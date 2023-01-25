З Днем ангела Тетяни — 25 січня — теплі привітання у прозі, віршах та листівках

Головним днем ангела Тетяни вважається 25 січня

Сьогодні, 25 січня, святкують свій День ангела власниці прекрасного імені Тетяна. Ім'я має біблійське коріння, а покровителькою всіх власниць цього імені є свята мучениця Тетяна Римська.

Новини.LIVE підготував найтепліші привітання у прозі, віршах та оригінальних листівках для Тетяни, якими можна привітати жінок із цим прекрасним ім'ям.

Коли святкувати День ангела Тетяни

За православним календарем свої іменини у 2023 році Тетяни святкують:

18 і 25 січня;

17 липня;

14 та 23 вересня;

3, 11 та 21 жовтня;

3 і 23 грудня.

Характер власниць імені Тетяна

Найпоширенішою теорією походження імені Тетяна можна назвати римську теорію. Відповідно до неї, ім'я Тетяна — це жіноча форма чоловічого імені Татій. Друга версія стверджує, що ім'я походить з грецької мови і у перекладі означає "упорядниця", "засновниця".

Тетяна має добре серце й непростий характер водночас. Тетяна з дитинства відрізняється емоційністю. В неї часто міняється настрій, що може спантеличувати оточуючих. Тетяна вимагає постійної уваги до своєї персони, ревнує до інших дітей. Мінливий настрій часто заважає навчанню, а тому дається воно Тані нелегко.

В дорослому віці Тетяна стає дещо егоїстичною особою, зацикленою на своєму внутрішньому "Я". Але водночас проявляє співчуття до слабких, бідних і знедолених. Її дуже обурює несправедливість і дискримінація.

Вона упевнена в собі, відкрита, весела та з тонким почуттям гумору. У Тетян сильна інтуїція, тому варто довіряти її передчуттю. У спілкуванні вона легка, а з дорослішанням честолюбство Тетяни зростає.

Вона бажає отримати хорошу освіту та зробити вдалу кар'єру. По житі вона є лідером, однак здебільшого не любить шумних компаній і вважає за краще у вільний час побути наодинці.

Дуже любить дітей і стає ідеальною мамою. Чоловіка шукає такого, який буде в усьому її підтримувати.

Іменини Тетяни 25 січня — привітання у віршах

Ти не Даша, не Світлана,

І не Маша, не Оксана,

Не Галина, не Сусанна.

Ти найкраща — ти Тетяна!

Я з Днем Ангела вітаю,

Море радості бажаю,

Все, що мрієш, щоб збувалося,

Все, що робиш, щоб вдавалося!

***

З днем Тетяни ми тебе вітаємо,

Багато грошенят бажаємо,

Щоб не цуралось тебе щастя,

Щоб оминали всі напасті,

Щоб гори низовиною стали,

Хвилі в морі в шторм пропали,

Щоб усмішкою нас все тішила,

З кожним днем тільки гарнішала.

***

З днем ангела, Танюша, Таня!

Ти — неймовірна, як завжди.

І мої щирі привітання

У день святковий цей прийми.

Щоб тіло ніжилось від ласки,

А вуха — від приємних слів.

Щоб друзі не вдягали маски,

І щоб не було ворогів.

***

Тебе я вітаю мила Тетянко,

Бажаю побільше яскравих світанків,

Тепла і турботи, злагоду, миру,

Жилося бажаю тобі, щоб щасливо.

Здоров’я бажаю, міцного-міцного,

Парубка сильного і молодого.

Затишку в домі, здійснення бажань,

Найкращих, Таню, тобі побажань.

***

Мою Тетяну білосніжку

Цілую нині ніжно в щічку.

Нехай здійсняться всі бажання

Мої найкращі привітання!

***

Сьогодні твої іменини, Тетянко!

Бажаю в душі лиш веселих пісень,

Щоб ти посміхалася кожного ранку,

Щоб був повен радощів кожен твій день!

Нехай береже тебе янголятко

Від різних невдач та лихої біди!

Бажаю здоров’я, кохання, достатку,

І щоб усі мрії здійснялись завжди!

Ангел хранитель, Тетяну бережи.

