Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Лайфстайл arrow Новолуние в феврале 2023: когда ждать и чего остерегаться arrow

Новолуние в феврале 2023: когда ждать и чего остерегаться

17 февраля 2023 13:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Когда новолуние в феврале и как новая Луна повлияет на жизнь — прогноз
Влияние новой Луны люди начнут ощущать еще 18 февраля
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В последний месяц зимы пройдет важное космическое событие, которое, по словам астрологов, будет достаточно опасным и благоприятным одновременно, — молодая Луна.

Что нам принесет новолуние, чего стоит опасаться, а что обязательно нужно сделать в этот период, пишет Sante Plus.

Читайте также:

Когда новолуние в феврале 2023 — дата и точное время

В последний месяц зимы новолуние нас ждет в понедельник. Оно состоится 20 февраля в 9:06 по киевскому времени.

Однако влиять на нас молодая Луна в знаке Рыбы начнет еще с 18 февраля. А ее энергетика будет ощущаться до 22 февраля. Расти Луна будет до 6 марта.

Когда новолуние в феврале 2023 — дата и точное время.

Февральское новолуние — в чем его особенность

Как утверждают астропсихологи, период новолуния мы чувствуем наиболее остро. Иногда оно может сопровождаться сильным упадком сил, тревогами и апатией. Именно поэтому за несколько дней до, в само новолуние и через несколько дней после не стоит намечать важные даты, дела и принимать решения, от которых будет зависеть будущее.

Молодая Луна означает наступление нового лунного месяца, который закончится 21 марта. На самом деле происходит переход в новый период жизни.

Это новолуние пройдет в знаке Рыбы — это последний знак в зодиакальном кругу, символизирующий вечность и бесконечность, а еще напоминающий нам о том, что наша жизнь когда-нибудь завершится. Планеты Нептун и Венера приобретут сильное значение: первая отвечает за духовность и веру, вторая — несет гармонию, милосердие и любовь.

Астрологиня Елена Осипенко отмечает, что 20 февраля очень важно в точный момент новолуния (плюс-минус час) быть в хорошем настроении, думать о хорошем, излучать хорошие эмоции. Также можно поблагодарить вселенную, помолиться, визуализировать желаемое.

Февральский молодой человек — в чем его особенность

Как повлияет на жизнь молодая Луна в феврале — прогнозы астрологов

По словам астропсихологии Елены Осипенко, молодая Луна в знаке Рыбы характеризуется стремлением людей к более надежной основе. Может проявиться сострадание к людям, страдающим.

Астропсихолог отметила, что после новолуния начинается астрологически благоприятный период, поскольку не ожидается затмений, а ни одна планета не зайдет в ретроградный цикл. Это отличное время для важных начинаний, покупок и других судьбоносных событий. Осипенко добавила, что лучше назначать подобные задачи во время растущей Луны, то есть в период с 23 февраля по 6 марта.

В то же время астролог Валентина Виттрок говорит, что новолуние 20 числа наполнено неоднозначными событиями. Именно в эту дату представителей всех знаков зодиака может ожидать опасность.

"В районе новолуния 20-го у Меркурия серьезная стычка с ураном в Тельце. Само по себе новолуние — критическое время. Принимать решение или подписывать какие-то документы при таком аспекте не стоит, будут нехорошие отголоски от таких решений", — предупредила астролог.

В период с 18 по 22 февраля может казаться, что разум несколько омрачен, а сил не хватает даже на самые простые задачи. Будет сложно понять и здраво оценить свое реальное состояние.

Знак Рыбы, в котором взойдет Луна, принадлежит стихии воды и отличается сентиментальностью и уязвимостью. Эти качества могут проявляться в период новолуния и в людях.

Как повлияет на жизнь молодая Луна в феврале — прогнозы астрологов

Что можно делать в новую Луну 20 февраля

Осипенко рекомендует 20 февраля планировать дела на месяц вперед. Особенно благоприятен для этого период: с 9:10 до 10:00. Дела начинать рано, по ее словам, а вот планы, составленные в этот день, имеют больше шансов реализоваться.

Новолуние — это как новый год, когда жизнь можно начинать с чистого листа. Итак, что еще можно делать в эту дату:

  • заниматься спокойной и стабильной работой;
  • решать разные организаторские вопросы;
  • избавляться от лишнего веса вредных привычек;
  • делать уборку в доме, разбирать вещи и выбрасывать ненужное;
  • найти время для отдыха, полезно будет прогуляться по свежему воздуху;
  • заниматься творчеством;
  • выполнять данные ранее обязательства и договоренности;
  • прощать обиды;
  • отдавать долги;
  • заниматься благотворительностью или волонтерством;
  • загадывать желание.

Помните, что новолуние в Рыбах не терпит спешки, суеты и лишних движений.

Что можно делать в новую Луну 20 февраля

Что нельзя делать на новолуние в феврале

Обычно у молодой Луны есть и негативные аспекты, которых следует остерегаться. В период новолуния у нас слабый иммунитет — организм только начинает накапливать энергию.

Чтобы день новолуния прошел удачно и принес в жизнь положительные изменения:

  • избегать споров и ссор;
  • не переутомляться;
  • воздержаться от употребления алкоголя;
  • не голодать и не переедать;
  • блокировать какие-либо отрицательные мысли;
  • соблюдать осторожность в вопросах с деньгами;
  • не брать и не давать взаймы;
  • не вести важные переговоры;
  • не принимать важные решения;
  • отказаться от общения с государственными служащими;
  • не играть свадьбы и не венчаться.

