Івана Купала 2023 в Україні — дата, головні традиції, звичаї та заборони свята

Свято Івана Купала в Україні. Фото: freepik.com

Особливе стародавнє свято наших прадідів, оповите магією та чарівництвом, — Івана Купала. Воно має безліч особливих традицій, обрядів та прикмет. За народними повір'ями, вода, вогонь, квіти та трави набувають магічних властивостей у цей день. А все загадане обов'язково збувається.

Розповідаємо про історію, особливості Івана Купала, а також як загадати бажання у свято, щоб воно обов'язково збулося.

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Івана Купала 2023 — коли святкуватимемо

Святкування Івана Купала традиційно припадає на ніч з 6 на 7 липня. 2023 року українці святкуватимуть у ніч з четверга на п'ятницю.

Івана Купала — особлива історія свята

Згідно з історичними дослядженнями, у цей період в деяких регіонах Київської Русі святкували Ярилин день, на честь Бога Сонця, розквіту природи, родючості та пристрасті.

Також деякі дослідження пов'язують назву свята з язичницьким божеством Купала, пов'язаним зі святкуванням літнього сонцестояння.

Ще за однією версією, Купало або Купайлиця могли бути пов’язані зі стародавньою богинею Кібеллою, яка була уособленням матері-природи.

Найпростіший варіант походження Купала, але не менш правдоподібний, від слова "купатися". Адже занурення у водойми, очищення за допомогою води та вогню відіграє у святі велику роль.

Ім’я Іван додалося вже після прийняття Володимиром Великим християнства, коли церква почала освоювати та підлаштовуватися під стародавні свята.

У наш час свято Івана Купала відзначають у ніч з 6 на 7 липня і збігається з християнським Різдвом Іоанна Хрестителя. Але так було не завжди. До запровадження григоріанського календаря це був день літнього сонцестояння, або сонцевороту — 24 червня.

Свято Івана Купала в Україні. Фото: google.com

Які традиції існують у свято Івана Купала

За народними традиціями, святкування проходить біля річок, озер та інших водоймищ. Вважається купання у відкритих водоймах у ніч на свято допоможе очистити душу і тіло, а також вилікуватися від хвороб.

Чудодійною на Івана Купала вважалася навіть роса. Досить було вмитися нею, щоб продовжити свою молодість.

Обов'язково розпалюють велике вогнище. Купальський, як і будь-який інший вогонь, символізує сонце. Головна ідея стрибків через вогнище — це очищення за допомогою вогню.

А, до прикладу, молоді закохані пари стрибають через багаття тримаючись за руки, перевіряючи своє кохання. Якщо вогонь не роз’єднає їхні руки під час стрибка — парі бути разом та будувати щасливе життя.

Свято Івана Купала в Україні. Фото: google.com

В деяких регіонах України ставили прикрашене купальське дерево, навколо якого водили танки й співали пісні, топили у воді або спалювали опудало Купайла чи Марени. Марена у слов'ян — зимове божество, що морить землю холодом, а людину — хворобами та голодом. У деяких регіонах її також вважали старшою русалкою.

Після спалення опудала, дівчата йшли до води, щоб ворожити на вінках. Саме дівчата без пари в цей вечір плетуть вінки та запускають їх водоймою. Той вінок, що попливе далеко, віщує дівчині швидке весілля. Якщо ж вінок тоне — цього року весілля чекати не варто. Також плетуть вінки-обереги, які можна було поставити вдома для захисту від темних сил.

У цей час хлопці намагалися виловити вінки дівчат. Якщо хлопцю вдається зловити вінок коханої, діставшись до нього вплав чи на човні, це вважається доброю прикметою для подальшої спільної долі молодої пари.

Ще однією традицією є збирати трави та рослини 6 і 7 липня. Вважається, що вони мають цілющі властивості.

Свято Івана Купала в Україні. Фото: google.com

Головною купальською рослиною вважається папороть. З нею пов'язано чимало легенд.

Так лише у Купальську ніч на папороті розцвітала чарівна вогняна квітка щастя — кочедижник, тому всі охочі йдуть у ліс шукати її. Як правило, шукали магічну квітку парами. За переказами, в ніч на Купала, папороть зацвітає лише на мить і людина, яка зірвала її, зможе розуміти мову тварин і птахів, бачити приховані скарби та входити до будь-яких скарбниць. А також зможе знайти кохання і стати щасливою.

