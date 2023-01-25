С Днем ангела Татьяны — 25 января — теплые поздравления в прозе, стихах и открытках

Главным днем ангела Татьяны считается 25 января

Сегодня, 25 января, празднуют свой День ангела обладательницы прекрасного имени Татьяна. Имя имеет библейские корни, а покровительницей всех владелиц этого имени является святая мученица Татьяна Римская.

Новости.LIVE подготовил самые теплые поздравления в прозе, стихах и оригинальных открытках для Татьяны, которыми можно поздравить женщин с этим прекрасным именем.

Когда праздновать День ангела Татьяны

По православному календарю свои именины в 2023 году Татьяны празднуют:

18 и 25 января;

17 июля;

14 и 23 сентября;

3, 11 и 21 октября;

3 и 23 декабря.

Характер владелиц имени Татьяна

Наиболее распространенной теории происхождения имени Татьяна можно назвать римскую теорию. Согласно ей, имя Татьяна — это женская форма мужского имени Татий. Вторая версия утверждает, что имя происходит из греческого языка и в переводе означает "составительница", "основательница".

Татьяна имеет доброе сердце и непростой характер одновременно. Татьяна с детства отличается эмоциональностью. У нее часто меняется настроение, которое может сбивать с толку окружающих. Татьяна требует постоянного внимания к своей персоне, ревнует к другим детям. Меняющееся настроение часто мешает обучению, поэтому дается оно Тане нелегко.

Во взрослом возрасте Татьяна становится несколько эгоистической личностью, зацикленной на своем внутреннем "Я". Но в то же время проявляет сочувствие к слабым, бедным и отверженным. Ее очень возмущает несправедливость и дискриминация.

Она уверена в себе, открыта, весела и с тонким чувством юмора. У Татьяны сильная интуиция, поэтому следует доверять ее предчувствию. В общении она легка, а с взрослением честолюбие Татьяны растет.

Она хочет получить хорошее образование и сделать удачную карьеру. По жизни она является лидером, однако в большинстве своем не любит шумных компаний и предпочитает в свободное время побыть наедине.

Очень любит детей и становится идеальной матерью. Мужчину ищет такого, который будет во всем ее поддерживать.

Именины Татьяны 25 января — поздравление в стихах

Ты не Даша, не Светлана,

И не Маша, не Оксана,

Не Галина, не Сусанна.

Ты самая лучшая — ты Татьяна!

Я с Днем Ангела поздравляю,

Море радости желаю,

Все, что мечтаешь, чтобы сбывалось,

Все, что делаешь, чтобы удавалось!

***

С днем ​​Татьяны мы тебя поздравляем,

Много денег тебе желаем,

Чтобы не чуралось тебя счастья,

Чтобы обходили все напасти,

Чтобы горы низменностью стали,

Волны в море в шторм пропали,

Чтобы улыбкой нас всех радовала,

С каждым днем ​​только расцветала.

***

С днем ​​ангела, Танюша, Таня!

Ты невероятная, как всегда.

И мои искренние поздравления

В день праздничный этот прими.

Чтобы тело нежилось от ласки,

А уши — от приятных слов.

Чтобы друзья не одевали маски,

И чтоб не было врагов.

***

Тебя я поздравляю милая Таня,

Желаю побольше ярких рассветов,

Тепла и заботы, согласия, мира,

Жилось желаю тебе, чтобы счастливо.

Здоровья желаю, крепкого-крепкого,

Парня сильного и молодого.

Уюта в доме, исполнения желаний,

Лучших, Таня, тебе пожеланий.

***

Мою Татьяну белоснежку

Целую сейчас нежно-нежно.

Пусть исполнятся все желания

Мои лучшие тебе пожелания!

***

Сегодня твои именины, Таня!

Желаю в душе только веселых песен,

Чтобы ты улыбалась каждое утро,

Чтобы был полон радостей каждый твой день!

Пусть хранит тебя ангелочек

От разных неудач и беды!

Желаю здоровья, любви, достатка,

И чтобы все мечты сбывались всегда!

Ангел хранитель, Татьяну храни.

В суетном мире ее береги,

Крыльями нежными ты объяти,

Теплом и заботой ее награды.

В дороге не бросай и от бед сохрани,

Рукой незримой путь укажи.