Также астрологи советуют 20 февраля осторожничать с интуицией — лучше в этот день ей не доверять, она может подвести.

Что нельзя делать на новолуние в феврале

Как загадать желание на новолуние — особый ритуал

В новолуние можно и нужно загадывать желания. Главное условие — нельзя желать кому-то зла. 20 февраля в момент новолуния загадайте желание, как можно подробнее визуализируя его. Делать это нужно в хорошем настроении и думать в это время только о хорошем. Не забудьте также поблагодарить Вселенную за все, что у вас есть, и, если есть желание, помолитесь.

Как загадать желание на новолуние — особый ритуал

Февральское новолуние 2023 — какие существуют приметы

На молодую Луну существуют такие интересные приметы:

  • Тот, кто родился на новолуние, будет жить долго и счастливо.
  • Кто увидит тонкий серп новой Луны в первый раз, должен перекреститься, чтобы счастье не оставляло в течение месяца.
  • Крутые рога новолуния зимой — на мороз, летом — на мокрую погоду.
  • Когда Луна рождается, ничего нельзя сеять, сажать и пересаживать.
  • Радужный круг вокруг луны-молодой будет ветер и облака.
  • Первый поцелуй в новолуние — к долгим и крепким отношениям.
  • Получать или дарить подарок в новолуние — примета к замужеству.
  • Найти в новолуние монетку — к удаче. Найденную монету нужно показать Луне, чтобы зарядить ее магической энергией привлечения денег. Тратить волшебную монету нельзя до следующего месяца.
  • Обнаружить дыру в кармане в новолуние — к финансовым убыткам и потерям. Чтобы плохая примета не сработала, необходимо дырку срочно зашить, а в карман положить несколько монеток.

Февральский новолуние 2023 — какие существуют приметы

Напомним, мы рассказывали, что такое Черная Луна Лилит в астрологии, когда ждать этого опасного периода и как уберечься от проблем и несчастий.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

13:55 За январь Чехия не импортировала ни одного кубометра российского газа

13:49 В ЕС возмущены, что Украина получает аплодисменты, а не боеприпасы

13:45 На Одесчине у мужчины в руках взорвалась граната

13:34 "Россия использует сексуальное насилие как оружие войны": Костин пообщался с Алисией Кернс

13:23 Песков рассказал, о чем будет говорить путин Федеральному собранию

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:11 Оккупанты обстреляли Херсонскую область: погибли три человека, ранены дети

13:00 Весна уже рядом: народный синоптик рассказала, когда наступит потепление

Новина з фото

12:45 Одесская мэрия погасила кредиты в 2 миллиарда гривен

Новина з відео

12:38 В Бердянске произошел пожар на базе отдыха, где оккупанты обустроили госпиталь

12:20 Военный рассказал о произволе оккупантов и преступлениях против гражданских на левом берегу Херсона

Новина з відео

12:38 В Бердянске произошел пожар на базе отдыха, где оккупанты обустроили госпиталь

Новина з відео

06:15 Первое результативное действие в новом клубе: чем отличился Соболь в "Страсбурге"

Новина з відео

23:35 "Бавария" уступила и может потерять лидерство в воскресенье: все решило удаление Упамекано

Новина з відео

21:37 Каждый удар по Украине будет иметь конкретные юридические последствия для россии, — Зеленский

Новина з відео

21:26 Зинченко забил дебютный гол в АПЛ: украинец помог "Арсеналу" победить "Астон Виллу"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

20:59 Проверяла, не резиновая ли: в США женщина случайно разбила скульптуру за 42 тыс. долларов

Новина з відео

19:17 Россияне атаковали поселок на Луганщине: повреждены дома, пожилая женщина получила ранения

Новина з відео

18:44 В Запорожскую область прибыли 43 автобуса с "вагнеровцами", — мэр Мелитополя

Новина з відео

15:33 Ночной "отстрел" оккупантов: в СБУ показали, как работают украинские снайперы

Эксклюзив

12:35 Еще одно судно выйдет в рамках программы Grain from Ukraine из черноморского порта: зерно пойдет в Африку

Эксклюзив

12:00 Как создать гостинично-туристический бизнес во время пандемии Covid и развить его во время войны: опыт Poderey Villas

Эксклюзив

08:00 Трофейное оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. БМП

Оновлено

15:00 Сидеть весь день вредно для здоровья — ученые нашли простой способ этому противостоять

10:00 Израиль слезает с забора: помощь Украине будет увеличена, вопрос с поставками оружия остался открытым

Эксклюзив

08:00 Российское вторжение в Украину: неделя 51-я. Возле границы враг строит военные лагеря

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:00 Как россия дестабилизирует ситуацию в Молдове

Рік великої війни

19:30 Что происходит на рынке труда Украины с начала войны

Эксклюзив

18:20 Для полного перехода на украинский язык Одесской области понадобится 10 лет: представительница языкового омбудсмена на Юге Ярослава Витко-Присяжнюк

Эксклюзив

18:00 Россия накапливает ракеты и стягивает к границам с Украиной авиацию: какой может быть атака 24 февраля

Эксклюзив

09:00 Активность антикоррупционеров: лапша на уши Запада или единственная возможность выжить

Актуальное по теме

None 19 Февраль 13:56

За январь Чехия не импортировала ни одного кубометра российского газа

None 19 Февраль 13:47

В ЕС возмущены, что Украина получает аплодисменты, а не боеприпасы

None 19 Февраль 14:00

На Одесчине у мужчины в руках взорвалась граната

None 19 Февраль 14:13

"Россия использует сексуальное насилие как оружие войны": Костин пообщался с Алисией Кернс

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB