Именины в сентябре 2023: кого поздравить, как назвать ребенка, мужские и женские имена

Мама с дочерью отмечают День Ангела. Фото: pixabay.com

Особенно важный день для каждого христианина — День ангела или именины, которые принято считать вторым днем рождения. В такую дату человек устанавливает духовную связь со своим одноименным святым. Также за святцами часто выбирают имя для новорожденных, чтобы их оберегал ангел хранитель.

Новини.LIVE рассказывает, кто будет праздновать именины в первый месяц осени, кого обязательно поздравить и какое имя выбрать для ребенка по церковному сентябрьскому календарю.

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У кого День ангела 1 сентября

Мужские имена: Андрей, Николай, Тимофей, Феофан.

Женские имена: Фекла.

У кого День ангела 2 сентября

Мужские имена: Виктор, Владимир, Александр, Дементий, Лев, Иван, Максим, Николай, Самуил, Никон, Тимофей, Феодор, Тимофей.

У кого День ангела 3 сентября

Мужские имена: Александр, Игнатий, Дорофей, Ефрем, Фаддей, Рафаил, Павел.

Женские имена: Марфа.

У кого День ангела 4 сентября

Мужские имена: Александр, Алексей, Афанасий, Афанасий, Василий, Гавриил, Ерофий, Иван, Илларион, Макар, Михаил, Феодор, Феликс.

Женские имена: Ариадна.

У кого День ангела 5 сентября

Мужские имена: Ефрем, Иоанн, Ириней, Федор, Павел.

У кого День ангела 6 сентября

Мужские имена: Арсений, Георгий, Кузьма, Петр, Максим.

У кого День ангела 7 сентября

Мужские имена: Варфоломей, Владимир, Епифан, Иоанн, Моисей.

У кого День ангела 8 сентября

Мужские имена: Адриан, Виктор, Дмитрий, Георгий, Роман, Петр.

Женские имена: Мария, Наталья.

У кого День ангела 9 сентября

Мужские имена: Александр, Владимир, Дмитрий, Иван, Мефодий, Михаил, Никон, Савва, Степан.

Женские имена: Анфиса.

У кого День ангела 10 сентября

Мужские имена: Алексей, Александр, Афанасий, Анатолий, Арсений, Василий, Георгий, Денис, Иван, Илларион, Лаврентий, Лукьян, Леонтий, Макар, Моисей, Николай, Павел, Савва, Серафим, Сергей, Стефан, Феодор, Феодосий.

Женские имена: Анна.

Ангел оберегает ребенка — фотосессия. Фото: freepik.com

У кого День ангела 11 сентября

Мужские имена: Иоанн, Иоанн, Иван.

Женские имена: Олеся.

У кого День ангела 12 сентября

Мужские имена: Александр, Арсений, Афанасий, Гавриил, Григорий, Даниил, Дионисий, Ефрем, Иван, Игнатий, Леонид, Макар, Никодим, Павел, Петр, Савва, Спиридон, Степан, Семен, Федор, Христофор, Иаков.

Женские имена: Елизавета, Ангелина, Евгения.

У кого День ангела 13 сентября

Мужские имена: Александр, Владимир, Геннадий, Дмитрий, Иван, Михаил, Мирон.

У кого День ангела 14 сентября

Мужские имена: Семен.

Женские имена: Марфа, Наталья, Татьяна.

У кого День ангела 15 сентября

Мужские имена: Анатолий, Антон, Богдан, Василий, Виктор, Владимир, Герман, Демид, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Филипп, Руфина, Серафима, Стефан, Феодор, Федосий, Филипп, Юлиан.

Женские имена: Ксения, Серафима.

У кого День ангела 16 сентября

Мужские имена: Алексей, Андрей, Василий, Владимир, Дорофий, Ефим, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Петр, Роман, Сергей, Феоктист, Феофан, Филипп, Харитон.

Женские имена: Василиса, Домна.

У кого День ангела 17 сентября

Мужские имена: Аким, Александр, Афанасий, Василий, Григорий, Иван, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Павел, Петр, Симон, Стефан, Феодор, Юлиан.

Женские имена: Елена, Евгения.

У кого День ангела 18 сентября

Мужские имена: Авдей, Алексей, Афанасий, Глеб, Давид, Ефим, Захар, Максим, Феодор.

Женские имена: Елизавета, Ираида, Раиса.

У кого День ангела 19 сентября

Мужские имена: Андрей, Архип, Всеволод, Давид, Дионисий, Димитрий, Иоанн, Кирилл, Константин, Макар, Михаил.

Женские имена: Текла, Фекла.

Девочка позирует на камеру в образе ангела. Фото: pixabay.com

У кого День ангела 20 сентября

Мужские имена: Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай, Пахомий, Петр, Савва, Стефан.

У кого День ангела 21 сентября

Мужские имена: Иван, Георгий.

Женские имена: Мария.

У кого День ангела 22 сентября

Мужские имена: Аким, Александр, Алексей, Афанасий, Василий, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Сергей, Феодосий, Феофан, Харитон.

Женские имена: Анна.

У кого День ангела 23 сентября

Мужские имена: Андрей, Василий, Гавриил, Глеб, Евгений, Иван, Касьян, Климент, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен.

Женские имена: Татьяна.

У кого День ангела 24 сентября

Мужские имена: Виктор, Герман, Дмитрий, Ия, Карп, Лев, Николай, Роман, Сергей.

Женские имена: Евдокия.

У кого День ангела 25 сентября

Мужские имена: Алексей, Афанасий, Даниил, Иван, Никодим, Николай, Семен, Феодор, Юлиан.

У кого День ангела 26 сентября

Мужские имена: Александр, Валериан, Ерофий, Илья, Леонтий, Лукьян, Николай, Петр, Стефан, Юлиан.

У кого День ангела 27 сентября

Мужские имена: Иван, Николай, Амадей, Элеазар, Гай.

Женские имена: Мирабелла.

У кого День ангела 28 сентября

Мужские имена: Андрей, Валериан, Виссарион, Герасим, Григорий, Дмитрий, Иоанн, Игнатий, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Никита, Николай, Петр, Порфирий, Стефан, Федот, Яков.

Женские имена: Евдокия, Людмила, Мария.

У кого День ангела 29 сентября

Мужские имена: Алексей, Виктор, Григорий, Дорофий, Иосиф, Сергей.

У кого День ангела 30 сентября

Мужские имена: Иван, Илья, Зиновий, Никодим, Мирон, Павел, Серафим, Феодосий.

Женские имена: Александра, Ирина, Вера, Любовь, Надежда, София.

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