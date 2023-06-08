Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Лайфстайл arrow Магнітні бурі 8 червня: до чого готуватися українцям arrow

Магнітні бурі 8 червня: до чого готуватися українцям

8 червня 2023 05:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Магнітні бурі 8 червня: до чого готуватися українцям
Сонце і Земля у космосі. Фото: Shutterstock
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Попри значне червневе збурення на Сонці, сьогодні, 8 червня, магнітні бурі не передбачаються. Однак магнітосфера Землі перебуватиме в стані активності.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 8 червня

Упродовж доби було зареєстровано шість спалахів класу С та один спалах класу М 1,06.

Спалахи класу М є середніми за своєю інтенсивністю серед великих сонячних спалахів. Спалах М 1,06 може викликати незначне радіоперешкодження на денній стороні Землі. Крім того, можливе спостереження сонячного радіаційного шторму.

Погода на Сонці на 8 червня:

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%;
  • ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
  • кількість сонячних плям — 58.
Магнітні бурі 8-10 червня. Фото: Скриншот

Як уникнути впливу магнітних бур на здоров'я

Щоб попередити вплив магнітних бур слідкуйте за прогнозами, щоб бути в курсі всіх спалахів на Сонці та їхнього впливу на населення Землі. Також залишайтеся в безпечному приміщенні якомога далі від високовольтних ліній електропередач під час магнітних бур.

Крім того, важливо відпочивати, займатися регулярною фізичною активністю, правильно харчуватися та забезпечити достатню кількість сну не лише в дні активності на Сонці, але й у ті, коли така активність не передбачається. 

Нагадаємо, що літо розпочалося з потужних спалахів на Сонці, тому чутливі українці в червні потерпатимуть від сильних магнітних бур. Так, масштабна магнітна буря триватиме упродовж кількох днів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB