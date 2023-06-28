Кремниевая долина годами употребляет психотропы: чем "балуется" Илон Маск
Глава SpaceX Илон Маск предпочитает кетамин, в то время как сооснователь Google Сергей Брин увлекается галлюциногенными грибами. Также указывается, что руководители венчурного фонда Founders Fund, который финансирует SpaceX и Facebook, организуют вечеринки с использованием психоделиков.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Что известно про увлечение Илона Маска
По информации издания, большая часть Кремниевой долины долгие годы использует различные виды "веществ", что уже является неотъемлемой частью их корпоративной культуры. Работники IT-индустрии утверждают, что это помогает им стимулировать креативность и творческие процессы.
После того как статья была опубликована, Маск открыто поддержал использование кетамина в терапии депрессии.
Статья подчеркивает, что Управление по контролю за продуктами и лекарствами уже в 2019 году одобрило применение кетамина в виде ингаляции для лечения терапевтически устойчивой депрессии. Однако, WSJ сообщает, что Маск склонен употреблять кетамин в более крупных дозах, особенно на общественных мероприятиях.
Журналисты также беседовали с консультантом, который якобы помогает друзьям и коллегам из IT-сферы выбирать дозы наркотиков. Он уточняет, что речь идет о микродозировании, или приеме наркотиков в очень низких дозах.
"В настоящее время миллионы людей используют психоделики в микродозах. Это самый быстрый способ открыть свой ум и четко осознать, что происходит", — говорит Карл Голдфилд.
Следует отметить, что у Голдфилда нет медицинского образования, и все его рекомендации основаны на собственном опыте.
Напомним, что в мире единоборств готовится самый большой поединок в истории. Второй номер в списке самых богатых людей мира Илон Маск с состоянием в 146,5 млрд долларов сразится с 26-м номером Марком Цукербергом, активы которого составляют 43 млрд долларов.