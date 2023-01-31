З Днем ангела Оксани — 31 січня — теплі привітання у прозі, віршах та листівках

Ми зібрали сердечні картинки та листівки до свята

У цей вівторок, 31 січня, свій День ангела святкують Оксани та Ксенії. Цього дня варто привітати з іменинами усіх знайомих, подружок та близьких з цим прекрасним ім'ям.

Новини.LIVE підготував оригінальні та щирі привітання у прозі, віршах та листівках для Оксани.

Коли святкувати День ангела Оксани

День ангела Оксани за церковним календарем відзначається 6 разів на рік:

31 січня — мучениця Ксенія;

6 лютого — на честь Ксенії Міласької і Ксенії Петербурзької;

20 березня — Ксенія (Петрухіна);

6 червня — Ксенія Петербурзька (Петрова);

26 серпня — цариця Ксенія;

15 вересня — черниця Ксенія (Черлін-Браїлівська).

Характер власниць імені Оксана

Оксана — українська народна форма імені Ксенія, яка вже довгий час є самостійним ім’ям, при цьому досить популярним.

Походження імені Ксенія пов’язують із давньогрецьким словом "ксенос" або "ксеніа", що перекладається як "гостина", "гостя", "чужа", "чужинка".

З самого раннього віку маленькі Ксюші відрізняються серйозністю і цілеспрямованістю. Вони самостійні та звикли покладатися на власні сили. Водночас Оксани чутливі та живуть емоціями, які їм складно контролювати. Власниці імені чесні й чуйні, високо цінують дружбу.

Оксани ніколи не залишаються байдужими та завжди готові прийти на допомогу нужденним. Попри не найпростіший характер, Ксюші вміють дружити та знають ціну близьким людям.

Іменини Оксани 31 січня — привітання у прозі

Мила Оксано, бажаю тобі поринути у чудовий світ казкового життя, нехай достаток та добробут оточують тебе. А найголовніше — будь здоровою та по-жіночому щасливою! З іменинами!

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Оксано, вітаю тебе зі святом! Бажаю найміцнішого здоров’я, спокійного та розміреного життя, любові до метеликів у животі та величезну кількість радості та усмішок з боку!

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Наша чудова Оксанка, у твої іменини, хочу щиро побажати справжнього жіночого щастя, розуміння і теплоти сердець від близьких людей, поваги та підтримки від колег, удачі та везіння від долі, великого щастя і веселих днів від життя.

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Вітаю з днем ангела Ксенію і хочу побажати завжди любити, сподіватися та вірити та ніколи не залишати своє серце в сутінках смутку та розчарувань. Нехай кожен новий день дарує щастя, радість та світлу усмішку. Усіх благ та здоров'я!

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Оксана, вітаю з Днем ангела! Нехай кожна мить приносить сотні шансів зробити життя ще яскравішим і щасливішим! Нехай будь-яка хвилина дарує тільки вдачу і море позитиву! І ангел-хранитель береже тебе від усіх негараздів.

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Оксана, Я бажаю, щоб всі зірки в небі лише для тебе світили, щоб твій шлях висвітлювало завжди сонце, а щастя вело тебе за руку по життю. Нехай всі перешкоди, які будуть заважати пройти, ти подолаєш разом з друзями та рідними.

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Ксюша, вітаю! Нехай Твій чудовий настрій ніколи тебе не покидає! Нехай не вичерпується запас енергії та оптимізму! Любові тобі взаємної, здоров'я квітучого, тепла, затишку і душевного світла! З іменинами!

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Вітаю з іменинами! Бажаю краси в усьому: в одязі, у вчинках, в людях, в думках, в пейзажах, інтер’єрах. Нехай робота буде улюбленою, радість – нескінчена, настрій – чудовим. Винагород, перемог, подорожей, фарб, чудес, міцних відносин, стабільних умов, життєвого балансу та творчих підходів.

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Дорога Оксана, я вітаю тебе і бажаю квітучого, як весна, щастя. Бажаю завжди бути такою чарівною, веселою і сміливою. Оксана, нехай у твоєму серці іскриться мрія. Нехай у твоєму житті світить сонце удачі. Нехай у твоєму домі буде затишно. Нехай у твоїй діяльності буде багато успіхів. Бажаю тобі, Оксаночка, здоров'я і любові!

Ксюша! Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай смуток ніколи не находить дорогу до твого серця. Нехай всі твої мрії збуваються, до того ж — в найкоротші терміни! Нехай кожен твій день буде наповнений приводами для радості та посмішок. Залишайся таким же промінцем світла!

