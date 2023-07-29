Місячний календар консервації у серпні 2023 року — коли сприятливі дати

Господиня закриває консервацію на зиму. Фото: freepik.com

Традиційно у липні-серпні дачники та городники починають активно збирати врожаї овочів та фруктів. Саме на останній місяць літа припадає найактивніший період заготівлі вітамінних смаколиків на зиму.

Щоб обрати найвдалішу дату для закриття консервації, пропонуємо скористатися місячним календарем на серпень 2023 року. Ваша консервація добре зберігатиметься, буде смачною та збагатить вітамінами!

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Фази Місяця у серпні 2023 року

Фази Місяця в останній літній місяць будуть змінюватися наступним чином:

Повня — 1 серпня о 20:33 за київським часом.

Спадний Місяць — з 2 по 15 серпня.

Молодик — 16 серпня об 11:38 за київським часом.

Місяць, що росте — з 17 по 30 серпня.

Повня — 31 серпня о 03:35 за київським часом.

Місячне затемнення — немає.

Сонячне затемнення — немає.

Фази Місяця. Фото: Getty images

Коли у серпні найсприятливіші дати для консервації на зиму за місячним календарем

Досвідчені господині давно помітили, що фази місяця можуть впливати на якість та смак консервації. А тому, щоб зробити дійсно гарний продукт, орієнтуються на місячний календар.

Найсприятливішими днями для заготівлі консервації на зиму у серпні 2023 року будуть: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 серпня.

Варто також звернути увагу, що 14 серпня консервувати можна після полудня, оскільки до цього місяць перебуває під сузір'ям Рака, який погано впливає на консервування.

Нейтральними днями для консервування і соління є: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 серпня.

Цими днями Місяць перебуває під сприятливими для маринування, засолювання знаками Зодіаку, але знаходиться у фазі росту. Через це соління вийдуть не такими соковитими та хрумкими як за спадного місяця.

Запаси смачної консервації на зиму. Фото: unsplash

Коли робити консервацію на зиму у серпні 2023 року не варто

Не рекомендовано солити та маринувати огірки, помідори та інші овочі в несприятливі для цього дні, а саме: 3, 4, 12, 13,17, 18, 19, 30, 31 серпня.

Що і коли можна консервувати в серпні — список

Серпень — найщедріший місяць літа. У цьому місяці можна консервувати практично все, чого забажає душа. На зиму закривають не тільки овочі, а й різні салати та асорті, роблять варення з фруктів та ягід, джеми, конфітюри, компоти.

Найчастіше в останній місяць літа закривають наступну садовину та городину:

солодкий перець;

гострий перець;

огірки;

помідори;

кабачки;

баклажани:

моркву;

квасолю;

сливу;

кавун;

диню;

грушу;

яблука.

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