В суєтному світі її бережи,

Крилами ніжними ти обійми,

Теплом і турботою її нагороди.

В дорозі не кидай і від бід збережи,

Рукою незримою шлях вкажи.

З днем ангела, Таня, повір в чудеса,

І ангел тоді не покине тебе.

***

Чарівне ім'я — Тетяна!

У твоє свято побажаю,

Щоб здорова була й гарна,

Щоб проблем і бід не знала.

Щоб сама кохала ніжно,

Й трепетно була кохана.

У цей день холодний, сніжний

Всі букети — для Тетяни!

***

У день Тетяни привітання

Я тобі, красуне, шлю.

Хай Свята оберігає

Частку і любов твою.

Хай шепоче тобі ніжно

Мудрі по життю поради,

Боронити Хай від горя,

Від образи та від зради.

***

З Днем ангела Тетяні вітання шлю палкі,

Хай будуть твої кроки упевнені й легкі.

Думки твої хай будуть чистіші від сльози

Щоби в житті не було ні шторму, ні грози.

Щоби могла дозволити собі розкішні речі,

Щоб у вухах дзвеніло від реготу малечі.

***

В День Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!

***

Немає у світі такої людини,

Щоб очі блищали як гарні перлини.

Так стародавні греки ще вважали

Й Тетяну обраною звали.

Тетяна, рідна,

Ти маленька фея.

Ти диво з див —

Чарівна орхідея.

Бажаємо тобі добра,

За тебе вип’ємо вина.

***

Цвіти, моя доню, цвіти,

Хай Ангел хоронить від злого,

Для тебе відкриті світи

Молися Всевишньому Богу.

Рости, наша доню, рости

На радість, на щастя, на втіху.

Стежинку свою віднайди

І плач завжди тільки від сміху!

З днем ангела!

***

Нехай в День Ангела красою квітне світ,

Стають життям усі найкращі мрії,

Нехай дарує доля сотню літ,

У щасті й радості, любові та надії!

***

Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти проміння золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди Ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!

***

З днем ангела щиро вітаю,

Щастя, здоров'я Тетяні бажаю,

Хай сміється доля, як калина в лузі,

Нехай будуть поруч добрі, вірні друзі.

Нехай тебе щастя, як дощ обливає,

Нехай тебе радість завжди зустрічає,

Нехай тебе любить хто милий душі,

Цього я бажаю тобі від душі.

***

Наче зіронька у небі,

Ви прекрасна повсякчас.

Ви, Тетяна, наша люба,

Завжди радуєте нас.

Хочем побажати сьогодні

В цей святковий для Вас час,

Море радості й кохання,

Поцілунок — ось для Вас!

***

Що побажати тобі, Тетяна?

Любові, добра два океани,

Щоб щастя лилося через край

Отримуй подарунки частіше.

Здоров'я, щоб не підводило,

Від життя все щоб отримала.

Щоб сльози були від щастя,

Щоб ніколи не знати негоди.

Будь щирою, завжди коханою,

Для всіх близьких — неповторною.

Не засмучуйся ніколи,

В душі ж хай живе весна.

***

Хай ці рядки гріють твою душу,

І збудеться бажане в них,

Будь щаслива, як ніколи, Танюша,

І цим щастям обдаруй інших!

Нехай все, що даруєш безоплатно людям,

Повернеться, примножившись подвійно,

Нехай все, чого бажаєш, поряд буде,

Як у казковому, чарівному, доброму сні!

З Днем Ангела Тетяни — зворушливі привітання в прозі

У День ангела хочу побажати тобі, Таню, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання та успіх.

***

Тетянко, вітаю тебе, сонечко, з іменинами! Будь завжди такою ж життєрадісною і чарівною, як зараз. Бажаю тобі великого успіху в житті, світлого шляху і хороших друзів! Нехай у тебе завжди буде веселий блиск в очах і багато планів на майбутнє.

***

Дорога Тетяно! Вітаю з вашим Днем ​​ангела. Бажаю здоров’я, жіночого та материнського щастя, безтурботного життя, безмежного кохання та величезних успіхів у всіх ваших починаннях.