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Оксана, Оксанка! Вітаю тебе зі святом! Бажаю, щоб у тебе завжди був чудовий настрій, позитивні люди навколо, любов і турбота від ближніх, щира любов! Нехай кожен новий день буде кращим, ніж попередній. Радуйся і насолоджуйся кожною секундою!

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У цей світлий день, Оксана, хочу привітати тебе з іменинами! Хочу побажати, щоб ти завжди залишалася такою ніжною і милою, світлої та чуйною. Бережи всередині себе свою доброту і ласку. Ти — як прекрасний красиву квітку, як ромашка — світла з яскравим сонцем всередині! Залишайся такою завжди!

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Вітаю з іменинами прекрасну Оксанку! Хочеться побажати яскравого світла в житті та радісних свят душі, успіху в усіх справах і задумах, чарівної краси та неймовірної доброти серця, великих успіхів і здобутків, міцного здоров’я і чудового настрою.

***

Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю успіху у всіх життєвих сферах, гармонійних стосунків у сім’ї, жіночого щастя, особистісного зростання, здійснення найзаповітніших бажань і відсутності перешкод на шляху до цілі.

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Оксанко, зі святом тебе! Залишайся такою ж красивою, розумною, доброю та щирою! Купайся в увазі, отримуй все бажане і радій всім можливостям, які дарує доля! Бережи себе, лови удачу за хвіст і насолоджуйся життям!

З Днем ангела Оксани — зворушливі привітання у віршах

Сьогодні — Оксани,

Бажаю людської пошани.

Здоров’я міцного,

Кохання палкого.

Щоб доля твоя,

Мов казка була.

Щоб серце співало,

Всяке лихо минало.

Щоб ангел охороняв,

Твою душу і тіло.

А Господь, щоб тобі посилав,

Усе те, чого ти просила.

***

З днем Оксани вітаю,

Здоров’я міцного бажаю.

Щоб щастям життя вирувало,

Все тільки приємне тобі дарувало.

Щоб хліб завжди був на столі,

Й стрічались добрі люди на путі.

Хай Матінка Божа тебе оберігає,

І завжди з тобою в дорогу ступає.

***

З днем ангела Оксанко, вітаєм,

Здоров’я міцного бажаєм,

Хай здійсняться мрії,

Усі сподівання і надії.

Місяць і зіроньки ясні,

Хай світять тобі у ночі.

А в день хай сонечко сяє,

І своїм теплом зігріває.

Хай ангел тебе оберігає,

І завжди на допомогу поспішає.

***

Сьогодні, Оксано,

Іменини твої.

Бажаю тобі забави,

Веселись від душі.

Бокал вина я підіймаю,

За твоє щастя випиваю.

Здоров’я міцного,

Хай Господь пошле.

Сонця ясного,

Щоб зігрівало тебе.

***

З днем Ангела ми тебе вітаємо,

Багато грошенят бажаємо,

Щоб не цуралось тебе щастя,

Щоб оминали всі напасті,

Щоб гори низовиною стали,

Хвилі в морі в шторм пропали,

Щоб усмішкою нас все тішила,

З кожним днем тільки гарнішала!

***

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами Оксано вітає!

***

Бажаю без джинів і риб золотих

Здійснити усе, що у мріях твоїх.

Без доброї феї чи злого троля

Знайти свого принца або короля.

Життя ж не легенда, і навіть не міф.

Це – казка, яку світ для тебе створив!

***

Всю доброту, яка існує у світі,

Всю радість, що живе серед людей,

Найкращі, всі, що до вподоби, квіти

Дарую Вам, Оксано, в цей прекрасний день!

Хай Матір Божа Вас охороняє,

В душі панує світла доброта,

Ісус Христос здоров'я посилає

На многії та благії літа!

Сьогодні, Оксано, для тебе

Сміється сонце прямо з неба

І ніжно пахнуть квіти,

Його теплом зігріті.

І дятел на світанні

Відстукав привітання,

І мишка-скрекотушка,

Посмикала за вушко,

І котик походжає —

Тобі добра бажає.

***

Чарує слух твoє ім'я,

Найкраще з всіх імен — Oксана,

Нехай за мене, тебе вітер поцілує,

Будь радісна, щаслива і кoхана!

***

Хай Оксану нашу ангел вберігає,

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

В день іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров'я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають з всіх сторін,

З Днем Ангела, Оксано, найкращі привітання!

***

В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай же Ксені помагає,

Ангел покровитель!

***

Оксана, ти — душа компанії,

Ти наша іскорка і сміх.

Тобі сьогодні побажаємо

Бути радістю для всіх!

Нехай тобі завжди щастить,

І затишок із дому не зникає,

Хай радісною стане кожна мить!

Тебе, Оксанко, щиро я вітаю!

День ангела Оксани — оригінальні листівки з привітаннями

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