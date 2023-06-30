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Именины Никиты 30 июня: оригинальные поздравления в стихах, прозе и открытках

30 июня 2023 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
С Днем ангела Никиты — 30 июня — теплые поздравления в прозе, стихах и открытках
Фотосессия мальчика с ангельскими крыльями. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В эту пятницу, 30 июня, мужчины по имени Никита отмечают свой День ангела. Это необычное мужское имя попало к нам с греческого языка и в переводе означает "победитель".

Новини.LIVE предлагает большую подборку красивых и оригинальных поздравлений в прозе, стихах, открытках и картинках ко Дню ангела Никиты. Поздравьте отца, дедушку, брата, сына, друга и знакомого, который носит это прекрасное имя.

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Когда Никиты празднуют свои именины в 2023 году

Никиты довольно часто отмечают свои именины по церковному православному календарю.

Дни ангела Никиты:

  • 3 января;
  • 13 февраля;
  • 3 марта;
  • 2, 16, 17 апреля;
  • 13, 17, 27 мая;
  • 2, 5, 6, 10, 30 июня;
  • 4, 7 июля;
  • 22, 28 сентября;
  • 26 октября;
  • 19, 28 ноября;
  • 30 декабря.

 

Когда Никиты празднуют свои именины в 2023 году
Фотосессия ребенка с ангельскими крыльями. Фото: google.com

День ангела Никиты 2023 — какое значение имеет имя и характер владельца

Как уже отмечалось выше, Никита — имя греческого происхождения, которое означает "победитель".

Мужчины с этим именем отличаются активностью, самостоятельностью, целеустремленностью. С детства они носят сильный характер и лидерские качества.

Никиты легкие в общении и могут быть душой компании. В служебных отношениях Никита скорее индивидуалист и не любит командную работу. Может подчиняться только лично избранным авторитетам. Легко добивается успеха в карьере.

 

День ангела Никиты 2023 — какое значение имеет имя и характер владельца
Человек с крыльями за спиной. Фото: google.com

Именины Никиты 30 июня — поздравления в стихах

Поздравляем Никиту сейчас искренне!
Желаем добра и, конечно, еще мира!
Рассветов солнечных, приветливых,
А дней прекрасных, тёплых, светлых.
Ночей спокойных, не тревожных,
А счастья столько, сколько хочешь!
Здоровье достаточно и без счета,
Любовь искренней вовек!

***

Пусть с дыханием холодной зимы,
Приходит счастье, стучит в окошко,
Его, Никита, в душу пропусти
Чтобы согревало как солнце,
Пусть день дарит тебе улыбку,
А вечер уют и страстная любовь,
И чтобы всегда в твоем кругу,
Была любовь и верные друзья!

***

Сильный, мужественный и простой,
Одним словом — молодой!
Ты самый лучший у нас в мире,
Просто чудо — ты такой!

***

В день осенний греют душу,
Теплые пожелания,
Настроение праздника в сердце творят,
Искренние поздравления!
В именины мы желаем,
И каждый день и ежесекундно,
Пусть Никите помогает,
Ангел покровитель!

***

Никита — ты у нас боец,
И в работе молодец!
Любят все тебя девушки,
Липнут все, словно ты мята,
Ты у нас горд, не сдаешься,
На любовь не поддаешься!
Пусть всегда тебе везет,
И в жизни все будет!

***

У Никиты ныне праздник,
Друзей прибыло многое.
Цветы есть и подарки,
И объятия, и поцелуи.
Но главное в том,
Чтобы и дальше этому дому
Улыбалась Судьба искренне,
Чтобы жили Надежда и Вера,
И Любовь, расправил крылья,
Каждое сердце здесь согрело.

***

Пусть в день твоего святого,
Ангел сил прибавит ко всему,
Чтобы жизнь не была серой,
Пусть придаст воодушевления и веры,
Побед на каждом шагу,
Достигать без колебаний,
С днем ангела Никита,
Прими поздравления!

