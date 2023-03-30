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Колишня бранка концтабору "Аушвіц" стала зіркою TikTok

30 березня 2023 12:53
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Това Фріман
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

За допомогою свого 17-річного онука 84-річна Това Фрідман намагається передати у TikTok похмуру реальність "Аушвіца", нацистського табору смерті в Польщі. На її сторінку підписалося майже пів мільйона користувачів. 

Про це пише The Washington Post

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На сторінку Тови Фріман у TikTok, яка була запушена восени 2021 року, наразі підписалося уже майже 500 тис. людей. 

Жінка з онуком заявляють, що вони намагаються протистояти запереченню Голокосту та дезінформації в інтернеті, ділячись досвідом з перших вуст. 

"Я маю надзвичайний обов’язок виступити. Я не відчуваю провини того, хто вижив, але я маю обов’язок вижити, тому я говорю, щоб пам’ятати", — розповіла жінка у інтерв'ю журналістам. 

У більшості своїх відео TikTok Фрідман сидить на дивані в будинку Арона в Моррістауні, штат Нью-Джерсі, і говорить на камеру.

В одній із публікацій Фрідман показала свій ідентифікаційний номер "Аушвіца", витатуйований на її передпліччі: A-27633. На іншому відео Фрідман тримала картку Червоного Хреста, з якою вона подорожувала після закінчення Голокосту.

Наразі Това Фрідман з онуком намагаються розширити свій контент на Instagram та інші платформи, вони також думають над майбутнім облікового запису "TovaTok". Арон збирається залишити Нью-Джерсі, щоб вступити до коледжу в Сент-Луїс цієї осені, і він не впевнений, що це означає для проєкту. За його словами, він може розширити обліковий запис, включивши в нього інтерв’ю з іншими людьми, які пережили Голокост, або зробити відео зі своєю бабусею через FaceTime.

Водночас Това Фрідман, зі свого боку, не готова робити паузу.

"Я просто хочу говорити стільки, скільки можу, і охопити якомога більше людей, доки я жива", — сказала вона.

Що відомо про Тову Фріман

Това Фрідман народилася в Польщі незадовго до початку Другої світової війни. Нацисти загнали її спочатку в єврейське гетто, а потім в "Аушвіц". У шість років її звільнили з газової камери з невідомих їй причин.

Жінка згадує, що одного разу їй довелося ховатися від нацистів біля ще теплого трупа. Фріман звільнили в 1945 році було звільнено "Аушвіц".

Нагадаємо, 27 січня увесь світ вшановує пам'ять жертв Голокосту, під час якого було вбито близько шести мільйонів євреїв, що становить приблизно третину всього єврейського населення світу.

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