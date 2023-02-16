Мачу-Пікчу вперше після протестів відкрилося для туристів
Цитадель інків Мачу-Пікчу знову відкрилася для туристів у середу, 15 лютого, після того, як в’їзд був призупинений у грудні та січні на тлі соціальних заворушень у Перу. Після відкриття за день до заповідника зайшло щонайменше 700 відвідувачів.
Про це повідомляє CNN.
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"Це рішення відображає спільну прихильність установ, що входять до складу управління Мачу-Пікчу, муніципальної влади Мачу-Пікчу і Ольянтайтамбо, директорів Торгової палати і лідерів громадських організацій, забезпечення безпеки пам'ятки і транспортних послуг, щоб відвідувачі могли насолоджуватися своїм візитом", — йдеться в заяві Міністерства культури.
Міністерство додало, що 38 місцевих туристів та 45 іноземців першими увійшли до пам'ятки, і що щонайменше 700 відвідувачів відвідали її протягом дня.
Протести спалахнули по всьому Перу в грудні, коли президент країни Педро Кастільо був повалений і замінений тодішнім віцепрезидентом Діною Болуарте.
Нагадаємо, Національний природний парк "Тузловські лимани" постраждав від наслідків війни. Одна з найголовніших екологічних загроз — масова загибель дельфінів. Проте у парку є всі шанси почати приймати туристів після перемоги.