Обов'язково у ніч з 6 на 7 липня ворожили, адже купальські обряди вважалися магічними, а купальські вогні — жертовними та водночас очищувальними.

На святі також часто можна було почути музик, що грали на народних інструментах: скрипці, цимбалах, сопілці. У цю ніч головною тематикою співів, звісно, було кохання. Одружені також, зазвичай, сходились на це видовище, але участь у співах не брали.

Свято Івана Купала в Україні. Фото: google.com

Які існують ворожіння Купальської ночі

Не можна уявити свято Івана Купала без ворожіння. Молоді дівчата намагалися дізнатися ім'я нареченого, характер коханого та яким буде життя у шлюбі. Деякі ворожіння проводили, щоб отримати відповідь на важливе питання.

Ворожили українки на вінках, багатті, квітах. Згодом з'явилися нові види ворожінь, сучасні. До прикладу, на каві, сірниках, воску тощо.

Прадавнім вважається ворожінням на вінку. Для цього плели вінок із дванадцяти трав, прикрашаючи польовими квітами. А під час заходу сонця його спускали на воду та підштовхували:

якщо вінок одразу йшов на дно — це означало, що коханий розлюбив;

якщо вінок пристав до берега — на весілля розрахувати цьогоріч не варто;

якщо вінок попрямував до іншого берега — чекати нареченого із далеких країн;

якщо вінок мотатиметься з боку в бік — означатиме нещасливу долю — хлопці морочитимуть голову;

якщо вінок попливе прямо за течією — можна сміливо чекати весілля із судженим.

Також цікавим було ворожіння на подорожнику. Дівчина повинна зірвати лист подорожника біля дороги та покласти під подушку в ніч на 7 липня. Потім потрібно сказати: "Попутник-трипутник, ти живеш при дорозі, бачиш як старого, так малого, покажи мені мого судженого". Тоді уві сні їй присниться наречений.

Свято Івана Купала в Україні. Фото: google.com

Як загадати бажання на Івана Купала

Якщо вірити давнім прикметам, виповнити бажання у купальську ніч допоможе вогонь. Для цього потрібно в свято подивитися на живе полум'я, думаючи про свою мрію. Чітко формуйте її в своїх думках й уявляйте як полум'я відносить цей уявний образ до Всесвіту. При цьому необов'язково розводити велике багаття, такий обряд можна провести й вдома зі свічкою.

Ще один спосіб — плести вінок та у цей момент думати про своє бажання. За прикметою, воно обов'язково збудеться.

Також традиційно загадували бажання на Івана Купала, зав'язуючи стрічку на дереві. Робити це краще під час сходу сонця. Обов'язково слід взяти стрічку кольору, який вам до душі, та міцно зав'язати її на гілці дерева. Важливо обрати доросле, потужне, розлоге дерево, уникаючи молодих, хворих та незміцнілих.

Свято Івана Купала в Україні. Фото: google.com

Що не можна робити в ніч на Івана Купала

Попри всю чарівність та магію свята, люди вірили, що саме в ніч на Івана Купала прокидається лісова нечисть: водяні, русалки, мавки, лісовики та відьми. Через це вночі не можна спати, щоб вони не потягли із собою. Не можна самому ходити в ліс, щоб не потрапити у небезпеку.

Цікаво, що до приходу християнства лісові істоти не були поганими, їх можна було задобрити та попросити про допомогу.

З усім тим, у свято Івана Купала вірили у такі заборони:

не можна спати;

молодим хлопцям та вагітним жінкам не можна сидіти біля води, бо їх можуть затягти на дно русалки;

не можна підбирати загублені гроші чи якісь інші предмети, щоб так не присвоїти чужі борги та хвороби;

не можна позичати гроші та давати їх у борг — так може зникнути добробут.

Свято Івана Купала в Україні. Фото: google.com

Ніч на Івана Купала — українські прикмети

У це свято уважно спостерігають за погодою, щоб дізнатися, якими будуть найближчі дні:

Йде дощ — пека почнеться через 7 днів і триматиметься до кінця літа;

Небо чисте і багато зірок — восени буде хороший урожай грибів;

Гроза і грім — до мізерного врожаю горіхів;

Почути зозулю на Купалу — до холодної осені.

Якщо погода сонячна і безхмарна — фруктів буде багато.

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