С днем ​​ангела, Таня, поверь в чудеса,

И ангел тогда не покинет тебя.

***

Волшебное имя — Татьяна!

В твой праздник пожелаю,

Чтобы здорова была и хороша,

Чтобы проблем и бед не знала.

Чтобы сама любила нежно,

И трепетно ​​была любима.

В этот день холодный, снежный

Все букеты — для Татьяны!

***

В день Татьяны поздравления

Я тебе, красавица, шлю.

Пусть Святая оберегает

Долю и любовь твою.

Пусть шепчет тебе нежно

Мудрые по жизни советы,

Защищать Пусть от горя,

От обиды и предательства.

***

С Днем ангела Татьяне поздравления шлю пылкие,

Да будут твои шаги увереные и легкие.

Твои мысли да будут чище слез.

Чтобы в жизни не было ни шторма, ни гроз.

Чтобы могла позволить себе роскошные вещи,

Чтобы уши звенели от хохота малышей.

***

В День Ангела желаю я любви

И от души успешных побед,

Вдохновение, счастье светлого, здоровье

И пусть тебя хранит Бог!

***

Нет в мире такого человека,

Чтобы глаза блестели как хорошие жемчужины.

Да древние греки еще считали

И Татьяну избранной звали.

Татьяна, родная,

Ты маленькая фея.

Ты чудо из чудес

Очаровательная орхидея.

Желаем тебе добра,

За тебя выпьем вина.

***

Цвети, моя доченька, цвети,

Пусть Ангел скрывает от злого,

Для тебя открытые миры

Молись Всевышнему Богу.

Расти, наша дочка, расти

К радости, к счастью, к удовольствию.

Тропинку свою найди

И плач всегда только от смеха!

С днем ​​ангела!

***

Пусть в День Ангела красотой цветет мир,

Становятся жизнью все лучшие мечты,

Пусть дарует судьба сотню лет,

В счастье и радости, любви и надежде!

***

Ты верь в жизнь и будь по себе.

Пусть время летит себе, а ты,

Как солнце ранней весной,

Цвети луч золотой.

И пусть в глазах твоих открытых

Безудержная молодость буяет,

И пусть несет тебя по миру

Жизнь бурное течение.

И всегда Ангел-хранитель

Тебя защищает от беды,

Ты просто умей жизни радоваться

И по ней с улыбкой иди!

***

С днем ​​ангела искренне поздравляю,

Счастье, здоровье Татьяне желаю,

Пусть смеется судьба, как калина в лугу,

Пусть будут рядом добрые, верные друзья.

Пусть тебя счастье, как дождь обливает,

Пусть тебя радость всегда встречает,

Пусть тебя любит кто милый душе,

Этого я желаю тебе от души.

***

Как звездочка в небе,

Вы прекрасна постоянно.

Вы, Татьяна, наша дорогая,

Всегда радуете нас.

Хотим пожелать сегодня

В это праздничное для Вас время,

Море радости и любви!

***

Что пожелать тебе, Татьяна?

Любви, добра два океана,

Чтобы счастье лилось через край

Получай подарки почаще.

Здоровье, чтобы не подводило,

От жизни все чтоб получила.

Чтобы слезы были от счастья,

Чтобы никогда не знать непогоды.

Будь искренней, всегда любимой,

Для всех близких — неповторимой.

Не огорчайся никогда,

В душе же да здравствует весна.

***

Пусть эти строки греют твою душу,

И сбудется желаемое в них,

Будь счастлива, как никогда, Танюша,

И этим счастьем одари других!

Пусть все, что даришь безвозмездно людям,

Вернется, умножившись вдвойне,

Пусть все, чего желаешь, рядом будет,

Как в сказочном, волшебном, добром сне!

С Днем Ангела Татьяны — трогательные поздравления в прозе

В День ангела хочу пожелать тебе, Таня, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах — домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы всегда сопровождалась удача, процветание и успех.

***

Таня, поздравляю тебя, солнышко, с именинами! Будь всегда такой же жизнерадостной и обаятельной, как сейчас. Желаю тебе большого успеха в жизни, светлого пути и хороших друзей! Пусть у тебя будет веселый блеск в глазах и много планов на будущее.

