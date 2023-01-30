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Магнитные бури в феврале 2023: когда Землю накроет мощный удар

30 января 2023 20:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури в феврале 2023 — когда ждать самых опасных дат
Чтобы заранее подготовиться к магнитным колебаниям, способным повлиять на самочувствие, рекомендуем ознакомиться с графиком на февраль
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Каждый месяц бывают дни, когда солнечная активность обостряется. Тогда люди, особенно метеозависимые, могут испытывать безосновательные головные боли, плохое самочувствие, отсутствие настроения. В этот период специалисты рекомендуют больше отдыхать, не нервничать и вести здоровый образ жизни. Чтобы заранее подготовиться к подобным неожиданностям, рекомендуем ознакомиться с графиком магнитных бурь.

Новини.LIVE со ссылкой на Meteoagent подготовило детальное расписание магнитных колебаний на февраль 2023 года.

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Что такое магнитные бури и почему они возникают

Под понятием магнитные бури подразумевают колебания геомагнитного поля Земли, происходящие через потоки солнечного ветра.

Геомагнитные бури на Земле возникают из-за эхо взрывов, вспышек на Солнце, долетающих до нашей планеты.

Магнитные бури могут продолжаться от нескольких часов до нескольких дней. Кстати, их влияние можно увидеть своими глазами в виде северного сияния. Заряженные частицы способны проникать в атмосферу на магнитных полюсах, там они взаимодействуют с атомами атмосферы и создают красочное свечение.

Что такое магнитные бури и почему они возникают

Расписание магнитных бурь на февраль 2023 года

По предварительным прогнозам специалистов, февраль пройдет без мощных магнитных колебаний. В третий зимний месяц ожидается несколько затяжных геомагнитных колебаний средней интенсивности.

Первая магнитная буря со средней штормовой активностью накроет Землю 1 февраля.

Уже седьмого февраля следует ожидать всплеск солнечной активности, который затянется на четыре дня, до десятого февраля.

Еще одна затяжная магнитная буря произойдет почти в конце месяца. 19 февраля начнется шторм средней активности и продлится до 22 февраля.

В последний месяц зимы график магнитных бурь выглядит так:

  • 1 февраля — К-индекс 4 (средняя солнечная буря);
  • 2 февраля — К-индекс 3 (низкая штормовая активность);
  • 3 февраля — К-индекс 2 (низкая штормовая активность);
  • 4 февраля — К-индекс 2 (низкая штормовая активность);
  • 5 февраля — К-индекс 2 (низкая штормовая активность);
  • 6 февраля — К-индекс 2 (низкая штормовая активность);
  • 7 февраля — К-индекс 4 (средняя солнечная буря);
  • 8 февраля — К-индекс 4 (средняя солнечная буря);
  • 9 февраля — К-индекс 4 (средняя солнечная буря);
  • 10 февраля — К-индекс 4 (средняя солнечная буря);
  • 11 февраля — К-индекс 2 (низкая штормовая активность);
  • 12 февраля — К-индекс 3 (низкая штормовая активность);
  • 13 февраля — К-индекс 3 (низкая штормовая активность);
  • 14 февраля — К-индекс 2 (низкая штормовая активность);
  • 15 февраля — К-индекс 2 (низкая штормовая активность);
  • 16 февраля — К-индекс 2 (низкая штормовая активность);
  • 17 февраля — К-индекс 2 (низкая штормовая активность);
  • 18 февраля — К-индекс 3 (низкая штормовая активность);
  • 19 февраля — К-индекс 4 (средняя солнечная буря);
  • 20 февраля — К-индекс 4 (средняя солнечная буря);
  • 21 февраля — К-индекс 4 (средняя солнечная буря);
  • 22 февраля — К-индекс 3 (слабый солнечный шторм);
  • 23 февраля — К-индекс 3 (низкая штормовая активность);
  • 24 февраля — K-индекс 2 (низкая штормовая активность);
  • 25 февраля — К-индекс 2 (низкая штормовая активность);
  • 26 февраля — К-индекс 2 (низкая штормовая активность);
  • 27 февраля — К-индекс 2 (низкая штормовая активность);
  • 28 февраля — К-индекс 2 (низкая штормовая активность).

Расписание магнитных бурь на февраль 2023 года

Магнитные бури в феврале — как влияют на здоровье человека

Как отмечают эксперты, в той или иной степени большинство людей метеозависимы. Но степень выраженности и характер этой зависимости в основном индивидуальны и связаны с психологическим состоянием человека, временем года и склонностью к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Время развития реакции также варьирует: у кого она начинает развиваться на 1-2-й день бури, у кого — в ее пик, у некоторых через некоторое время после бури.

Чаще бывают такие неприятные симптомы:

  • головная боль;
  • мигрень;
  • головокружение;
  • общая слабость;
  • нарушение концентрации;
  • раздражительность;
  • агрессия;
  • депрессивные настроения;
  • апатия;
  • повышение тревожности;
  • скачки давления;
  • нарушение сердечного ритма;
  • сонливость;
  • бессонница;
  • боль в суставах;
  • ломота в теле;
  • обострение хронических заболеваний.

Магнитные бури в феврале - как влияют на здоровье человека

Магнитные бури в феврале 2023 — как уберечь здоровье

Врачи подчеркивают, чтобы магнитные бури вас не беспокоили, готовиться к ним нужно заранее. Зная дату будущего геошторма лучше 4-5 дней снизить физические и психоэмоциональные нагрузки, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе. Желательно не вступать в конфликты и соблюдать нормальный режим дня.

Людям с хроническими заболеваниями следует более аккуратно распределять свою нагрузку, больше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства.

По наблюдениям медиков, в этот период увеличивается количество инсультов, инфарктов, гипертонических кризов, усиливается мигрень. Поэтому лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и склонностью к ним следует помнить об этом и прибегать к профилактическим мерам накануне бурь, а также всегда иметь под рукой необходимые лекарственные средства.

Уменьшить влияние магнитных колебаний также можно придерживаясь здорового питания:

  • исключите из рациона слишком соленую, острую и жирную пищу;
  • избегайте фастфуда и переедания;
  • не стоит есть много сладкого, следует соблюдать норму;
  • употреблять меньше кофеинсодержащих напитков;
  • исключить алкоголь;
  • пить достаточное количество воды.

Взбодриться утром поможет контрастный душ, прогулка на свежем воздухе и зарядка. Вечером следует за 2 часа до отхода ко сну принять ванну, выпить чашечку травяного чая, почитать книгу.

 

Напомним, мы писали, как избавиться от постоянного ощущения усталости и сонливости с помощью трех простых шагов.

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