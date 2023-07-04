Швидка практика для заспокоєння

Дівчина в позі "лотоса". Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Трапляється так, що стрес виникає спонтанно, коли немає багато часу заспокоїтися. Проста йога практика допоможе опанувати емоції та стабілізувати емоційний стан.

Про це повідомила йога практик Анастасія Шаповалова.

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"Хочу познайомити зі своєю улюбленою дихальною практикою Наді Шодона. Це дихальна техніка, яка заспокоює нашу нервову систему, балансує енергії в нашому тілі, та ефективна при повсякденних стресових ситуаціях", — повідомила йога практик.

Дихальна практика. Фото: Freepik

Правила виконання дихальної практики Наді Шодона:

знайдіть для себе зручне положення сидячі; закрийте очі та налаштуйтеся на практику; вказівний та середній палець розташуйте між бровами; великий та безіменний палець закривають по черзі праву та ліву ніздрі; закрийте праву ніздрю та повліьно вдихайте через ліву; закрийте ліву ніздрю та видихайте через праву.

Виконання дихальної практики. Фото: Freepik

Тобто потрібно вдихати через праву ніздрю та видихати через ліву, закриваючи їх по черзі. Потім повторити те саме, тільки навпаки.

Це завершує перший повний цикл. Рекомендовано зробити від 10 до 20 повторів.

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