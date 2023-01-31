С Днем ангела Оксаны — 31 января — теплые поздравления в прозе, стихах и открытках

Мы собрали сердечные картинки и открытки к празднику

В этот вторник, 31 января, свой День ангела отмечают Оксаны и Ксении. В этот день следует поздравить с именинами всех знакомых, подружек и близких с этим прекрасным именем.

Новини.LIVE подготовил оригинальные и искренние поздравления в прозе, стихах и открытках для Оксаны.

Когда праздновать День ангела Оксаны

День ангела Оксаны по церковному календарю отмечается 6 раз в год:

31 января — мученица Ксения;

6 февраля — в честь Ксении Миласской и Ксении Петербургской;

20 марта — Ксения (Петрухина);

6 июня — Ксения Петербургская (Петрова);

26 августа — царица Ксения;

15 сентября — монахиня Ксения (Черлин-Браиловская).

Характер владелиц имени Оксана

Оксана — украинская народная форма имени Ксения, которая уже долгое время является самостоятельным именем, при этом достаточно популярным.

Происхождение имени Ксения связывают с древнегреческим словом "ксенос" или "ксениа", что переводится как "гостиная", "гостья", "чужая".

С самого раннего возраста маленькие Ксюши отличаются серьезностью и целеустремленностью. Они самостоятельны и привыкли полагаться на свои силы. В то же время, Оксаны чувствительны и живут эмоциями, которые им сложно контролировать. Обладательницы имени честны и отзывчивы, высоко ценят дружбу.

Оксаны никогда не остаются равнодушными и всегда готовы прийти на помощь нуждающимся. Несмотря на самый простой характер, Ксюши умеют дружить и знают цену близким людям.

Именины Оксаны 31 января — поздравление в прозе

Милая Оксана, желаю тебе погрузиться в чудесный мир сказочной жизни, пусть достаток и благополучие окружают тебя. А самое главное — будь здоровой и по-женски счастливой! С именинами!

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Оксана, поздравляю тебя с праздником! Желаю крепкого здоровья, спокойной и размеренной жизни, любви к бабочкам в животе и огромному количеству радости и улыбок со стороны!

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Наша прекрасная Оксанка, в твои именины, хочу искренне пожелать настоящего женского счастья, понимания и теплоты сердец от близких людей, уважения и поддержки от коллег, удачи и удачи от судьбы, большого счастья и веселых дней от жизни.

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Поздравляю с днем ангела Ксению и хочу пожелать всегда любить, надеяться и верить и никогда не оставлять свое сердце в сумерках и разочарованиях. Пусть каждый новый день дарит счастье, радость и светлую улыбку. Всех благ и здоровья!

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Оксана, поздравляю с Днем ангела! Пусть каждый миг приносит сотни шансов сделать жизнь еще ярче и счастливее! Пусть любая минута дарит только нрав и море позитива! И ангел-хранитель бережет тебя от всех невзгод.

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Оксана, Я желаю, чтобы все звезды в небе только для тебя светили, чтобы твой путь освещал всегда солнце, а счастье вело тебя за руку по жизни. Пусть все препятствия, которые будут мешать пройти, ты одолеешь вместе с друзьями и родными.

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Ксюша, поздравляю! Пусть Твое отличное настроение никогда тебя не покидает! Пусть не иссякнет запас энергии и оптимизма! Любви тебе взаимной, здоровья цветущего, тепла, уюта и душевного света! С именинами!

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Поздравляю с именинами! Желаю красоты во всем: в одежде, в поступках, в людях, в мыслях, в пейзажах, интерьерах. Пусть работа будет любимой, радость — бесконечна, настроение — отличным. Наград, побед, путешествий, красок, чудес, крепких отношений, стабильных условий, жизненного баланса и творческих подходов.

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Дорогая Оксана, я поздравляю тебя и желаю цветущего, как весна, счастья. Желаю всегда быть такой очаровательной, веселой и смелой. Оксана, пусть в твоем сердце искрится мечта. Пусть в твоей жизни светит солнце удачи. Пусть в твоем доме будет уютно. Пусть в твоей деятельности будет много удач. Желаю тебе, Оксаночка, здоровья и любви!

Ксюша! Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть печаль никогда не находит дорогу к твоему сердцу. Пусть все твои мечты сбываются, к тому же в кратчайшие сроки! Пусть каждый твой день будет полон поводов для радости и улыбок. Оставайся таким же лучом света!

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Оксана, Оксанка! Поздравляю тебя с праздником! Желаю, чтобы у тебя всегда было отличное настроение, позитивные люди вокруг, любовь и забота от ближних, искренняя любовь! Пусть каждый новый день будет лучше предыдущего. Радуйся и наслаждайся каждой секундой!

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В этот светлый день, Оксана, хочу поздравить тебя с именинами! Хочу пожелать, чтобы ты всегда оставалась такой нежной и милой, светлой и отзывчивой. Береги внутри себя свою доброту и ласку. Ты — как прекрасный красивый цветок, как ромашка — светлая с ярким солнцем внутри! Оставайся такой всегда!

