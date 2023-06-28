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Кремнієва долина роками вживає психотропи: чим "балується" Ілон Маск

28 червня 2023 13:15
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Кремнієва долина роками вживає психотропи: чим "балується" Ілон Маск
Мільярдер Ілон Маск. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Глава SpaceX Ілон Маск віддає перевагу кетаміну, тоді як співзасновник Google Сергій Брін захоплюється галюциногенними грибами. Також зазначається, що керівники венчурного фонду Founders Fund, який фінансує SpaceX та Facebook, організують вечірки з використанням психоделіків.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Що відомо про захоплення Ілона Маска

За інформацією видання, більшість Кремнієвої долини довгі роки використовує різні види "речовин", що вже є невід'ємною частиною їхньої корпоративної культури. Працівники IT-індустрії стверджують, що це допомагає їм стимулювати креативність та творчі процеси.

Після того, як стаття була опублікована, Маск відкрито підтримав використання кетаміну в терапії депресії.

Стаття наголошує, що Управління з контролю за продуктами та ліками вже у 2019 році схвалило застосування кетаміну у вигляді інгаляції для лікування терапевтично стійкої депресії. Однак, WSJ повідомляє, що Маск схильний вживати кетамін у більших дозах, особливо на громадських заходах.

Журналісти також розмовляли з консультантом, який нібито допомагає друзям та колегам з IT-сфери обирати дози наркотиків. Він уточнює, що йдеться про мікродозування, або прийом наркотиків у дуже низьких дозах.

"Наразі мільйони людей використовують психоделики у мікродозах. Це найшвидший спосіб відкрити свій розум і чітко усвідомити, що відбувається", — каже Карл Голдфілд.

Слід зазначити, що Голдфілд не має медичної освіти, і всі його рекомендації засновані на власному досвіді.

Нагадаємо, що у світі єдиноборств готується найбільший поєдинок в історії. Другий номер у списку найбагатших людей світу Ілон Маск зі статком у 146,5 млрд доларів побореться з 26-м номером Марком Цукербергом, активи якого становлять 43 млрд доларів.

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