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Магнітні бурі у лютому 2023: коли Землю накриє потужний удар

30 січня 2023 20:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі у лютому 2023 — коли чекати найнебезпечніші дати
Щоб заздалегідь підготуватися до магнітних коливань, які здатні вплинути на самопочуття, рекомендуємо ознайомитись із графіком на лютий
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Щомісяця бувають дні, коли сонячна активність загострюється. Тоді люди, особливо метеозалежні, можуть відчувати безпідставні головні болі, погане самопочуття, відсутність настрою. У цей період фахівці рекомендують більше відпочивати, не нервувати та вести здоровий спосіб життя. Щоб заздалегідь підготуватися до подібних несподіванок, рекомендуємо ознайомитись із графіком магнітних бур.

Новини.LIVE з посиланням на Meteoagent підготувало детальний розклад магнітних коливань на лютий 2023.

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Що таке магнітні бурі та чому вони виникають 

Під поняттям магнітні бурі розуміють коливання геомагнітного поля Землі, які відбуваються через потоки сонячного вітру.

Геомагнітні бурі на Землі виникають через відлуння вибухів, спалахів на Сонці, які долітають до нашої планети. 

Магнітні бурі можуть тривати від декількох годин до кількох діб. До речі, їх вплив можна побачити на власні очі у вигляді північного сяйва. Заряджені частинки здатні проникати в атмосферу на магнітних полюсах там вони взаємодіють з атомами атмосфери й створюють барвисте світіння.

Що таке магнітні бурі та чому вони виникають

Розклад магнітних бур на лютий 2023

За попередніми прогнозами спеціалістів, лютий місяць пройде без потужних магнітних коливань. В третій зимовий місяць очікуються кілька затяжних геомагнітних коливань середньої інтенсивності. 

Перша магнітна буря з середньою штормовою активністю накриє Землю 1 лютого. 

Вже сьомого лютого слід очікувати сплеск сонячної активності, який затягнеться на чотири дні, до десятого лютого. 

Ще одна затяжна магнітна буря відбудеться майже наприкінці місяця. 19 лютого розпочнеться шторм середньої активності й протримається до 22 лютого. 

В останній місяць зими графік магнітних бур виглядає так:

  • 1 лютого — К-індекс 4 (середня сонячна буря);
  • 2 лютого — К-індекс 3 (низька штормова активність);
  • 3 лютого — К-індекс 2 (низька штормова активність);
  • 4 лютого — К-індекс 2 (низька штормова активність);
  • 5 лютого — К-індекс 2 (низька штормова активність);
  • 6 лютого — К-індекс 2 (низька штормова активність);
  • 7 лютого — К-індекс 4 (середня сонячна буря);
  • 8 лютого — К-індекс 4 (середня сонячна буря);
  • 9 лютого — К-індекс 4 (середня сонячна буря);
  • 10 лютого — К-індекс 4 (середня сонячна буря);
  • 11 лютого — К-індекс 2 (низька штормова активність);
  • 12 лютого — К-індекс 3 (низька штормова активність);
  • 13 лютого — К-індекс 3 (низька штормова активність);
  • 14 лютого — К-індекс 2 (низька штормова активність);
  • 15 лютого — К-індекс 2 (низька штормова активність);
  • 16 лютого — К-індекс 2 (низька штормова активність);
  • 17 лютого — К-індекс 2 (низька штормова активність);
  • 18 лютого — К-індекс 3 (низька штормова активність);
  • 19 лютого — К-індекс 4 (середня сонячна буря);
  • 20 лютого — К-індекс 4 (середня сонячна буря);
  • 21 лютого — К-індекс 4 (середня сонячна буря);
  • 22 лютого — К-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);
  • 23 лютого — К-індекс 3 (низька штормова активність);
  • 24 лютого — K-індекс 2 (низька штормова активність);
  • 25 лютого — К-індекс 2 (низька штормова активність);
  • 26 лютого — К-індекс 2 (низька штормова активність);
  • 27 лютого — К-індекс 2 (низька штормова активність);
  • 28 лютого — К-індекс 2 (низька штормова активність).

Розклад магнітних бур на лютий 2023

Магнітні бурі в лютому — як впливають на здоров'я людини

Як відзначають експерти, тією чи іншою мірою більшість людей метеозалежні. Але ступінь виразності та характер цієї залежності здебільшого є індивідуальними та пов'язані з психологічним станом людини, часом року та схильністю до серцево-судинних захворювань.

Час розвитку реакції також варіює: у когось вона починає розвиватися на 1–2-й день бурі, у когось — у її пік, у деяких через певний час після бурі.

Найчастіше бувають такі неприємні симптоми:

  • головний біль;
  • мігрень;
  • запаморочення;
  • загальна слабкість;
  • порушення концентрації;
  • дратівливість;
  • агресія;
  • депресивні настрої;
  • апатія;
  • підвищення тривожності;
  • стрибки тиску;
  • порушення серцевого ритму;
  • сонливість;
  • безсоння;
  • біль у суглобах;
  • ломота у тілі;
  • загострення хронічних захворювань.

Магнітні бурі в лютому — як впливають на здоров'я людини

Магнітні бурі у лютому 2023 — як вберегти здоров'я

Лікарі підкреслюють, щоб магнітні бурі вас не турбували, готуватися до них треба заздалегідь. Знаючи дату майбутнього геошторму краще за 4-5 днів знизити фізичні та психоемоційні навантаження, більше відпочивати та гуляти на свіжому повітрі. Бажано не вступати в конфлікти та дотримуватись нормального режиму дня.

Людям із хронічними захворюваннями варто акуратніше розподіляти своє навантаження, більше відпочивати та тримати під руками необхідні ліки.

За спостереженнями медиків, у цей період збільшується кількість інсультів, інфарктів, гіпертонічних кризів, посилюється мігрень. Тому особам із серцево-судинними захворюваннями та схильністю до них слід пам'ятати про це та вдаватися до профілактичних заходів напередодні бур, а також завжди мати під рукою необхідні лікарські засоби.

Зменшити вплив магнітних коливань також можна дотримуючись здорового харчування:

  • виключіть з раціону надто солону, гостру та жирну їжу;
  • уникайте фастфуду та переїдання;
  • не варто їсти багато солодкого, слід дотримуватись норми;
  • вживати менше кофеїновмісних напоїв;
  • виключити алкоголь;
  • пити достатню кількість води.

Збадьоритися вранці допоможе контрастний душ, прогулянка на свіжому повітрі та зарядка. Увечері варто за 2 години до відходу до сну прийняти ванну, випити чашечку трав'яного чаю, почитати книгу.

 

Нагадаємо, ми писали, як позбутися постійного відчуття втоми та сонливості за допомогою трьох простих кроків.

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