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Поздравляю с именинами прекрасную Оксанку! Хочется пожелать яркого света в жизни и радостных праздников души, успеха во всех делах и замыслах, волшебной красоты и невероятной доброты сердца, больших успехов и достижений, крепкого здоровья и отличного настроения.

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Поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю успеха во всех сферах жизни, гармонических отношений в семье, женского счастья, личностного роста, осуществления самых заветных желаний и отсутствия препятствий на пути к цели.

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Оксанка, с праздником тебя! Оставайся такой же красивой, умной, доброй и искренней! Купайся во внимании, получай все желаемое и радуйся всем возможностям, которые дарит судьба! Береги себя, лови удачу за хвост и наслаждайся жизнью!

С Днем ангела Оксаны — трогательные поздравления в стихах

Сегодня — Оксаны,

Желаю человеческого уважения.

Здоровье крепкого,

Любви пылкой.

Чтобы судьба твоя,

Словно сказка была.

Чтобы сердце пело,

Всякая беда проходила.

Чтобы ангел охранял,

Твою душу и тело.

Господь же, чтобы посылал тебе,

Все то, что ты хотела.

***

С днем Оксаны поздравляю,

Здоровья крепкого желаю.

Чтобы счастьем жизнь бурлила,

Все только приятное тебе даровало.

Чтобы хлеб всегда был на столе,

И встречались добрые люди на пути.

Пусть Матерь Божья тебя оберегает,

И всегда с тобой в путь ступает.

***

С Днем ангела Оксанка, поздравляем,

Здоровья крепкого желаем,

Пусть исполнятся мечты,

Луна и звездочки ясные,

Пусть светят тебе в ночи.

А в день пусть солнышко сияет,

И своим теплом согревает.

Пусть ангел тебя оберегает,

И всегда на помощь спешит.

***

Сегодня, Оксана,

именины твои.

Желаю тебе забавы,

Веселись от души.

Бокал вина я поднимаю,

За твое счастье выпиваю.

Здоровье крепкого,

Пусть Господь пошлет.

Солнца ясного,

Чтобы согревало тебя.

***

С днем Ангела мы тебя поздравляем,

Многие деньги желаем,

Чтобы не чуралось тебя счастья,

Чтобы обходили все напасти,

Чтобы горы низменностью стали,

Волны в море в шторм пропали,

Чтобы улыбкой нас все радовало,

С каждым днем только красивела!

***

Солнце с неба радостно сияет,

Лучи для тебя в букетик собирает,

Ветер шепчет, как говорит,

Тебя с именинами Оксана поздравляет!

***

Желаю без джиннов и рыб золотых

Совершить все, что в мечтах твоих.

Без доброй феи или злого тролля

Найти своего принца или короля.

Жизнь не легенда, и даже не миф.

Это сказка, которую мир для тебя создал!

***

Всю доброту, существующую в мире,

Всю радость, живущую среди людей,

Лучшие, все, что нравится, цветы

Дарю Вам, Оксана, в этот прекрасный день!

Пусть Матерь Божья Вас охраняет,

В душе царит светлая доброта,

Иисус Христос здоровье посылает

На многие и благие лета!

Сегодня, Оксана, для тебя

Смеется солнце прямо с неба.

И нежно пахнут цветы,

Его теплом согреты.

И дятел на рассвете

Отстучал приветствие,

И мышка-скрежетушка,

Подергала за ушко,

И котик бродит.

Тебе желает добра.

***

Очаровывает слух твое имя,

Лучшее из всех имен — Oксана,

Пусть за меня, тебя ветер поцелует,

Будь радостна, счастлива и любима!

***

Пусть Оксану нашу ангел хранит,

И во всем ей всегда помогает!

Пусть тебе Господь с неба,

Добавляет все, что нужно.

Чтобы хорошее сердце было,

И всем помогала,

Расцветала, богатела,

И с годами молодела.

Друзья чтобы добра желали,

На работе уважали,

Чтобы жить было мило,

Чтобы всегда была счастлива!

***

Пусть ангел поможет шагать по тропам жизни,

А Господь подарит судьбу мечты,

В день именин пусть сердце переполнят чувства,

Душа от счастья воспылает и обрадуется,

Здоровья еще желаем на сотню лет,

В любви и обилии процветания,

Пусть в этот день раздаются со всех сторон,

С Днем Ангела, Оксана, лучшие поздравления!

***

В день праздничный греют душу,

Теплые пожелания,

Настроение праздника в сердце творят,

Искренние поздравления!

В именины мы желаем,

И каждый день и ежесекундно,

Пусть же Ксени помогает,

Ангел покровитель!

***

Оксана, ты — душа компании,

Ты наша искорка и смех.

Тебе сегодня пожелаем

Быть радостью для всех!

Пусть тебе всегда везет,

И уют из дома не исчезает,

Пусть радостным станет каждый миг!

Тебя, Оксанка, искренне я поздравляю!

День ангела Оксаны — оригинальные открытки с поздравлениями

Теплые видеопоздравления с Днем ангела Оксаны