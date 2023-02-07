Впервые за 10 лет LEGO презентовал набор с героями фильма Властелин колец

Набор Lord of the Rings Rivendell состоит из нескольких зон

Компания LEGO представила новый уникальный набор по трилогии "Властелин колец". Он состоит из 6167 деталей и 15 фигур персонажей, среди которых Гендальф, Фродо, Леголас, Гимли, Боромир, Арагорн и другие.

Об этом пишет издание The Verge.

Подробности

Набор Lord of the Rings Rivendell состоит из нескольких зон. Рядом с зоной Совета, где было сформировано Братство Кольца, есть кабинет Элронда (с известными картинами по истории Средиземья) и комната, где Фродо просыпается после встречи с назгулами.

Вторая часть набора — воспроизведение эльфийской башни, украшенной статуями фигур давно минувших дней. Третья позволяет построить беседку и мост через реку в долине, откуда Братство отправилось в путь.

Все это в Ривенделле — место нахождения эльфов, известное как "дом Элронда". Оно расположено в долине у западного подножия Млистных гор.

Также в комплект входит множество миниатюрных аксессуаров, среди которых LEGO-версия Перстня Всевластия, кинжал Жало, обломки меча Нарсил и оружие членов Братства.

"Для нас было важно, чтобы мы сделали что-то действительно особенное в этом воспроизведении Ривенделла. Мы стремились добавить как можно больше деталей и создать увлекательный опыт на протяжении всего сборника, чтобы порадовать поклонников, воспроизводящих сцены или с гордостью демонстрирующих дом Элронда", — рассказал дизайнер LEGO Майк Псаики.

Это первый набор LEGO по "Властелину колец" за последние 10 лет. Он будет доступен с 8 марта по цене 500 долларов.

Напомним, ранее мы писали, что компания LEGO создала фигурки героев полка "Азов", защищавших "Азовсталь". Также мы рассказывали, что ретейлер Lego вдохновился смелыми украинскими парамедиками. В их честь сделали новый "военный" конструктор.