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McDonald's заработал в Чернигове и Кривом Роге

1 июня 2023 20:06
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
McDonald's заработал в Чернигове и Кривом Роге
Здание McDonald&#39;s. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 1 июня, McDonald's возобновил свою работу еще в двух украинских городах — в Чернигове и Кривом Роге. Как отмечают в пресс-службе, заведения расположены в центральных районах городов.

Об этом сообщает McDonald's на своем официальном Instagram-аккаунте. 

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Отмечается, что на начальном этапе для потребителей будет доступно сокращенное меню, которое будет постепенно расширяться с восстановлением цепей поставки и наращивания объемов складов.

В компании пообещали, что будут соблюдать правила безопасности, а в случае объявления воздушной тревоги рестораны будут закрываться, однако оплаченные и приготовленные заказы будут выдаваться.

Также в случае повышенного спроса в первые дни работы заведения будут принимать ограниченное количество посетителей во избежание скоплений людей.

В пресс-службе также отметили, что также будет запущена программа "Долоньки счастья" для поддержки "семейных комнат", обустроенных при детских больницах, где больные дети могут находиться рядом с родителями во время лечения. Присоединиться к акции можно купив символ благотворительности — бумажную ладошку или специально добавленную в меню новинку — "МакПирог яблочный".

Всю прибыль от этой продажи компания перечислит благотворительной организации Фонд Дом Рональда МакДональда для развития и поддержки "семейных комнат".

Напомним, ранее мы писали, что в Китае для рекламы McDonald's выпустил давнюю игру тетрис. Он выглядит большим куриным наггетсом с экраном. Создание игры посвящено годовщине появления "Чикен Макнаггетс" и Международному дню защиты детей.

В комплекте помимо нагетс-тетриса идут еще наклейки и чехол. Также отображается полный обзор девайса, включая съемный аккумулятор, решетку динамика и выключатель питания. Игровое устройство примерно в четыре раза больше, чем реальный мясной наггетс. Покупатели отмечают, что качество экрана и звука оставляют лучшего.

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