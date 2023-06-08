Магнитные бури 8 июня: к чему готовиться украинцам
Несмотря на значительное июньское збудораживание на Солнце, сегодня, 8 июня, магнитные бури не предполагаются. Однако магнитосфера Земли будет в состоянии активности.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 8 июня
За сутки было зарегистрировано шесть вспышек класса С и одна вспышка класса М 1,06.
Вспышки класса М являются средними по своей интенсивности среди больших солнечных вспышек. Вспышка М 1,06 может вызвать незначительное радиопомехи на дневной стороне Земли. Кроме того, возможно наблюдение солнечного радиационного шторма.
Погода на Солнце на 8 июня:
- вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
- количество солнечных пятен — 58.
Как избежать влияния магнитных бурь на здоровье
Чтобы предотвратить влияние магнитных бурь, следите за прогнозами, чтобы быть в курсе всех вспышек на Солнце и их влияния на население Земли. Также оставайтесь в безопасном помещении как можно дальше от высоковольтных линий электропередач во время магнитных бурь.
Кроме того, важно отдыхать, заниматься регулярной физической активностью, правильно питаться и обеспечить достаточное количество сна не только в дни активности на Солнце, но и в те, когда такая активность не предполагается.
Напомним, что лето началось с мощных вспышек на Солнце, поэтому чувствительные украинцы в июне будут страдать от сильных магнитных бурь. Так, масштабная магнитная буря будет длиться несколько дней.