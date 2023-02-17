Коли молодик у лютому та як новий Місяць вплине на життя — прогноз

Вплив нового Місяця люди почнуть відчувати ще 18 лютого

В останній місяць зими пройде важлива космічна подія, яка, за словами астрологів, буде досить небезпечною і сприятливою одночасно, — молодий Місяць.

Що нам принесе молодик, чого варто остерігатися, а що обов'язково треба зробити у цей період, пише Sante Plus.

Коли молодик в лютому 2023 — дата і точний час

В останній місяць зими молодик на нас чекає в понеділок. Він відбудеться 20 лютого о 9:06 за київським часом.

Проте впливати на нас молодий Місяць у знаку Риби почне ще з 18 лютого. А його енергетика відчуватиметься аж до 22 лютого. Рости Місяць буде до 6 березня.

Лютневий молодик — у чому його особливість

Як стверджують астропсихологи, період новомісяччя ми відчуваємо найбільш гостро. Інколи він може супроводжуватися сильним занепадом сил, тривогами та апатією. Саме цьому за кілька днів до, у сам молодик та за кілька днів після не варто намічати важливі дати, справи та приймати рішення, від яких залежатиме майбутнє.

Молодик означає наступ нового місячного місяця, який закінчиться 21 березня. По суті відбувається перехід у новий період життя.

Цей молодик пройде у знаку Риби — це останній знак у зодіакальному колі, який символізує вічність і нескінченність, а ще нагадує нам про те, що наше життя колись завершиться. Планети Нептун і Венера набудуть сильного значення: перший відповідає за духовність і віру, друга несе гармонію, милосердя і любов.

Астрологиня Олена Осипенко відзначає, що 20 лютого дуже важливо в точний момент молодика (плюс-мінус годину) бути в доброму настрої, думати про хороше, випромінювати добрі емоції. Також можна подякувати всесвіту, помолитися, візуалізувати бажане.

Як вплине на життя молодий Місяць у лютому — прогнози астрологів

За словами астропсихологині Олени Осипенко, молодий Місяць у знаку Риби характеризується прагненням людей до більш надійної основи. Може проявитися співчуття людям, які страждають.

Астропсихолог зазначила, що після молодика починається астрологічно сприятливий період, оскільки не очікується затемнень, а жодна планета не зайде до ретроградного циклу. Це чудовий час для важливих починань, покупок й інших доленосних подій. Осипенко додала, що краще призначати подібні завдання під час Місяця, що росте, тобто в період з 23 лютого по 6 березня.

Водночас астролог Валентина Віттрок каже, що молодик 20 числа наповнений неоднозначними подіями. Саме в цю дату на представників всіх знаків зодіаку може чекати небезпека.

"У районі молодика 20-го у Меркурія серйозна сутичка з ураном в Тельці. Сам по собі молодик — критичний час. Приймати рішення або підписувати якісь документи при такому аспекті не варто, будуть нехороші відгомони від таких рішень", — попередила астролог.

У період 3 18 по 22 лютого може здаватися, що розум дещо затьмарений, а сил не вистачає навіть на найпростіші задачі. Буде складно зрозуміти та тверезо оцінити свій реальний стан.

Знак Риби, в якому зійде Місяць, належить стихії води і відрізняється сентиментальністю і вразливістю. Ці якості можуть проявлятися в період молодика і в людях.

Що можна робити у новий Місяць 20 лютого

Осипенко рекомендує 20 лютого планувати справи на місяць наперед. Особливо сприятливий для цього період: з 9:10 до 10:00. Справи розпочинати рано, за її словами, а ось плани, складені цього дня, мають більше шансів реалізуватися.

Молодик — це як новий рік, коли життя можна починати з чистого аркуша. Отже, що ще можна робити у цю дату:

займатися спокійною і розміреною роботою;

вирішувати різні організаторські питання;

позбавлятися від зайвої ваги шкідливих звичок;

робити прибирання в будинку, розбирати речі та викидати непотрібне;

знайти час для відпочинку, корисно буде прогулятися на свіжому повітрі;

займатися творчістю;

виконувати дані раніше зобов'язання і домовленості;

прощати образи;

віддавати борги;

займатися благодійністю або волонтерством;

загадувати бажання.

Пам'ятайте, що молодик в Рибах не терпить поспіху, метушні та зайвих рухів.

Що не можна робити на молодик у лютому

Звичайно у молодого Місяця є й негативні аспекти, яких слід остерігатися. У період молодика у нас слабкий імунітет — організм тільки починає накопичувати енергію.

Щоб день молодика пройшов вдало й приніс у життя позитивні зміни варто:

уникати суперечок та сварок;

не перевтомлюватися;

утриматися від вживання алкоголю;

не голодувати та не переїдати;

блокувати будь-які негативні думки;

бути обережними в питаннях з грошима;

не брати та не давати в борг;

не вести важливі переговори;

не приймати важливі рішення;

відмовитися від спілкування з державними службовцями;

не грати весілля та не вінчатися.

Також астрологи радять 20 лютого бути обережними з інтуїцією — краще в цей день їй не довіряти, вона може підвести.

Як загадати бажання на молодик — особливий ритуал

На молодик можна і потрібно загадувати бажання. Головна умова — не можна бажати комусь зла. 20 лютого в момент молодика загадайте бажання, якомога детальніше візуалізуючи його. Робити це потрібно в гарному настрої та думати в цей час лише про хороше. Не забудьте також подякувати Всесвіту за все, що у вас є, і, якщо є бажання — помоліться.

Лютневий молодик 2023 — які існують прикмети

На молодий Місяць існують такі цікаві прикмети:

Той, хто народився на молодик, буде жити довго і щасливо.

Хто побачить тонкий серп нового місяця уперше, повинен перехреститися, щоб щастя не залишало протягом місяця.

Круті роги молодика взимку — на мороз, влітку — на мокру погоду.

Коли Місяць народжується, нічого не можна сіяти, садити й пересаджувати.

Райдужне коло навколо місяця-молодика — буде вітер і хмари.

Перший поцілунок в молодик — до довгих і міцних відносин.

Отримувати або дарувати подарунок в молодик — прикмета до заміжжя.

Знайти в молодик монетку — до удачі. Знайдену монету потрібно показати Місяцю, щоб зарядити її магічною енергією залучення грошей. Витрачати чарівну монету не можна до наступного місяця.

Виявити діру в кишені в молодик — до фінансових збитків і втрат. Щоб погана прикмета не спрацювала, необхідно дірку терміново зашити, а в кишеню покласти кілька монеток.

Нагадаємо, ми розповідали, що таке Чорний Місяць Ліліт в астрології, коли чекати цього небезпечного періоду та як вберегтися від проблем та нещасть.