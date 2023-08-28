Іменини у вересні 2023: кого вітати, як назвати дитину, чоловічі й жіночі імена

Мама з донькою відзначають День ангела. Фото: pixabay.com

Особливо важливий день для кожного християнина — День ангела або іменини, які заведено вважати другим днем народження. В таку дату людина встановлює духовний зв'язок зі своїм однойменним святим. Також за святцями часто обирають ім'я для новонароджених, щоб їх оберігав янгол охоронець.

Новини.LIVE розповідає, хто святкуватиме іменини в перший місяць осені, кого обов'язково привітати та яке ім'я обрати для дитини за церковним вересневим календарем.

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У кого День ангела 1 вересня

Чоловічі імена: Андрій, Микола, Тимофій, Феофан.

Жіночі імена: Фекла.

У кого День ангела 2 вересня

Чоловічі імена: Віктор, Володимир, Олександр, Дементій, Лев, Іван, Максим, Микола, Самуїл, Никон, Тимофій, Феодор, Тимофій.

У кого День ангела 3 вересня

Чоловічі імена: Олександр, Ігнатій, Дорофей, Єфрем, Тадей, Рафаїл, Павло.

Жіночі імена: Марфа.

У кого День ангела 4 вересня

Чоловічі імена: Олександр, Олексій, Опанас, Афанасій, Василь, Гавриїл, Єрофій, Іван, Іларіон, Макар, Михайло, Феодор, Фелікс.

Жіночі імена: Аріадна.

У кого День ангела 5 вересня

Чоловічі імена: Єфрем, Іван, Іриней, Федір, Павло.

У кого День ангела 6 вересня

Чоловічі імена: Арсеній, Георгій, Кузьма, Петро, Максим.

У кого День ангела 7 вересня

Чоловічі імена: Варфоломій, Володимир, Єпіфан, Іван, Мойсей.

У кого День ангела 8 вересня

Чоловічі імена: Адріан, Віктор, Дмитро, Георгій, Роман, Петро.

Жіночі імена: Марія, Наталія.

У кого День ангела 9 вересня

Чоловічі імена: Олександр, Володимир, Дмитро, Іван, Мефодій, Михайло, Никон, Сава, Степан.

Жіночі імена: Анфіса.

У кого День ангела 10 вересня

Чоловічі імена: Олексій, Олександр, Опанас, Анатолій, Арсеній, Василь, Георгій, Денис, Іван, Іларіон, Лаврентій, Лук'ян, Леонтій, Макар, Мойсей, Микола, Павло, Сава, Серафим, Сергій, Стефан, Феодор, Феодосій.

Жіночі імена: Анна.

Янгол оберігає дитину — фотосесія. Фото: freepik.com

У кого День ангела 11 вересня

Чоловічі імена: Іоанн, Іван, Ян.

Жіночі імена: Олеся.

У кого День ангела 12 вересня

Чоловічі імена: Олександр, Арсеній, Опанас, Гавриїл, Григорій, Данило, Діонісій, Єфрем, Іван, Ігнатій, Леонід, Макар, Никодим, Павло, Петро, Сава, Спиридон, Степан, Семен, Федір, Христофор, Яків.

Жіночі імена: Єлизавета, Ангеліна, Євгенія.

У кого День ангела 13 вересня

Чоловічі імена: Олександр, Володимир, Геннадій, Дмитро, Іван, Михайло, Мирон.

У кого День ангела 14 вересня

Чоловічі імена: Семен.

Жіночі імена: Марфа, Наталія, Тетяна.

У кого День ангела 15 вересня

Чоловічі імена: Анатолій, Антон, Богдан, Василь, Віктор, Володимир, Герман, Демид, Іван, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Пилип, Руфіна, Серафима, Стефан, Феодор, Федосій, Філіп, Юліан.

Жіночі імена: Ксенія, Серафима.

У кого День ангела 16 вересня

Чоловічі імена: Олексій, Андрій, Василь, Володимир, Дорофій, Юхим, Іван, Ілля, Костянтин, Михайло, Микола, Петро, Роман, Сергій, Феоктист, Феофан, Пилип, Харитон.

Жіночі імена: Василиса, Домна.

У кого День ангела 17 вересня

Чоловічі імена: Аким, Олександр, Опанас, Василь, Григорій, Іван, Митрофан, Михайло, Мойсей, Микола, Павло, Петро, Симон, Стефан, Феодор, Юліан.

Жіночі імена: Олена, Євгенія.

У кого День ангела 18 вересня

Чоловічі імена: Авдей, Олексій, Опанас, Гліб, Давид, Юхим, Захар, Максим, Феодор.

Жіночі імена: Єлизавета, Іраїда, Раїса.

У кого День ангела 19 вересня

Чоловічі імена: Андрій, Архип, Всеволод, Давид, Діонісій, Димитрій, Іоанн, Кирило, Костянтин, Макар, Михайло.

Жіночі імена: Текла, Фекла.

Дівчинка позує на камеру у образі янгола. Фото: pixabay.com

У кого День ангела 20 вересня

Чоловічі імена: Олександр, Андрій, Василь, Григорій, Євген, Іван, Лев, Лука, Макар, Михайло, Микола, Пахомій, Петро, Сава, Стефан.

У кого День ангела 21 вересня

Чоловічі імена: Іван, Георгій.

Жіночі імена: Марія.

У кого День ангела 22 вересня

Чоловічі імена: Аким, Олександр, Олексій, Опанас, Василь, Григорій, Дмитро, Захар, Йосип, Микита, Сергій, Феодосій, Феофан, Харитон.

Жіночі імена: Анна.

У кого День ангела 23 вересня

Чоловічі імена: Андрій, Василь, Гавриїл, Гліб, Євген, Іван, Касьян, Климент, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Семен.

Жіночі імена: Тетяна.

У кого День ангела 24 вересня

Чоловічі імена: Віктор, Герман, Дмитро, Ія, Короп, Лев, Микола, Роман, Сергій.

Жіночі імена: Євдокія.

У кого День ангела 25 вересня

Чоловічі імена: Олексій, Опанас, Данило, Іван, Никодим, Микола, Семен, Феодор, Юліан.

У кого День ангела 26 вересня

Чоловічі імена: Олександр, Валеріан, Єрофій, Ілля, Леонтій, Лук'ян, Микола, Петро, Стефан, Юліан.

У кого День ангела 27 вересня

Чоловічі імена: Іван, Микола, Амадей, Елеазар, Гай.

Жіночі імена: Мірабелла.

У кого День ангела 28 вересня

Чоловічі імена: Андрій, Валеріан, Віссаріон, Герасим, Григорій, Дмитро, Іоанн, Ігнатій, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Микита, Микола, Петро, Порфирій, Стефан, Федот, Яків.

Жіночі імена: Євдокія, Людмила, Марія.

У кого День ангела 29 вересня

Чоловічі імена: Олексій, Віктор, Григорій, Дорофій, Йосип, Сергій.

У кого День ангела 30 вересня

Чоловічі імена: Іван, Ілля, Зіновій, Никодим, Мирон, Павло, Серафим, Феодосій.

Жіночі імена: Олександра, Ірина, Віра, Любов, Надія, Софія.

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