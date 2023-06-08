Магнітні бурі 8 червня: до чого готуватися українцям

Сонце і Земля у космосі. Фото: Shutterstock

Попри значне червневе збурення на Сонці, сьогодні, 8 червня, магнітні бурі не передбачаються. Однак магнітосфера Землі перебуватиме в стані активності.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 8 червня

Упродовж доби було зареєстровано шість спалахів класу С та один спалах класу М 1,06.

Спалахи класу М є середніми за своєю інтенсивністю серед великих сонячних спалахів. Спалах М 1,06 може викликати незначне радіоперешкодження на денній стороні Землі. Крім того, можливе спостереження сонячного радіаційного шторму.

Погода на Сонці на 8 червня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;

кількість сонячних плям — 58.

Магнітні бурі 8-10 червня. Фото: Скриншот

Як уникнути впливу магнітних бур на здоров'я

Щоб попередити вплив магнітних бур слідкуйте за прогнозами, щоб бути в курсі всіх спалахів на Сонці та їхнього впливу на населення Землі. Також залишайтеся в безпечному приміщенні якомога далі від високовольтних ліній електропередач під час магнітних бур.

Крім того, важливо відпочивати, займатися регулярною фізичною активністю, правильно харчуватися та забезпечити достатню кількість сну не лише в дні активності на Сонці, але й у ті, коли така активність не передбачається.

Нагадаємо, що літо розпочалося з потужних спалахів на Сонці, тому чутливі українці в червні потерпатимуть від сильних магнітних бур. Так, масштабна магнітна буря триватиме упродовж кількох днів.