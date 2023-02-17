Когда новолуние в феврале и как новая Луна повлияет на жизнь — прогноз

Новолуние в феврале 2023: когда ждать и чего остерегаться
В последний месяц зимы пройдет важное космическое событие, которое, по словам астрологов, будет достаточно опасным и благоприятным одновременно, — молодая Луна.
Что нам принесет новолуние, чего стоит опасаться, а что обязательно нужно сделать в этот период, пишет Sante Plus.
-
В ЕС возмущены, что Украина получает аплодисменты, а не боеприпасы
-
На Одесчине у мужчины в руках взорвалась граната
-
"Россия использует сексуальное насилие как оружие войны": Костин пообщался с Алисией Кернс
-
Песков рассказал, о чем будет говорить путин Федеральному собранию
-
Оккупанты обстреляли Херсонскую область: погибли три человека, ранены дети
-
Весна уже рядом: народный синоптик рассказала, когда наступит потепление
-
Одесская мэрия погасила кредиты в 2 миллиарда гривен
-
В Бердянске произошел пожар на базе отдыха, где оккупанты обустроили госпиталь
-
Военный рассказал о произволе оккупантов и преступлениях против гражданских на левом берегу Херсона
-
Зачем рф запускает над Украиной воздушные шары: объяснение разведки Британии
Когда новолуние в феврале 2023 — дата и точное время
В последний месяц зимы новолуние нас ждет в понедельник. Оно состоится 20 февраля в 9:06 по киевскому времени.
Однако влиять на нас молодая Луна в знаке Рыбы начнет еще с 18 февраля. А ее энергетика будет ощущаться до 22 февраля. Расти Луна будет до 6 марта.
Февральское новолуние — в чем его особенность
Как утверждают астропсихологи, период новолуния мы чувствуем наиболее остро. Иногда оно может сопровождаться сильным упадком сил, тревогами и апатией. Именно поэтому за несколько дней до, в само новолуние и через несколько дней после не стоит намечать важные даты, дела и принимать решения, от которых будет зависеть будущее.
Молодая Луна означает наступление нового лунного месяца, который закончится 21 марта. На самом деле происходит переход в новый период жизни.
Это новолуние пройдет в знаке Рыбы — это последний знак в зодиакальном кругу, символизирующий вечность и бесконечность, а еще напоминающий нам о том, что наша жизнь когда-нибудь завершится. Планеты Нептун и Венера приобретут сильное значение: первая отвечает за духовность и веру, вторая — несет гармонию, милосердие и любовь.
Астрологиня Елена Осипенко отмечает, что 20 февраля очень важно в точный момент новолуния (плюс-минус час) быть в хорошем настроении, думать о хорошем, излучать хорошие эмоции. Также можно поблагодарить вселенную, помолиться, визуализировать желаемое.
Как повлияет на жизнь молодая Луна в феврале — прогнозы астрологов
По словам астропсихологии Елены Осипенко, молодая Луна в знаке Рыбы характеризуется стремлением людей к более надежной основе. Может проявиться сострадание к людям, страдающим.
Астропсихолог отметила, что после новолуния начинается астрологически благоприятный период, поскольку не ожидается затмений, а ни одна планета не зайдет в ретроградный цикл. Это отличное время для важных начинаний, покупок и других судьбоносных событий. Осипенко добавила, что лучше назначать подобные задачи во время растущей Луны, то есть в период с 23 февраля по 6 марта.
В то же время астролог Валентина Виттрок говорит, что новолуние 20 числа наполнено неоднозначными событиями. Именно в эту дату представителей всех знаков зодиака может ожидать опасность.
"В районе новолуния 20-го у Меркурия серьезная стычка с ураном в Тельце. Само по себе новолуние — критическое время. Принимать решение или подписывать какие-то документы при таком аспекте не стоит, будут нехорошие отголоски от таких решений", — предупредила астролог.
В период с 18 по 22 февраля может казаться, что разум несколько омрачен, а сил не хватает даже на самые простые задачи. Будет сложно понять и здраво оценить свое реальное состояние.
Знак Рыбы, в котором взойдет Луна, принадлежит стихии воды и отличается сентиментальностью и уязвимостью. Эти качества могут проявляться в период новолуния и в людях.
Что можно делать в новую Луну 20 февраля
Осипенко рекомендует 20 февраля планировать дела на месяц вперед. Особенно благоприятен для этого период: с 9:10 до 10:00. Дела начинать рано, по ее словам, а вот планы, составленные в этот день, имеют больше шансов реализоваться.
Новолуние — это как новый год, когда жизнь можно начинать с чистого листа. Итак, что еще можно делать в эту дату:
- заниматься спокойной и стабильной работой;
- решать разные организаторские вопросы;
- избавляться от лишнего веса вредных привычек;
- делать уборку в доме, разбирать вещи и выбрасывать ненужное;
- найти время для отдыха, полезно будет прогуляться по свежему воздуху;
- заниматься творчеством;
- выполнять данные ранее обязательства и договоренности;
- прощать обиды;
- отдавать долги;
- заниматься благотворительностью или волонтерством;
- загадывать желание.
Помните, что новолуние в Рыбах не терпит спешки, суеты и лишних движений.
Что нельзя делать на новолуние в феврале
Обычно у молодой Луны есть и негативные аспекты, которых следует остерегаться. В период новолуния у нас слабый иммунитет — организм только начинает накапливать энергию.
Чтобы день новолуния прошел удачно и принес в жизнь положительные изменения:
- избегать споров и ссор;
- не переутомляться;
- воздержаться от употребления алкоголя;
- не голодать и не переедать;
- блокировать какие-либо отрицательные мысли;
- соблюдать осторожность в вопросах с деньгами;
- не брать и не давать взаймы;
- не вести важные переговоры;
- не принимать важные решения;
- отказаться от общения с государственными служащими;
- не играть свадьбы и не венчаться.
Также астрологи советуют 20 февраля осторожничать с интуицией — лучше в этот день ей не доверять, она может подвести.
Как загадать желание на новолуние — особый ритуал
В новолуние можно и нужно загадывать желания. Главное условие — нельзя желать кому-то зла. 20 февраля в момент новолуния загадайте желание, как можно подробнее визуализируя его. Делать это нужно в хорошем настроении и думать в это время только о хорошем. Не забудьте также поблагодарить Вселенную за все, что у вас есть, и, если есть желание, помолитесь.
Февральское новолуние 2023 — какие существуют приметы
На молодую Луну существуют такие интересные приметы:
- Тот, кто родился на новолуние, будет жить долго и счастливо.
- Кто увидит тонкий серп новой Луны в первый раз, должен перекреститься, чтобы счастье не оставляло в течение месяца.
- Крутые рога новолуния зимой — на мороз, летом — на мокрую погоду.
- Когда Луна рождается, ничего нельзя сеять, сажать и пересаживать.
- Радужный круг вокруг луны-молодой будет ветер и облака.
- Первый поцелуй в новолуние — к долгим и крепким отношениям.
- Получать или дарить подарок в новолуние — примета к замужеству.
- Найти в новолуние монетку — к удаче. Найденную монету нужно показать Луне, чтобы зарядить ее магической энергией привлечения денег. Тратить волшебную монету нельзя до следующего месяца.
- Обнаружить дыру в кармане в новолуние — к финансовым убыткам и потерям. Чтобы плохая примета не сработала, необходимо дырку срочно зашить, а в карман положить несколько монеток.
Напомним, мы рассказывали, что такое Черная Луна Лилит в астрологии, когда ждать этого опасного периода и как уберечься от проблем и несчастий.