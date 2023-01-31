С Днем ангела Оксаны — 31 января — теплые поздравления в прозе, стихах и открытках

Именины Оксаны 2023: оригинальные и красивые поздравления в прозе, стихах и открытках
В этот вторник, 31 января, свой День ангела отмечают Оксаны и Ксении. В этот день следует поздравить с именинами всех знакомых, подружек и близких с этим прекрасным именем.
Новини.LIVE подготовил оригинальные и искренние поздравления в прозе, стихах и открытках для Оксаны.
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Когда праздновать День ангела Оксаны
День ангела Оксаны по церковному календарю отмечается 6 раз в год:
- 31 января — мученица Ксения;
- 6 февраля — в честь Ксении Миласской и Ксении Петербургской;
- 20 марта — Ксения (Петрухина);
- 6 июня — Ксения Петербургская (Петрова);
- 26 августа — царица Ксения;
- 15 сентября — монахиня Ксения (Черлин-Браиловская).
Характер владелиц имени Оксана
Оксана — украинская народная форма имени Ксения, которая уже долгое время является самостоятельным именем, при этом достаточно популярным.
Происхождение имени Ксения связывают с древнегреческим словом "ксенос" или "ксениа", что переводится как "гостиная", "гостья", "чужая".
С самого раннего возраста маленькие Ксюши отличаются серьезностью и целеустремленностью. Они самостоятельны и привыкли полагаться на свои силы. В то же время, Оксаны чувствительны и живут эмоциями, которые им сложно контролировать. Обладательницы имени честны и отзывчивы, высоко ценят дружбу.
Оксаны никогда не остаются равнодушными и всегда готовы прийти на помощь нуждающимся. Несмотря на самый простой характер, Ксюши умеют дружить и знают цену близким людям.
Именины Оксаны 31 января — поздравление в прозе
Милая Оксана, желаю тебе погрузиться в чудесный мир сказочной жизни, пусть достаток и благополучие окружают тебя. А самое главное — будь здоровой и по-женски счастливой! С именинами!
***
Оксана, поздравляю тебя с праздником! Желаю крепкого здоровья, спокойной и размеренной жизни, любви к бабочкам в животе и огромному количеству радости и улыбок со стороны!
***
Наша прекрасная Оксанка, в твои именины, хочу искренне пожелать настоящего женского счастья, понимания и теплоты сердец от близких людей, уважения и поддержки от коллег, удачи и удачи от судьбы, большого счастья и веселых дней от жизни.
***
Поздравляю с днем ангела Ксению и хочу пожелать всегда любить, надеяться и верить и никогда не оставлять свое сердце в сумерках и разочарованиях. Пусть каждый новый день дарит счастье, радость и светлую улыбку. Всех благ и здоровья!
***
Оксана, поздравляю с Днем ангела! Пусть каждый миг приносит сотни шансов сделать жизнь еще ярче и счастливее! Пусть любая минута дарит только нрав и море позитива! И ангел-хранитель бережет тебя от всех невзгод.
***
Оксана, Я желаю, чтобы все звезды в небе только для тебя светили, чтобы твой путь освещал всегда солнце, а счастье вело тебя за руку по жизни. Пусть все препятствия, которые будут мешать пройти, ты одолеешь вместе с друзьями и родными.
***
Ксюша, поздравляю! Пусть Твое отличное настроение никогда тебя не покидает! Пусть не иссякнет запас энергии и оптимизма! Любви тебе взаимной, здоровья цветущего, тепла, уюта и душевного света! С именинами!
***
Поздравляю с именинами! Желаю красоты во всем: в одежде, в поступках, в людях, в мыслях, в пейзажах, интерьерах. Пусть работа будет любимой, радость — бесконечна, настроение — отличным. Наград, побед, путешествий, красок, чудес, крепких отношений, стабильных условий, жизненного баланса и творческих подходов.
***
Дорогая Оксана, я поздравляю тебя и желаю цветущего, как весна, счастья. Желаю всегда быть такой очаровательной, веселой и смелой. Оксана, пусть в твоем сердце искрится мечта. Пусть в твоей жизни светит солнце удачи. Пусть в твоем доме будет уютно. Пусть в твоей деятельности будет много удач. Желаю тебе, Оксаночка, здоровья и любви!
Ксюша! Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть печаль никогда не находит дорогу к твоему сердцу. Пусть все твои мечты сбываются, к тому же в кратчайшие сроки! Пусть каждый твой день будет полон поводов для радости и улыбок. Оставайся таким же лучом света!
***
Оксана, Оксанка! Поздравляю тебя с праздником! Желаю, чтобы у тебя всегда было отличное настроение, позитивные люди вокруг, любовь и забота от ближних, искренняя любовь! Пусть каждый новый день будет лучше предыдущего. Радуйся и наслаждайся каждой секундой!
***
В этот светлый день, Оксана, хочу поздравить тебя с именинами! Хочу пожелать, чтобы ты всегда оставалась такой нежной и милой, светлой и отзывчивой. Береги внутри себя свою доброту и ласку. Ты — как прекрасный красивый цветок, как ромашка — светлая с ярким солнцем внутри! Оставайся такой всегда!
