Когда новолуние в феврале и как новая Луна повлияет на жизнь — прогноз

Влияние новой Луны люди начнут ощущать еще 18 февраля

В последний месяц зимы пройдет важное космическое событие, которое, по словам астрологов, будет достаточно опасным и благоприятным одновременно, — молодая Луна.

Что нам принесет новолуние, чего стоит опасаться, а что обязательно нужно сделать в этот период, пишет Sante Plus.

Когда новолуние в феврале 2023 — дата и точное время

В последний месяц зимы новолуние нас ждет в понедельник. Оно состоится 20 февраля в 9:06 по киевскому времени.

Однако влиять на нас молодая Луна в знаке Рыбы начнет еще с 18 февраля. А ее энергетика будет ощущаться до 22 февраля. Расти Луна будет до 6 марта.

Февральское новолуние — в чем его особенность

Как утверждают астропсихологи, период новолуния мы чувствуем наиболее остро. Иногда оно может сопровождаться сильным упадком сил, тревогами и апатией. Именно поэтому за несколько дней до, в само новолуние и через несколько дней после не стоит намечать важные даты, дела и принимать решения, от которых будет зависеть будущее.

Молодая Луна означает наступление нового лунного месяца, который закончится 21 марта. На самом деле происходит переход в новый период жизни.

Это новолуние пройдет в знаке Рыбы — это последний знак в зодиакальном кругу, символизирующий вечность и бесконечность, а еще напоминающий нам о том, что наша жизнь когда-нибудь завершится. Планеты Нептун и Венера приобретут сильное значение: первая отвечает за духовность и веру, вторая — несет гармонию, милосердие и любовь.

Астрологиня Елена Осипенко отмечает, что 20 февраля очень важно в точный момент новолуния (плюс-минус час) быть в хорошем настроении, думать о хорошем, излучать хорошие эмоции. Также можно поблагодарить вселенную, помолиться, визуализировать желаемое.

Как повлияет на жизнь молодая Луна в феврале — прогнозы астрологов

По словам астропсихологии Елены Осипенко, молодая Луна в знаке Рыбы характеризуется стремлением людей к более надежной основе. Может проявиться сострадание к людям, страдающим.

Астропсихолог отметила, что после новолуния начинается астрологически благоприятный период, поскольку не ожидается затмений, а ни одна планета не зайдет в ретроградный цикл. Это отличное время для важных начинаний, покупок и других судьбоносных событий. Осипенко добавила, что лучше назначать подобные задачи во время растущей Луны, то есть в период с 23 февраля по 6 марта.

В то же время астролог Валентина Виттрок говорит, что новолуние 20 числа наполнено неоднозначными событиями. Именно в эту дату представителей всех знаков зодиака может ожидать опасность.

"В районе новолуния 20-го у Меркурия серьезная стычка с ураном в Тельце. Само по себе новолуние — критическое время. Принимать решение или подписывать какие-то документы при таком аспекте не стоит, будут нехорошие отголоски от таких решений", — предупредила астролог.

В период с 18 по 22 февраля может казаться, что разум несколько омрачен, а сил не хватает даже на самые простые задачи. Будет сложно понять и здраво оценить свое реальное состояние.

Знак Рыбы, в котором взойдет Луна, принадлежит стихии воды и отличается сентиментальностью и уязвимостью. Эти качества могут проявляться в период новолуния и в людях.

Что можно делать в новую Луну 20 февраля

Осипенко рекомендует 20 февраля планировать дела на месяц вперед. Особенно благоприятен для этого период: с 9:10 до 10:00. Дела начинать рано, по ее словам, а вот планы, составленные в этот день, имеют больше шансов реализоваться.

Новолуние — это как новый год, когда жизнь можно начинать с чистого листа. Итак, что еще можно делать в эту дату:

заниматься спокойной и стабильной работой;

решать разные организаторские вопросы;

избавляться от лишнего веса вредных привычек;

делать уборку в доме, разбирать вещи и выбрасывать ненужное;

найти время для отдыха, полезно будет прогуляться по свежему воздуху;

заниматься творчеством;

выполнять данные ранее обязательства и договоренности;

прощать обиды;

отдавать долги;

заниматься благотворительностью или волонтерством;

загадывать желание.

Помните, что новолуние в Рыбах не терпит спешки, суеты и лишних движений.

Что нельзя делать на новолуние в феврале

Обычно у молодой Луны есть и негативные аспекты, которых следует остерегаться. В период новолуния у нас слабый иммунитет — организм только начинает накапливать энергию.

Чтобы день новолуния прошел удачно и принес в жизнь положительные изменения:

избегать споров и ссор;

не переутомляться;

воздержаться от употребления алкоголя;

не голодать и не переедать;

блокировать какие-либо отрицательные мысли;

соблюдать осторожность в вопросах с деньгами;

не брать и не давать взаймы;

не вести важные переговоры;

не принимать важные решения;

отказаться от общения с государственными служащими;

не играть свадьбы и не венчаться.

Также астрологи советуют 20 февраля осторожничать с интуицией — лучше в этот день ей не доверять, она может подвести.

Как загадать желание на новолуние — особый ритуал

В новолуние можно и нужно загадывать желания. Главное условие — нельзя желать кому-то зла. 20 февраля в момент новолуния загадайте желание, как можно подробнее визуализируя его. Делать это нужно в хорошем настроении и думать в это время только о хорошем. Не забудьте также поблагодарить Вселенную за все, что у вас есть, и, если есть желание, помолитесь.

Февральское новолуние 2023 — какие существуют приметы

На молодую Луну существуют такие интересные приметы:

Тот, кто родился на новолуние, будет жить долго и счастливо.

Кто увидит тонкий серп новой Луны в первый раз, должен перекреститься, чтобы счастье не оставляло в течение месяца.

Крутые рога новолуния зимой — на мороз, летом — на мокрую погоду.

Когда Луна рождается, ничего нельзя сеять, сажать и пересаживать.

Радужный круг вокруг луны-молодой будет ветер и облака.

Первый поцелуй в новолуние — к долгим и крепким отношениям.

Получать или дарить подарок в новолуние — примета к замужеству.

Найти в новолуние монетку — к удаче. Найденную монету нужно показать Луне, чтобы зарядить ее магической энергией привлечения денег. Тратить волшебную монету нельзя до следующего месяца.

Обнаружить дыру в кармане в новолуние — к финансовым убыткам и потерям. Чтобы плохая примета не сработала, необходимо дырку срочно зашить, а в карман положить несколько монеток.

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