Магнитные бури в феврале 2023 — когда ждать самых опасных дат

Магнитные бури в феврале 2023: когда Землю накроет мощный удар
Каждый месяц бывают дни, когда солнечная активность обостряется. Тогда люди, особенно метеозависимые, могут испытывать безосновательные головные боли, плохое самочувствие, отсутствие настроения. В этот период специалисты рекомендуют больше отдыхать, не нервничать и вести здоровый образ жизни. Чтобы заранее подготовиться к подобным неожиданностям, рекомендуем ознакомиться с графиком магнитных бурь.
Новини.LIVE со ссылкой на Meteoagent подготовило детальное расписание магнитных колебаний на февраль 2023 года.
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Что такое магнитные бури и почему они возникают
Под понятием магнитные бури подразумевают колебания геомагнитного поля Земли, происходящие через потоки солнечного ветра.
Геомагнитные бури на Земле возникают из-за эхо взрывов, вспышек на Солнце, долетающих до нашей планеты.
Магнитные бури могут продолжаться от нескольких часов до нескольких дней. Кстати, их влияние можно увидеть своими глазами в виде северного сияния. Заряженные частицы способны проникать в атмосферу на магнитных полюсах, там они взаимодействуют с атомами атмосферы и создают красочное свечение.
Расписание магнитных бурь на февраль 2023 года
По предварительным прогнозам специалистов, февраль пройдет без мощных магнитных колебаний. В третий зимний месяц ожидается несколько затяжных геомагнитных колебаний средней интенсивности.
Первая магнитная буря со средней штормовой активностью накроет Землю 1 февраля.
Уже седьмого февраля следует ожидать всплеск солнечной активности, который затянется на четыре дня, до десятого февраля.
Еще одна затяжная магнитная буря произойдет почти в конце месяца. 19 февраля начнется шторм средней активности и продлится до 22 февраля.
В последний месяц зимы график магнитных бурь выглядит так:
- 1 февраля — К-индекс 4 (средняя солнечная буря);
- 2 февраля — К-индекс 3 (низкая штормовая активность);
- 3 февраля — К-индекс 2 (низкая штормовая активность);
- 4 февраля — К-индекс 2 (низкая штормовая активность);
- 5 февраля — К-индекс 2 (низкая штормовая активность);
- 6 февраля — К-индекс 2 (низкая штормовая активность);
- 7 февраля — К-индекс 4 (средняя солнечная буря);
- 8 февраля — К-индекс 4 (средняя солнечная буря);
- 9 февраля — К-индекс 4 (средняя солнечная буря);
- 10 февраля — К-индекс 4 (средняя солнечная буря);
- 11 февраля — К-индекс 2 (низкая штормовая активность);
- 12 февраля — К-индекс 3 (низкая штормовая активность);
- 13 февраля — К-индекс 3 (низкая штормовая активность);
- 14 февраля — К-индекс 2 (низкая штормовая активность);
- 15 февраля — К-индекс 2 (низкая штормовая активность);
- 16 февраля — К-индекс 2 (низкая штормовая активность);
- 17 февраля — К-индекс 2 (низкая штормовая активность);
- 18 февраля — К-индекс 3 (низкая штормовая активность);
- 19 февраля — К-индекс 4 (средняя солнечная буря);
- 20 февраля — К-индекс 4 (средняя солнечная буря);
- 21 февраля — К-индекс 4 (средняя солнечная буря);
- 22 февраля — К-индекс 3 (слабый солнечный шторм);
- 23 февраля — К-индекс 3 (низкая штормовая активность);
- 24 февраля — K-индекс 2 (низкая штормовая активность);
- 25 февраля — К-индекс 2 (низкая штормовая активность);
- 26 февраля — К-индекс 2 (низкая штормовая активность);
- 27 февраля — К-индекс 2 (низкая штормовая активность);
- 28 февраля — К-индекс 2 (низкая штормовая активность).
Магнитные бури в феврале — как влияют на здоровье человека
Как отмечают эксперты, в той или иной степени большинство людей метеозависимы. Но степень выраженности и характер этой зависимости в основном индивидуальны и связаны с психологическим состоянием человека, временем года и склонностью к сердечно-сосудистым заболеваниям.
Время развития реакции также варьирует: у кого она начинает развиваться на 1-2-й день бури, у кого — в ее пик, у некоторых через некоторое время после бури.
Чаще бывают такие неприятные симптомы:
- головная боль;
- мигрень;
- головокружение;
- общая слабость;
- нарушение концентрации;
- раздражительность;
- агрессия;
- депрессивные настроения;
- апатия;
- повышение тревожности;
- скачки давления;
- нарушение сердечного ритма;
- сонливость;
- бессонница;
- боль в суставах;
- ломота в теле;
- обострение хронических заболеваний.
Магнитные бури в феврале 2023 — как уберечь здоровье
Врачи подчеркивают, чтобы магнитные бури вас не беспокоили, готовиться к ним нужно заранее. Зная дату будущего геошторма лучше 4-5 дней снизить физические и психоэмоциональные нагрузки, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе. Желательно не вступать в конфликты и соблюдать нормальный режим дня.
Людям с хроническими заболеваниями следует более аккуратно распределять свою нагрузку, больше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства.
По наблюдениям медиков, в этот период увеличивается количество инсультов, инфарктов, гипертонических кризов, усиливается мигрень. Поэтому лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и склонностью к ним следует помнить об этом и прибегать к профилактическим мерам накануне бурь, а также всегда иметь под рукой необходимые лекарственные средства.
Уменьшить влияние магнитных колебаний также можно придерживаясь здорового питания:
- исключите из рациона слишком соленую, острую и жирную пищу;
- избегайте фастфуда и переедания;
- не стоит есть много сладкого, следует соблюдать норму;
- употреблять меньше кофеинсодержащих напитков;
- исключить алкоголь;
- пить достаточное количество воды.
Взбодриться утром поможет контрастный душ, прогулка на свежем воздухе и зарядка. Вечером следует за 2 часа до отхода ко сну принять ванну, выпить чашечку травяного чая, почитать книгу.
Напомним, мы писали, как избавиться от постоянного ощущения усталости и сонливости с помощью трех простых шагов.