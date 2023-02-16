Мачу-Пикчу впервые после протестов открылось для туристов
Цитадель инков Мачу-Пикчу снова открылась для туристов в среду, 15 февраля, после того, как въезд был приостановлен в декабре и январе на фоне социальных беспорядков в Перу. После открытия за день в заповедник зашли не менее 700 посетителей.
Об этом сообщает CNN.
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"Это решение отражает общую приверженность учреждений, входящих в состав управления Мачу-Пикчу, муниципальных властей Мачу-Пикчу и Ольянтайтамбо, директоров Торговой палаты и лидеров общественных организаций, обеспечения безопасности достопримечательности и транспортных услуг, чтобы посетители могли наслаждаться своим визитом", — говорится в заявлении Министерства культуры.
Министерство добавило, что 38 местных туристов и 45 иностранцев первыми вошли в памятник, и по меньшей мере 700 посетителей посетили его в течение дня.
Протесты вспыхнули по всему Перу в декабре, когда президент страны Педро Кастильо был свергнут и заменен тогдашним вице-президентом Диной Болуарте.
Напомним, Национальный природный парк "Тузловские лиманы" пострадал от последствий войны. Одна из главных экологических угроз — массовая гибель дельфинов. Однако у парка есть все шансы начать принимать туристов после победы.