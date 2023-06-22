Місяць для весілля — коли можна одружуватися, а коли суворо заборонено

Наречена вагається у своєму рішенні. Фото: Фото: google.com

Молодята завжди мріють про ідеальне весілля і, як правило, обирають для цієї події особливу для себе дату та місяць. Проте, як вважають експерти біоенергетики та нумерологи є місяці не сприятливі для одруження. Багато про це говорять й народні прикмети, перевірені роками.

Щоб прожити в шлюбі довго та щасливо, слід дізнатися, в які місяці можна одружуватися, а які обирати для такої важливої події не варто.

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Січень

Цей місяць вважається найневдалішим для весілля. Шлюби, які були укладені у цей період найчастіше розпадаються. Водночас народна прикмета застерігає — той, хто одружився в січні ризикує рано овдовіти.

Лютий

Останній місяць зими навпаки є найсприятливішим для одруження. Союз, народжений у лютому, буде міцним і довгим.

Березень

У березні можна створювати нову сім'ю. Проте сімейна пара ризикує надовго залишитися без власного гніздечка. Також одруження на початку весни нерідко віщує переїзд у чужі краї.

Наречена. Фото: google.com

Квітень

Квітень — місяць з мінливою погодою, коли не знаєш чого очікувати, чи піде дощ, чи буде ясне небо. Тож і пари, які уклали шлюб цього місяця, ризикують перетворити свої стосунки на американські гірки. Скаржитися на буденність сімейного життя точно не доведеться. Проте не всі витримують постійних змін, які не можливо передбачити.

Травень

Народні прикмети кажуть про травневі весілля так: "Добрі люди в травні не одружуються", "Радий би одружитися, та травень не велить". Також вважається, що той хто одружується в травні незабаром побачить зраду у власному домі.

У свою чергу біоенергетики зазначають, що травень — оманливий місяць року. З одного боку, вже майже літо, але справжнього тепла немає і можливі заморозки. Так і у стосунках можливий обман.

Червень

Кожна пара мріє про щасливе та довге сімейне життя. Саме цей місяць може його подарувати. Така пара житиме в любові, повазі та підтримці.

Липень

Шлюб, укладений в липні, не можна назвати нещасливим, але й легким він також не буде. Цей місяць може принести в життя як солодкі, так і гіркі моменти.

Серпень

Останній місяць літа буде вдалим для весілля. Союзи, укладені в серпні, гармонійні та щасливі. Такі пари живуть у взаєморозумінні та повазі один до одного.

Молодята. Фото: google.com

Вересень

Наші предки вважали, що саме вересень — найкращий час для одруження. Сімейне життя буде спокійним, стабільним і міцним. Такий союз негаразди та проблеми обходитимуть стороною.

Жовтень

Цей місяць для весіль не підходить, адже сімейне життя може бути нелегким та наповненим труднощами.

Листопад

Останній місяць осені подарує сімейній парі фінансовий добробут. Гроші в родині завжди будуть.

Грудень

Цей місяць теж вважається гарним періодом для одруження. З кожним роком у сім’ї все більше й більше зростатиме любов, щастя та багатство.

Важливо

Який би місяць ви не обрали, пам'ятайте, саме від вас залежить ваше майбутнє та щастя.

Молодята. Фото: google.com

Нагадаємо, ми писали, які дні у 2023 році будуть ідеальними для вінчання та одруження.