Месяц для свадьбы — когда можно жениться, а когда строго запрещено

Невеста колеблется в своем решении. Фото: Фото: google.com

Молодожены всегда мечтают об идеальной свадьбе и, как правило, выбирают для этого события особую для себя дату и месяц. Однако как считают эксперты биоэнергетики и нумерологи, есть месяцы не благоприятны для бракосочетания. Многие об этом говорят и народные приметы, проверенные годами.

Чтобы прожить в браке долго и счастливо, следует узнать, в какие месяцы можно жениться, а какие выбирать для столь важного события не стоит.

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Январь

Этот месяц считается самым неудачным для свадьбы. Браки, заключенные в этот период чаще всего распадаются. В то же время народная примета предостерегает — те, кто сыграл свадьбу в январе рискует рано овдоветь.

Февраль

Последний месяц зимы наоборот является самым благоприятным для женитьбы. Союз, рожденный в феврале, будет крепким и долгим.

Март

В марте можно создавать новую семью. Однако семейная пара рискует надолго остаться без собственного гнездышка. Также женитьба в начале весны нередко предвещает переезд в чужие края.

Невеста. Фото: google.com

Апрель

Апрель — месяц с переменчивой погодой, когда не знаешь чего ожидать, пойдет ли дождь, будет ли ясное небо. Поэтому и пары, заключившие брак в этом месяце, рискуют превратить свои отношения в американские горки. Жаловаться на обыденность семейной жизни точно не придется. Однако не все выдерживают постоянные изменения, которые невозможно предусмотреть.

Май

Народные приметы говорят о майской свадьбе так: "Добрые люди в мае не женятся", "Рад бы жениться, но май не велит". Также считается, что женящийся в мае в скором времени увидит измену в собственном доме.

В свою очередь, биоэнергетики отмечают, что май — обманчивый месяц года. С одной стороны, уже почти лето, но подлинного тепла нет и возможных заморозков. Так и в отношениях возможен обман.

Июнь

Каждая пара мечтает о счастливой и долгой семейной жизни. Именно этот месяц может подарить его. Такая пара будет жить в любви, уважении и поддержке.

Июль

Брак, заключенный в июле, нельзя назвать несчастливым, но и легким он тоже не будет. Эта луна может принести в жизнь как сладкие, так и горькие моменты.

Август

Последний месяц лета будет удачным для свадьбы. Союзы, заключенные в августе, гармоничны и счастливы. Такие пары живут во взаимопонимании и уважении друг к другу.

Молодожены. Фото: google.com

Сентябрь

Наши предки считали, что именно сентябрь — лучшее время для свадьбы. Семейная жизнь будет спокойной, стабильной и крепкой. Такой союз проблемы будут обходить стороной.

Октябрь

Этот месяц для свадеб не подходит, ведь семейная жизнь может быть нелегкой и наполненной трудностями.

Ноябрь

Последний месяц осени подарит семейной паре финансовое благополучие. Деньги в семье всегда будут.

Декабрь

Этот месяц тоже считается хорошим периодом для женитьбы. С каждым годом в семье все больше и больше будет расти любовь, счастье и богатство.

Важно

Какой бы месяц вы ни выбрали, помните, именно от вас зависит ваше будущее и счастье.

Молодожены. Фото: google.com

Напомним, мы писали, какие дни в 2023 году будут идеальными для венчания и женитьбы.