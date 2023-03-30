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Бывшая пленница концлагеря "Аушвиц" стала звездой TikTok

30 марта 2023 12:53
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Това Фриман
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

С помощью своего 17-летнего внука 84-летняя Това Фридман пытается передать в TikTok мрачную реальность "Аушвица", нацистского лагеря смерти в Польше. На ее страницу подписалось почти полмиллиона пользователей.

Об этом пишет The Washington Post.

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На страницу Товы Фриман в TikTok, которая была запушена осенью 2021 года, подписалось уже почти 500 тыс. человек.

Женщина с внуком заявляют, что они пытаются противостоять отрицанию Холокоста и дезинформации в интернете, делясь опытом из первых уст.

"Я имею чрезвычайную обязанность выступить. Я не чувствую вины выжившего, но я обязана выжить, поэтому я говорю, чтобы помнить", — рассказала женщина в интервью журналистам.

В большинстве своих видео TikTok Фридман сидит на диване в доме Арона в Морристауне, штат Нью-Джерси, и говорит на камеру.

В одной из публикаций Фридман показала свой идентификационный номер "Аушвица", витатуированный на ее предплечье: A-27633. На другом видео Фридман держала карточку Красного Креста, с которой она путешествовала по окончании Холокоста.

Сейчас Това Фридман с внуком пытаются расширить свой контент на Instagram и другие платформы, они также думают о будущем аккаунта TovaTok. Арон собирается покинуть Нью-Джерси, чтобы поступить в колледж в Сент-Луисе этой осенью, и он не уверен, что это означает для проекта. По его словам, он может расширить аккаунт, включив в него интервью с другими людьми, пережившими Холокост, или сделать видео со своей бабушкой через FaceTime.

В то же время Това Фридман, со своей стороны, не готова делать паузу.

"Я просто хочу говорить столько, сколько могу, и охватить как можно больше людей, пока я жива", — сказала она.

Что известно о Тове Фридман

Това Фридман родилась в Польше незадолго до начала Второй мировой войны. Нацисты загнали ее сначала в еврейское гетто, а затем в "Аушвиц". В шесть лет ее освободили из газовой камеры по неизвестным ей причинам.

Женщина вспоминает, что однажды ей пришлось прятаться от нацистов возле еще теплого трупа. Фридман освободили в 1945 году, когда был освобожден "Аушвиц".

Напомним, 27 января весь мир чтит память жертв Холокоста, во время которого было убито около шести миллионов евреев, что составляет примерно треть всего еврейского населения мира.

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