***

Я помолюсь за Никиту всем ангелам в мире
И попрошу василю в спелой ржи,
И попрошу здоровье и счастье для тебя,
Радости светлое, голубое небо.
Я попрошу тебе только веры и силы,
Чтобы беды тебя не смели, не скосили.
Я попрошу для тебя силы крица и стали,
Чтобы заботы ежедневно в пути отстали.
Я помолюсь за тебя всем ангелам в мире,
Пусть дарят годы тебе длинные и светлые.

 

Именины Никиты 30 июня — Поздравления в стихах
Младенец-ангел. Фото: google.com

С Днем Ангела Никиты 30 июня — красивые поздравления в прозе

Поздравляю с Днем ангела! Пусть каждый твой день, Никита, приносит хорошие новости. Пусть дорогие тебе люди всегда будут счастливы. Удачно всё то, что желаешь, никогда не сбивайся с дороги и всегда знай, что рядом есть люди, которые поддержат и помогут. С праздником!

***

Милый и дорогой Никита, я тебя поздравляю и искренне желаю легкого и успешного пути к целям, прекрасным замыслам и идеям, крепкому здоровью и бравой удачи, счастливым мгновениям жизни и искренней любви.

***

Никита, твое имя означает победитель, поэтому я желаю тебе всегда и во всем быть первым! Пусть твоя жизнь складывается удачно, и все начинания приводят к цели. Пусть здоровье будет отличным, дом уютным, настроение отличным, друзья верными, жизнь сытой. Будь молодцем! С Днем ангела!

***

Никита! Поздравляю тебя с праздником. Пусть удача поможет во всех твоих важных делах, забота близких окутывает с ног до головы, а все проблемы обходят тебя стороной! Всего наилучшего.

***

Никита, поздравляю тебя с праздником! Желаю тебе быть энергичным, добрым и отзывчивым. Пусть в жизни будет стабильность и надежность, смех, тепло, счастье и радость. Желаю быть в любой ситуации на высоте. Любовь и добра!

***

Никита, поздравляю тебя! Желаю, чтобы в твоей жизни было больше солнечных моментов! Безоблачное небо над головой, приятные сюрпризы и интересные занятия! Пусть каждый день доставляет радость и удовольствие! Счастье тебе, здоровье и свершение всех планируемых дел!

***

Дорогой Никита, поздравляю тебя с именинами! Ты особенный человек, и потому пожелать тебе хочется, чтобы твоя судьба складывалась очень, ярко, как в голливудском кино! Пусть каждый день будет наполнен свершениями, открытиями и приключениями, а вокруг всегда будут верные друзья и интересные люди. Счастья, богатства и выполнения всех планов!

***

Любого Никитку поздравляю! Будь всегда ты счастлив, здоров и любим. Пусть ничто в этой жизни тебя не омрачает, будь веселым настроением и твердым характером Желаю благополучия, достатка, ярких жизненных впечатлений, везения и большой удачи.

Оригинальные и яркие поздравления в открытках с Днем Ангела Никиты

С днем ангела Никиты: поздравления с именинами
С Днем Ангела Никиты. Фото: Новости.
С Днем ангела Никиты: оригинальные поздравления
С Днем Ангела Никиты. Фото: Новости.
С днем ангела, Никита: картинки
С Днем Ангела Никиты. Фото: Новости.
Поздравление с Днем ангела Никиты 2023
С Днем Ангела Никиты. Фото: Новости.
День ангела Никиты – дата и красивые поздравления
Поздравление с Днем ангела Никиты. Фото: ua.depositphotos.com
Лучшие поздравления для Никиты с Днем ангела 2023
Поздравление с Днем ангела Никиты. Фото: ua.depositphotos.com
С Днем ангела Никиты: теплые поздравления
Поздравление с Днем ангела Никиты. Фото: ua.depositphotos.com
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Поздравление с Днем ангела Никиты. Фото: v24.com.ua

Теплые видеопоздравления с Днем ангела Никиты

 

 

Напомним, Новини.LIVE писали, кто празднует День ангела в июле и какое имя выбрать для ребенка по церковному июльскому календарю, чтобы его оберегал ангел-хранитель.

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