***

Дорогая Татьяна! Поздравляю с вашим Днем ангела. Желаю здоровья, женского и материнского счастья, беззаботной жизни, безграничной любви и огромных успехов во всех ваших начинаниях.

***

С днем ​​ангела, Татьяна! Желаю тебе море ярких цветов и умопомрачительных комплиментов. Пусть твое настроение будет на высоте: улыбнись — и мир улыбнется тебе. Цвети как роза и оставайся такой же лучистой и неповторимой девушкой. Пусть любовь наполнит твое сердце и каждый миг жизни!

***

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель будет рядом с тобой в минуты радости и печали, любви и прощания, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он — поднимет, когда ты заплачешь — утешит.

***

Дорогая Таня! Поздравляю тебя с Днем ангела, желаю, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и направлял, а иногда и толкал в спину для точности в выборе жизненного пути. Чтобы все дела давались легко. Но чтобы все невзгоды встречала ты с оптимизмом и надеждой в сердце. Пусть День дарит свет, ведь это твой праздник.

***

Танюша, пусть твое счастье никогда не кончается, а все, что ты для себя решила — осуществляется. Здоровье и душевное спокойствие остаются главными спутниками твоего хорошего настроения. Улыбайся чаще, моя дорогая, ведь улыбка способна творить чудеса.

***

Татьяна, счастье пусть тебя возьмёт за руку и пройдет с тобой весь жизненный путь. Я желаю, чтобы улыбка была с тобой и не покидала твоего прекрасного лица. Пусть всегда будут рядом близки, крепко обнимают и поддерживают в нужные минуты.

***

Таня, Танечка, Танюшка, искренне поздравляю с твоим днем, пусть он подарит тебе незабываемую радость и море впечатлений. Желаю большого успеха и искренней любви, доброго здоровья и женского счастья на жизненном пути, море улыбок, желаний стремления, высоких успехов и большого везения.

***

Наша солнечная Танюша! твой мир и забота освещает все вокруг, делая мир теплее и ярче! Хочу пожелать тебе искреннего счастья, беспрепятственного исполнения всех твоих желаний, взаимной любви и неземного счастья!





Дорогая и милая Татьяна, с днем ​​ангела! Пусть в этот зимний день твое сердце будет окутано теплом и нежностью. Желаю, чтобы каждая твоя мечта стала реальностью, а в душе постоянно находилось место для новых, сладких мечтаний. Пусть рядом будут только добрые люди, готовые всегда тебя поддержать, понять и прийти на помощь.



***



Милые Татьяны, с днем ​​ангела! Желаем Вам творческих полетов, любви, мечтаний, больших прорывов в жизни, чудес, удовольствий, увлекательных приключений, веселья, вдохновения, величайших успехов, везения и добра.

***

Дорогая и милая Танюша, я тебя поздравляю и от души желаю радужного счастья и светлой надежды, великой удачи и замечательных идей, отличного настроения и веселых праздников, невероятных побед и неземной любви.

***

С днем ​​ангела, Танечка, от всей души желаю, чтобы в жизни твоей всегда все получалось так, как ты хочешь. Ведь имя Татьяна означает "составительница". Поэтому желаю, чтобы ты все устраивала на свой лад, чтобы рядом всегда была верная поддержка от любимого человека.

***

В День ангела хочу пожелать тебе, Таню, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы всегда сопровождалась удача, процветание и успех.

***

Милая наша Танечка, поздравляем с Днем ангела и желаем тебе внутреннего покоя, быть всегда в ресурсе и чувствовать себя везде и всегда желаемой гостьей!

***

Поздравляю с Днем ангела, дорогая подружка! Пусть все твои мечты сбываются, а в жизни ярко светит солнышко!

***

Поздравляю тебя, дорогая Таня, с Днем твоего ангела! И поскольку имя Татьяна у нас ассоциируется со студенчеством, я желаю тебе вечной душевной юности. Чтобы в любом возрасте ты не уставала веселиться, рисковать, творить чудеса, удивляться и любить.

Оригинальные и яркие поздравления в открытках с Днем Ангела Татьяны

Теплые видеопоздравления с Днем ангела Татьяны

Напомним, Новини.LIVE писал об особенностях и традициях Татьяниного дня, что можно делать в праздник, а что категорически запрещено.