.

Выполнение дыхательной практики. Фото: Freepik

То есть нужно вдыхать через правую ноздрю и выдыхать через левую, закрывая их поочередно. Затем повторить то же самое, только наоборот.

Это завершает первый полный цикл. Рекомендуется сделать от 10 до 20 повторов.

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