Магнитные бури 7 июня

Вспышки на Солнце. Фото: google.com

Лето началось с многочисленных магнитных бурь, влияющих на наше рабочее состояние и режим сна. Однако сейчас уровень солнечной активности характеризуется как средний, поэтому сегодня 7 июня значительные магнитные бури не предусматриваются.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Течение магнитных бурь 7 июня

Отмечается, что в течение суток на Солнце произошло пять вспышек класса С, сильнейшей из которых была вспышка класса С 6,32. Следует отметить, что такие вспышки почти не влияют на Землю.

Сегодня солнечная активность будет на низком уровне, а вероятность вспышек класса М очень низкая.

Погода на Солнце 7 июня:

вероятность малого геомагнитного шторма – 1%;

вероятность большого геомагнитного шторма – 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса – 25%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 5%;

количество солнечных пятен – 70.

Магнитные бури 7-9 июня. Фото: Скриншот

На кого влияют магнитные бури

Некоторые люди могут испытывать физические и психологические изменения во время магнитных бурь. Это могут быть головные боли, расстройства сна, смены настроения, усталость, рассеянность и другие симптомы. Если вы ощущаете последствия магнитных бурь, рекомендуется отдыхать, релаксировать, обеспечить достаточный сон, заниматься физической активностью, питаться здоровой пищей и сохранять спокойствие.

Магнитные бури могут ощущать также и наши домашние питомцы. Важно, чтобы в этот период животные не переохлаждались и не перегревались, а также следить за их водным балансом и питанием.

Напомним, что лето началось с мощных вспышек на Солнце, поэтому чувствительные украинцы в июне будут страдать от сильных магнитных бурь. Так, масштабная магнитная буря будет длиться несколько дней.