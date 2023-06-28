Ивана Купала 2023 в Украине — дата, главные традиции, обычаи и запреты праздника

Праздник Ивана Купала в Украине. Фото: freepik.com

Особый древний праздник наших прадедов, окутанный магией и волшебством, — Ивана Купала. Оно имеет множество особых традиций, обрядов и примет. По народным поверьям, вода, огонь, цветы и травы приобретают магические свойства в этот день. А все загаданное обязательно сбывается.

Рассказываем об истории, особенностях Ивана Купала, а также как загадать желание в праздник, чтобы оно обязательно сбылось.

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Ивана Купала 2023 — когда будем праздновать

Празднование Ивана Купала традиционно приходится на ночь с 6 на 7 июля. 2023 украинцы будут праздновать в ночь с четверга на пятницу.

Ивана Купала — особая история праздника

Согласно историческим исследованиям, в этот период в некоторых регионах Киевской Руси праздновали Ярилин день, в честь Бога Солнца, расцвета природы, плодородия и страсти.

Также некоторые исследования связывают название праздника с языческим божеством Купала, связанным с празднованием летнего солнцестояния.

Еще по одной версии, Купало или Купайлица могли быть связаны с древней богиней Кибеллой которая являлась олицетворением матери-природы.

Самый простой вариант происхождения Купала, но не менее правдоподобный, от слова "купаться". Ведь погружение в водоемы, очищение с помощью воды и огня играет в празднике большую роль.

Имя Иоанн добавилось уже после принятия Владимиром Великим христианства, когда церковь начала осваивать и подстраиваться под древние праздники.

В настоящее время праздник Иоанна Купала отмечают в ночь с 6 на 7 июля и совпадает с христианским Рождеством Иоанна Крестителя. Но это было не всегда. До введения григорианского календаря это был день летнего солнцестояния или солнцеворота — 24 июня.

Праздник Ивана Купала в Украине. Фото: google.com

Какие традиции существуют в праздник Ивана Купала

По народным традициям, празднование проходит у рек, озер и других водохранилищ. Считается, что купание в открытых водоемах в ночь на праздник поможет очистить душу и тело, а также вылечиться от болезней.

Чудодейственной на Ивана Купала считалась даже роса. Достаточно было умыться ею, чтобы продлить свою молодость.

Обязательно разжигают большой костер. Купальский, как и любой другой огонь, символизирует солнце. Главная идея прыжков через костер — это очищение с помощью огня.

А, к примеру, молодые влюбленные пары прыгают через костер держась за руки, проверяя свою любовь. Если огонь не разъединит их руки во время скачка — паре быть вместе и строить счастливую жизнь.

Праздник Ивана Купала в Украине. Фото: google.com

В некоторых регионах Украины ставили украшенное купальское дерево, вокруг которого водили танки и пели песни, топили в воде или сжигали чучело Купайла или Марены. Марена у славян — зимнее божество, морящее землю холодом, а человека — болезнями и голодом. В некоторых регионах ее тоже считали старшей русалкой.

После сожжения чучела, девушки шли к воде, чтобы гадать на венках. Именно девушки без пары в этот вечер плетут венки и запускают их водоемом. Ведущий далеко венок предвещает девушке скорую свадьбу. Если же венок тонет — в этом году свадьбы ждать не стоит. Также плетут венки-обереги, которые можно было поставить дома для защиты от темных сил.

В это время ребята пытались выловить венки девушек. Если парню удается поймать венок любимой, добравшись до него вплавь или на лодке, это считается хорошей приметой для дальнейшей совместной судьбы молодой пары.

Еще одной традицией собирать травы и растения 6 и 7 июля. Считается, что они обладают целебными свойствами.

Праздник Ивана Купала в Украине. Фото: google.com

Главным купальским растением считается папоротник. С ней связано немало легенд.

Так только в Купальскую ночь на папоротнике расцветал волшебный огненный цветок счастья — кочедыжник, поэтому все желающие идут в лес искать его. Как правило, искали магический цветок парами. По преданию, в ночь на Купала, папоротник зацветает лишь на мгновение и сорвавший его человек сможет понимать язык животных и птиц, видеть скрытые сокровища и входить в любые сокровищницы. А также сможет обрести любовь и стать счастливой.