***

З днем ангела, Тетяно! Бажаю тобі море яскравих кольорів і запаморочливих компліментів. Нехай твій настрій буде на висоті: посміхнись – і світ усміхнеться тобі. Квітни як троянда і залишайся такою ж променистою і неповторною дівчиною. Нехай любов наповнить твоє серце і кожну мить життя!

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч тебе у хвилини радості й смутку, кохання і прощання, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він — підніме, коли ти заплачеш — втішить, коли ти радітимеш він разом із тобою радітиме.

***

Люба Тетянко! Вітаю тебе з Днем ангела, бажаю, щоб твій ангел завжди тебе оберігав, і направляв, а інколи та штовхав у спину для точності у виборі життєвого шляху. Щоб всі справи давались легко. Та щоб усі негаразди ти зустрічала з оптимізмом та надією у серці. Нехай День дарує світло, адже це твоє свято.

***

Танюша, нехай твоє щастя ніколи не закінчується, а все, що ти для себе вирішила — здійснюється. Здоров'я і душевний спокій залишаються головними супутниками твого гарного настрою. Посміхайся частіше, моя дорога, адже посмішка здатна творити чудеса.

***

Тетяна, щастя нехай тебе візьме за руку і пройде з тобою весь життєвий шлях. Я бажаю, щоб посмішка була з тобою і не покидала твого прекрасного обличчя. Нехай завжди будуть поруч близькі, міцно обіймають і підтримують в потрібні хвилини.

***

Таня, Танечка, Танюшка, щиро вітаю з твоїм днем, нехай він подарує тобі незабутню радість і море вражень. Бажаю великого успіху і щирої любові, доброго здоров'я і жіночого щастя на життєвому шляху, море посмішок, до бажань прагнення, високих успіхів і великого везіння.

***

Наша сонячна Танюша! твій світ і турбота освітлює все навколо, роблячи світ тепліше і яскравіше! Хочу побажати тобі щирого щастя, безперешкодного здійснення всіх твоїх бажань, взаємної любові та неземного щастя!





Дорога і мила Тетяна, з днем ​​ангела! Нехай в цей зимовий день твоє серце буде оповите теплом і ніжністю. Бажаю, щоб кожна твоя мрія незабаром стала реальністю, а в душі постійно знаходилося місце для нових, солодких мрій. Нехай поруч будуть тільки добрі люди, готові завжди тебе підтримати, зрозуміти і прийти на допомогу.



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Милі Тетяни, з днем ангела! Бажаємо Вам творчих польотів, любові, мрій, великих проривів в житті, чудес, задоволень, захоплюючих пригод, веселощів, натхнення, найбільших успіхів, везіння і добра.

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Дорога і мила Танюша, я тебе вітаю і від душі бажаю райдужного щастя і світлої надії, великої удачі і чудових ідей, відмінного настрою і веселих свят, неймовірних перемог і неземної любові.

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З днем ангела, Танечко, від щирого серця бажаю, щоб у житті твоєму завжди все виходило так, як ти хочеш. Адже ім'я Тетяна означає "упорядниця". Тому бажаю, щоб ти все влаштовувала на свій добрий лад, щоб поруч завжди була вірна підтримка від коханої людини.

***

У День ангела хочу побажати тобі, Таню, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання та успіх.

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Мила наша Танечка, вітаємо з Днем ангела і бажаємо тобі внутрішнього спокою, бути завжди в ресурсі та відчувати себе скрізь та завжди бажаною гостею!

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Вітаю з Днем ангела, люба подружко! Нехай усі твої мрії здійснюються, а в житті яскраво світить сонечко!

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Вітаю тебе, дорога Тетянко, з Днем твого ангела! І оскільки ім’я Тетяна у нас асоціюється зі студентством, то я бажаю тобі вічної душевної юності. Щоб у будь-якому віці ти не втомлювалася веселитися, ризикувати, творити дива, дивуватись і любити.

Оригінальні та яскраві вітання у листівках з Днем Ангела Тетяни

Теплі відеовітання з Днем ангела Тетяни

Нагадаємо, Новини.LIVE писав про особливості та традиції Тетяниного дня, що можна робити у свято, а що категорично заборонено.