Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Лайфстайл arrow Магнитные бури 7 июня: чего ждать от погоды на Солнце arrow

Магнитные бури 7 июня: чего ждать от погоды на Солнце

7 июня 2023 05:48
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Магнитные бури 7 июня
Вспышки на Солнце. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Лето началось с многочисленных магнитных бурь, влияющих на наше рабочее состояние и режим сна. Однако сейчас уровень солнечной активности характеризуется как средний, поэтому сегодня 7 июня значительные магнитные бури не предусматриваются.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Течение магнитных бурь 7 июня

Отмечается, что в течение суток на Солнце произошло пять вспышек класса С, сильнейшей из которых была вспышка класса С 6,32. Следует отметить, что такие вспышки почти не влияют на Землю.

Сегодня солнечная активность будет на низком уровне, а вероятность вспышек класса М очень низкая.

Погода на Солнце 7 июня:

  • вероятность малого геомагнитного шторма – 1%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма – 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса – 25%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 5%;
  • количество солнечных пятен – 70.
null
Магнитные бури 7-9 июня. Фото: Скриншот

На кого влияют магнитные бури

Некоторые люди могут испытывать физические и психологические изменения во время магнитных бурь. Это могут быть головные боли, расстройства сна, смены настроения, усталость, рассеянность и другие симптомы. Если вы ощущаете последствия магнитных бурь, рекомендуется отдыхать, релаксировать, обеспечить достаточный сон, заниматься физической активностью, питаться здоровой пищей и сохранять спокойствие.

Магнитные бури могут ощущать также и наши домашние питомцы. Важно, чтобы в этот период животные не переохлаждались и не перегревались, а также следить за их водным балансом и питанием.

Напомним, что лето началось с мощных вспышек на Солнце, поэтому чувствительные украинцы в июне будут страдать от сильных магнитных бурь. Так, масштабная магнитная буря будет длиться несколько дней.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас