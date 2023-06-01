McDonald's запрацював у Чернігові та Кривому Розі

Будівля McDonald's. Фото: google.com

Сьогодні, 1 червня, McDonald's відновив свою роботу ще в двох українських містах — у Чернігові та Кривому Розі. Як зазначають у пресслужбі, заклади розташовані в центральних районах міст.

Про це повідомляє McDonald’s на своєму офіційному Instagram-акаунті.

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Зазначається, що на початковому етапі для споживачів буде доступне скорочене меню, яке поступово розширюватимуть із відновленням ланцюгів постачання і нарощування обсягів складів.

У компанії пообіцяли, що будуть дотримуватись правил безпеки, а в разі оголошення повітряної тривоги ресторани зачинятимуться, однак оплачені та приготовані замовлення будуть видавати.

Також у разі підвищеного попиту в перші дні роботи заклади прийматимуть обмежену кількість відвідувачів, щоб уникнути скупчень людей.

У пресслужбі також зазначили, що також буде запущена програма "Долоньки щастя" для підтримки "сімейних кімнат", облаштованих при дитячих лікарнях, де хворі діти можуть бути поряд із батьками під час лікування. Приєднатися до акції можна купивши символ благодійності — паперову долоньку або спеціально додану до меню новинку — "МакПиріг яблучний".

Весь прибуток із цього продажу компанія перерахує благодійній організації Фонд Дім Рональда МакДональда для розвитку та підтримки "сімейних кімнат".

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Китаї задля реклами McDonald’s випустив давню гру тетріс. Він має вигляд великого курячого нагетса з екраном. Створення гри присвячено річниці появи "Чікен Макнаггетс" та Міжнародному дню захисту дітей.

У комплекті крім нагетс-тетрісу йдуть ще наліпки та чохол. Також показується повний огляд девайсу, включаючи знімний акумулятор, решітку динаміка та вимикач живлення. Ігровий пристрій приблизно в чотири рази більший, ніж реальний м'ясний нагетс. Покупці зазначають, що якість екрану та звуку залишають бажати кращого.