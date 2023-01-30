Магнитные бури в феврале 2023 — когда ждать самых опасных дат

Чтобы заранее подготовиться к магнитным колебаниям, способным повлиять на самочувствие, рекомендуем ознакомиться с графиком на февраль

Каждый месяц бывают дни, когда солнечная активность обостряется. Тогда люди, особенно метеозависимые, могут испытывать безосновательные головные боли, плохое самочувствие, отсутствие настроения. В этот период специалисты рекомендуют больше отдыхать, не нервничать и вести здоровый образ жизни. Чтобы заранее подготовиться к подобным неожиданностям, рекомендуем ознакомиться с графиком магнитных бурь.

Новини.LIVE со ссылкой на Meteoagent подготовило детальное расписание магнитных колебаний на февраль 2023 года.

Что такое магнитные бури и почему они возникают

Под понятием магнитные бури подразумевают колебания геомагнитного поля Земли, происходящие через потоки солнечного ветра.

Геомагнитные бури на Земле возникают из-за эхо взрывов, вспышек на Солнце, долетающих до нашей планеты.

Магнитные бури могут продолжаться от нескольких часов до нескольких дней. Кстати, их влияние можно увидеть своими глазами в виде северного сияния. Заряженные частицы способны проникать в атмосферу на магнитных полюсах, там они взаимодействуют с атомами атмосферы и создают красочное свечение.

Расписание магнитных бурь на февраль 2023 года

По предварительным прогнозам специалистов, февраль пройдет без мощных магнитных колебаний. В третий зимний месяц ожидается несколько затяжных геомагнитных колебаний средней интенсивности.

Первая магнитная буря со средней штормовой активностью накроет Землю 1 февраля.

Уже седьмого февраля следует ожидать всплеск солнечной активности, который затянется на четыре дня, до десятого февраля.

Еще одна затяжная магнитная буря произойдет почти в конце месяца. 19 февраля начнется шторм средней активности и продлится до 22 февраля.

В последний месяц зимы график магнитных бурь выглядит так:

1 февраля — К-индекс 4 (средняя солнечная буря);

— К-индекс 4 (средняя солнечная буря); 2 февраля — К-индекс 3 (низкая штормовая активность);

3 февраля — К-индекс 2 (низкая штормовая активность);

4 февраля — К-индекс 2 (низкая штормовая активность);

5 февраля — К-индекс 2 (низкая штормовая активность);

6 февраля — К-индекс 2 (низкая штормовая активность);

7 февраля — К-индекс 4 (средняя солнечная буря);

— К-индекс 4 (средняя солнечная буря); 8 февраля — К-индекс 4 (средняя солнечная буря);

— К-индекс 4 (средняя солнечная буря); 9 февраля — К-индекс 4 (средняя солнечная буря);

— К-индекс 4 (средняя солнечная буря); 10 февраля — К-индекс 4 (средняя солнечная буря);

— К-индекс 4 (средняя солнечная буря); 11 февраля — К-индекс 2 (низкая штормовая активность);

12 февраля — К-индекс 3 (низкая штормовая активность);

13 февраля — К-индекс 3 (низкая штормовая активность);

14 февраля — К-индекс 2 (низкая штормовая активность);

15 февраля — К-индекс 2 (низкая штормовая активность);

16 февраля — К-индекс 2 (низкая штормовая активность);

17 февраля — К-индекс 2 (низкая штормовая активность);

18 февраля — К-индекс 3 (низкая штормовая активность);

19 февраля — К-индекс 4 (средняя солнечная буря);

— К-индекс 4 (средняя солнечная буря); 20 февраля — К-индекс 4 (средняя солнечная буря);

— К-индекс 4 (средняя солнечная буря); 21 февраля — К-индекс 4 (средняя солнечная буря);

— К-индекс 4 (средняя солнечная буря); 22 февраля — К-индекс 3 (слабый солнечный шторм);

— К-индекс 3 (слабый солнечный шторм); 23 февраля — К-индекс 3 (низкая штормовая активность);

24 февраля — K-индекс 2 (низкая штормовая активность);

25 февраля — К-индекс 2 (низкая штормовая активность);

26 февраля — К-индекс 2 (низкая штормовая активность);

27 февраля — К-индекс 2 (низкая штормовая активность);

28 февраля — К-индекс 2 (низкая штормовая активность).

Магнитные бури в феврале — как влияют на здоровье человека

Как отмечают эксперты, в той или иной степени большинство людей метеозависимы. Но степень выраженности и характер этой зависимости в основном индивидуальны и связаны с психологическим состоянием человека, временем года и склонностью к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Время развития реакции также варьирует: у кого она начинает развиваться на 1-2-й день бури, у кого — в ее пик, у некоторых через некоторое время после бури.

Чаще бывают такие неприятные симптомы:

головная боль;

мигрень;

головокружение;

общая слабость;

нарушение концентрации;

раздражительность;

агрессия;

депрессивные настроения;

апатия;

повышение тревожности;

скачки давления;

нарушение сердечного ритма;

сонливость;

бессонница;

боль в суставах;

ломота в теле;

обострение хронических заболеваний.

Магнитные бури в феврале 2023 — как уберечь здоровье

Врачи подчеркивают, чтобы магнитные бури вас не беспокоили, готовиться к ним нужно заранее. Зная дату будущего геошторма лучше 4-5 дней снизить физические и психоэмоциональные нагрузки, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе. Желательно не вступать в конфликты и соблюдать нормальный режим дня.

Людям с хроническими заболеваниями следует более аккуратно распределять свою нагрузку, больше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства.

По наблюдениям медиков, в этот период увеличивается количество инсультов, инфарктов, гипертонических кризов, усиливается мигрень. Поэтому лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и склонностью к ним следует помнить об этом и прибегать к профилактическим мерам накануне бурь, а также всегда иметь под рукой необходимые лекарственные средства.

Уменьшить влияние магнитных колебаний также можно придерживаясь здорового питания:

исключите из рациона слишком соленую, острую и жирную пищу;

избегайте фастфуда и переедания;

не стоит есть много сладкого, следует соблюдать норму;

употреблять меньше кофеинсодержащих напитков;

исключить алкоголь;

пить достаточное количество воды.

Взбодриться утром поможет контрастный душ, прогулка на свежем воздухе и зарядка. Вечером следует за 2 часа до отхода ко сну принять ванну, выпить чашечку травяного чая, почитать книгу.

Напомним, мы писали, как избавиться от постоянного ощущения усталости и сонливости с помощью трех простых шагов.