Кремниевая долина годами употребляет психотропы: чем "балуется" Илон Маск

Миллиардер Илон Маск. Фото: Reuters

Глава SpaceX Илон Маск предпочитает кетамин, в то время как сооснователь Google Сергей Брин увлекается галлюциногенными грибами. Также указывается, что руководители венчурного фонда Founders Fund, который финансирует SpaceX и Facebook, организуют вечеринки с использованием психоделиков.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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По информации издания, большая часть Кремниевой долины долгие годы использует различные виды "веществ", что уже является неотъемлемой частью их корпоративной культуры. Работники IT-индустрии утверждают, что это помогает им стимулировать креативность и творческие процессы.

После того как статья была опубликована, Маск открыто поддержал использование кетамина в терапии депрессии.

Статья подчеркивает, что Управление по контролю за продуктами и лекарствами уже в 2019 году одобрило применение кетамина в виде ингаляции для лечения терапевтически устойчивой депрессии. Однако, WSJ сообщает, что Маск склонен употреблять кетамин в более крупных дозах, особенно на общественных мероприятиях.

Журналисты также беседовали с консультантом, который якобы помогает друзьям и коллегам из IT-сферы выбирать дозы наркотиков. Он уточняет, что речь идет о микродозировании, или приеме наркотиков в очень низких дозах.

"В настоящее время миллионы людей используют психоделики в микродозах. Это самый быстрый способ открыть свой ум и четко осознать, что происходит", — говорит Карл Голдфилд.

Следует отметить, что у Голдфилда нет медицинского образования, и все его рекомендации основаны на собственном опыте.

Напомним, что в мире единоборств готовится самый большой поединок в истории. Второй номер в списке самых богатых людей мира Илон Маск с состоянием в 146,5 млрд долларов сразится с 26-м номером Марком Цукербергом, активы которого составляют 43 млрд долларов.