Вперше за 10 років LEGO презентував набір з героями фільму Володар перснів

Набір Lord of the Rings Rivendell складається з кількох зон

Компанія LEGO представила новий унікальний набір за трилогією "Володар перснів". Він складається з 6167 деталей та 15 фігурок персонажів, серед яких Гендальф, Фродо, Леголас, Гімлі, Боромир, Арагорн та інші.

Про це пише видання The Verge.

Деталі

Набір Lord of the Rings Rivendell складається з кількох зон. Поряд із зоною Ради, де було сформовано Братство Кільця, є кабінет Елронда (із відомими картинами з історії Середзем'я) та кімната, де Фродо прокидається після зустрічі з назгулами.

Інша частина набору — відтворення ельфійської вежі, яка прикрашена статуями фігур давно минулих днів. Третя дозволяє побудувати альтанку та міст через річку в долині, звідки Братство вирушило в дорогу.

Все це у Рівенделлі — місце перебування ельфів, відоме як "дім Елронда". Воно розташоване в долині біля західного підніжжя Імлистих гір.

Також в комплект входить безліч мініатюрних аксесуарів, серед яких LEGO-версія Персня Всевладдя, кинджал Жало, уламки меча Нарсил та зброя членів Братства.

"Для нас було важливо, щоб ми зробили щось дійсно особливе у цьому відтворенні Рівенделла. Ми прагнули додати якомога більше деталей і створити захоплюючий досвід протягом усієї збірки, щоб порадувати шанувальників, які відтворюють сцени або з гордістю демонструють будинок Елронда", — розповів дизайнер LEGO Майк Псаїки.

Це перший набір LEGO за "Володарем перснів" за останні 10 років. Він буде доступний з 8 березня за ціною 500 доларів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що компанія LEGO створила фігурки героїв полку "Азов", які захищали "Азовсталь". Також ми розповідали, що ретейлер Lego надихнувся сміливими українськими парамедиками. На їхню честь зробили новий "військовий" конструктор.