Обязательно в ночь с 6 на 7 июля гадали, ведь купальские обряды считались магическими, а купальские огни — жертвенными и одновременно очищающими.

На празднике также часто можно было услышать музыкантов, игравших на народных инструментах: скрипке, цимбалах, свирели. В эту ночь главной тематикой пения, конечно, была любовь. Женатые также обычно сходились на это зрелище, но участие в пении не принимали.

Праздник Ивана Купала в Украине. Фото: google.com

Какие существуют гадания Купальской ночи

Невозможно представить праздник Ивана Купала без гадания. Молодые девушки пытались узнать имя жениха, характер любимого и какой будет жизнь в браке. Некоторые гадания проводили, чтобы получить ответ на важный вопрос.

Гадали украинки на венках, костре, цветах. Впоследствии появились новые виды гаданий, современные. К примеру, на кофе, спичках, воске и т.д.

Древнейшим считается гаданием на венке. Для этого плели венок из двенадцати трав, украшая полевыми цветами. А во время заката его спускали на воду и подталкивали:

если венок сразу шел ко дну, это означало, что любимый разлюбил;

если венок пристал к берегу — на свадьбу рассчитать не стоит;

если венок направился к другому берегу — ждать жениха из дальних стран;

если венок будет мотаться из стороны в сторону — значит несчастную судьбу — ребята будут морочить голову;

если венок поплывет прямо по течению, можно смело ждать свадьбу с суженым.

Также интересно было гадание на подорожнике. Девушка должна сорвать письмо подорожника у дороги и положить под подушку в ночь на 7 июля. Потом нужно сказать: "Попутчик-попутчик, ты живешь у дороги, видишь как старика, так малого, покажи мне моего суженого". Тогда во сне ей приснится жених.

Праздник Ивана Купала в Украине. Фото: google.com

Как загадать желание на Ивана Купала

Если верить старинным приметам, исполнить желание в купальскую ночь поможет огонь. Для этого нужно в праздник посмотреть на живое пламя, думая о своей мечте. Четко формируйте ее в своих мыслях и представляйте, как пламя относит этот воображаемый образ ко Вселенной. При этом необязательно разводить большой костер, такой обряд можно совершить и дома со свечой.

Еще один способ — плести венок и в этот момент думать о своем желании. По примете, оно обязательно сбудется.

Также традиционно загадывали желания на Ивана Купала, завязывая ленту на дереве. Делать это лучше во время восхода солнца. Обязательно следует взять цветную ленту, которая вам по душе, и крепко завязать ее на ветке дерева. Важно выбрать взрослое, мощное, раскидистое дерево, избегая молодых, больных и неокрепших.

Праздник Ивана Купала в Украине. Фото: google.com

Что нельзя делать в ночь на Ивана Купала

При всем обаянии и магии праздника люди верили, что именно в ночь на Ивана Купала просыпается лесная нечисть: водяные, русалки, малки, лешие и ведьмы. Поэтому ночью нельзя спать, чтобы они не утащили с собой. Нельзя самому ходить в лес, чтобы не попасть в опасность.

Интересно, что до прихода христианства лесные существа не были плохими, их можно было задобрить и попросить о помощи.

Со всем тем, в праздник Ивана Купала верили в такие запреты:

нельзя спать;

молодым ребятам и беременным женщинам нельзя сидеть у воды, потому что их могут затащить на дно русалки;

нельзя подбирать потерянные деньги или какие-либо другие предметы, чтобы не присвоить чужие долги и болезни;

нельзя одалживать деньги и давать их взаймы — так может исчезнуть благосостояние.

Праздник Ивана Купала в Украине. Фото: google.com

Ночь на Ивана Купала — украинские приметы

В этот праздник внимательно наблюдают за погодой, чтобы узнать, какими будут ближайшие дни:

Идет дождь — пека начнется через 7 дней и будет держаться до конца лета;

Небо чистое и много звезд — осенью будет хороший урожай грибов;

Гроза и гром — до скудного урожая орехов;

Услышать кукушку на Купалу — к холодной осени.

Если погода солнечная и безоблачная — фруктов будет много.

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