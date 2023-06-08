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Магнитные бури 8 июня: к чему готовиться украинцам

8 июня 2023 05:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Магнитные бури 8 июня: к чему готовиться украинцам
Солнце и Земля в космосе. Фото: Shutterstock
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Несмотря на значительное июньское збудораживание на Солнце, сегодня, 8 июня, магнитные бури не предполагаются. Однако магнитосфера Земли будет в состоянии активности.

Об этом сообщает Meteoprog.

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За сутки было зарегистрировано шесть вспышек класса С и одна вспышка класса М 1,06.

Вспышки класса М являются средними по своей интенсивности среди больших солнечных вспышек. Вспышка М 1,06 может вызвать незначительное радиопомехи на дневной стороне Земли. Кроме того, возможно наблюдение солнечного радиационного шторма.

Погода на Солнце на 8 июня:

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
  • количество солнечных пятен — 58.
Магнитные бури 8-10 июня. Фото: Скриншот

Как избежать влияния магнитных бурь на здоровье

Чтобы предотвратить влияние магнитных бурь, следите за прогнозами, чтобы быть в курсе всех вспышек на Солнце и их влияния на население Земли. Также оставайтесь в безопасном помещении как можно дальше от высоковольтных линий электропередач во время магнитных бурь.

Кроме того, важно отдыхать, заниматься регулярной физической активностью, правильно питаться и обеспечить достаточное количество сна не только в дни активности на Солнце, но и в те, когда такая активность не предполагается.

Напомним, что лето началось с мощных вспышек на Солнце, поэтому чувствительные украинцы в июне будут страдать от сильных магнитных бурь. Так, масштабная магнитная буря будет длиться несколько дней.

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