Магнітні бурі 7 червня

Спалахи на Сонці. Фото: google.com

Літо почалося з численних магнітних бур, що впливають на наш робочий стан та режим сну. Однак наразі рівень сонячної активності характеризується як середній, тому сьогодні, 7 червня, значні магнітні бурі не передбачаються.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Перебіг магнітних бур 7 червня

Зазначається, що упродовж доби на Сонці відбулося п'ять спалахів класу С, найсильнішим з яких був спалах класу С 6,32. Варто зазначити, що такі спалахи майже не мають впливу на Землю.

Сьогодні сонячна активність буде на низькому рівні, а ймовірність спалахів класу М дуже низька.

Погода на Сонці 7 червня:

ймовірність малого геомагнітного шторму – 1%;

ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 25%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 5%;

кількість сонячних плям – 70.

Магнітні бурі 7-9 червня. Фото: Скріншот

На кого впливають магнітні бурі

Деякі люди можуть відчувати фізичні та психологічні зміни під час магнітних бур. Це можуть бути головні болі, розлади сну, зміни настрою, втома, розсіяність та інші симптоми. Якщо відчуваєте наслідки магнітних бур, рекомендується відпочивати, релаксувати, забезпечити достатній сон, займатися фізичною активністю, харчуватися здоровою їжею та зберігати спокій.

Магнітні бурі можуть відчувати також і наші домашні улюбленці. Важливо, щоб у цей період тварини не переохолоджувались і не перегрівалися, а також слід стежити за їхнім водним балансом та харчуванням.

Нагадаємо, що літо розпочалося з потужних спалахів на Сонці, тому чутливі українці в червні потерпатимуть від сильних магнітних бур. Так, масштабна магнітна буря триватиме упродовж кількох днів.