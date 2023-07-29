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Когда закрывать консервацию на зиму: удачные дни августа по лунному календарю

29 июля 2023 08:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Лунный календарь консервации в августе 2023 года — когда благоприятные даты
Хозяйка закрывает консервацию на зиму. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Традиционно в июле-августе дачники и огородники начинают активно собирать урожаи овощей и фруктов. Именно в последний месяц лета приходится самый активный период заготовки витаминных вкусностей на зиму.

Чтобы выбрать удачную дату для закрытия консервации, предлагаем воспользоваться лунным календарем на август 2023 года. Ваша консервация будет хорошо сохраняться, будет вкусной и обогатит витаминами!

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Фазы Луны в августе 2023 года

Фазы Луны в последний летний месяц будут изменяться следующим образом:

  • Полнолуние — 1 августа в 20:33 по киевскому времени.
  • Убывающая Луна — со 2 по 15 августа.
  • Новолуние — 16 августа в 11:38 по киевскому времени.
  • Растущая месяц — с 17 по 30 августа.
  • Полнолуние — 31 августа в 03:35 по киевскому времени.
  • Лунное затмение — нет.
  • Солнечное затмение —нет.

 

Фазы Луны в августе 2023 года
Фазы Луны. Фото: Getty images

Когда в августе самые благоприятные даты для консервации на зиму по лунному календарю

Опытные хозяйки давно заметили, что фазы луны могут влиять на качество и вкус консервации. Поэтому, чтобы сделать действительно хороший продукт, ориентируются на лунный календарь.

Самыми благоприятными днями для заготовки консервации на зиму в августе 2023 будут: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 августа.

Следует также обратить внимание, что 14 августа консервировать можно после полудня, поскольку до этого месяц находится под созвездием Рака, плохо влияющего на консервирование.

Нейтральными днями для консервирования и соления являются: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 августа.

На днях Луна находится под благоприятными для маринования, засоливания знаками Зодиака, но находится в фазе роста. Из-за этого соления получатся не такими сочными и хрустящими как за нисходящий месяц.

 

Какие дни благоприятны для консервации по лунному календарю в августе
Запасы вкусной консервации на зиму. Фото: unsplash

Когда делать консервацию на зиму в августе 2023 года не стоит

Не рекомендуется солить и мариновать огурцы, помидоры и другие овощи в неблагоприятные для этого дни, а именно: 3, 4, 12, 13, 17, 18, 19, 30, 31 августа.

Что и когда можно консервировать в августе.

Август — самый щедрый месяц лета. В этом месяце можно консервировать практически все, чего пожелает душа. На зиму закрывают не только овощи, но и различные салаты и ассорти, делают варенье из фруктов и ягод, джемы, конфитюры, компоты.

Чаще всего в последний месяц лета закрывают следующие фрукты и овощи:

  • сладкий перец;
  • острый перец;
  • огурцы;
  • помидоры;
  • кабачки;
  • баклажаны:
  • морковь;
  • фасоль;
  • сливу;
  • арбуз;
  • дыню;
  • грушу;
  • яблоки.

 

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