***
Поздравляю с именинами прекрасную Оксанку! Хочется пожелать яркого света в жизни и радостных праздников души, успеха во всех делах и замыслах, волшебной красоты и невероятной доброты сердца, больших успехов и достижений, крепкого здоровья и отличного настроения.
***
Поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю успеха во всех сферах жизни, гармонических отношений в семье, женского счастья, личностного роста, осуществления самых заветных желаний и отсутствия препятствий на пути к цели.
***
Оксанка, с праздником тебя! Оставайся такой же красивой, умной, доброй и искренней! Купайся во внимании, получай все желаемое и радуйся всем возможностям, которые дарит судьба! Береги себя, лови удачу за хвост и наслаждайся жизнью!
С Днем ангела Оксаны — трогательные поздравления в стихах
Сегодня — Оксаны,
Желаю человеческого уважения.
Здоровье крепкого,
Любви пылкой.
Чтобы судьба твоя,
Словно сказка была.
Чтобы сердце пело,
Всякая беда проходила.
Чтобы ангел охранял,
Твою душу и тело.
Господь же, чтобы посылал тебе,
Все то, что ты хотела.
***
С днем Оксаны поздравляю,
Здоровья крепкого желаю.
Чтобы счастьем жизнь бурлила,
Все только приятное тебе даровало.
Чтобы хлеб всегда был на столе,
И встречались добрые люди на пути.
Пусть Матерь Божья тебя оберегает,
И всегда с тобой в путь ступает.
***
С Днем ангела Оксанка, поздравляем,
Здоровья крепкого желаем,
Пусть исполнятся мечты,
Луна и звездочки ясные,
Пусть светят тебе в ночи.
А в день пусть солнышко сияет,
И своим теплом согревает.
Пусть ангел тебя оберегает,
И всегда на помощь спешит.
***
Сегодня, Оксана,
именины твои.
Желаю тебе забавы,
Веселись от души.
Бокал вина я поднимаю,
За твое счастье выпиваю.
Здоровье крепкого,
Пусть Господь пошлет.
Солнца ясного,
Чтобы согревало тебя.
***
С днем Ангела мы тебя поздравляем,
Многие деньги желаем,
Чтобы не чуралось тебя счастья,
Чтобы обходили все напасти,
Чтобы горы низменностью стали,
Волны в море в шторм пропали,
Чтобы улыбкой нас все радовало,
С каждым днем только красивела!
***
Солнце с неба радостно сияет,
Лучи для тебя в букетик собирает,
Ветер шепчет, как говорит,
Тебя с именинами Оксана поздравляет!
***
Желаю без джиннов и рыб золотых
Совершить все, что в мечтах твоих.
Без доброй феи или злого тролля
Найти своего принца или короля.
Жизнь не легенда, и даже не миф.
Это сказка, которую мир для тебя создал!
***
Всю доброту, существующую в мире,
Всю радость, живущую среди людей,
Лучшие, все, что нравится, цветы
Дарю Вам, Оксана, в этот прекрасный день!
Пусть Матерь Божья Вас охраняет,
В душе царит светлая доброта,
Иисус Христос здоровье посылает
На многие и благие лета!
Сегодня, Оксана, для тебя
Смеется солнце прямо с неба.
И нежно пахнут цветы,
Его теплом согреты.
И дятел на рассвете
Отстучал приветствие,
И мышка-скрежетушка,
Подергала за ушко,
И котик бродит.
Тебе желает добра.
***
Очаровывает слух твое имя,
Лучшее из всех имен — Oксана,
Пусть за меня, тебя ветер поцелует,
Будь радостна, счастлива и любима!
***
Пусть Оксану нашу ангел хранит,
И во всем ей всегда помогает!
Пусть тебе Господь с неба,
Добавляет все, что нужно.
Чтобы хорошее сердце было,
И всем помогала,
Расцветала, богатела,
И с годами молодела.
Друзья чтобы добра желали,
На работе уважали,
Чтобы жить было мило,
Чтобы всегда была счастлива!
***
Пусть ангел поможет шагать по тропам жизни,
А Господь подарит судьбу мечты,
В день именин пусть сердце переполнят чувства,
Душа от счастья воспылает и обрадуется,
Здоровья еще желаем на сотню лет,
В любви и обилии процветания,
Пусть в этот день раздаются со всех сторон,
С Днем Ангела, Оксана, лучшие поздравления!
***
В день праздничный греют душу,
Теплые пожелания,
Настроение праздника в сердце творят,
Искренние поздравления!
В именины мы желаем,
И каждый день и ежесекундно,
Пусть же Ксени помогает,
Ангел покровитель!
***
Оксана, ты — душа компании,
Ты наша искорка и смех.
Тебе сегодня пожелаем
Быть радостью для всех!
Пусть тебе всегда везет,
И уют из дома не исчезает,
Пусть радостным станет каждый миг!
Тебя, Оксанка, искренне я поздравляю!
День ангела Оксаны — оригинальные открытки с поздравлениями
Теплые видеопоздравления с Днем ангела Оксаны