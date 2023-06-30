С Днем ангела Никиты — 30 июня — теплые поздравления в прозе, стихах и открытках

Именины Никиты 30 июня: оригинальные поздравления в стихах, прозе и открытках
В эту пятницу, 30 июня, мужчины по имени Никита отмечают свой День ангела. Это необычное мужское имя попало к нам с греческого языка и в переводе означает "победитель".
Новини.LIVE предлагает большую подборку красивых и оригинальных поздравлений в прозе, стихах, открытках и картинках ко Дню ангела Никиты. Поздравьте отца, дедушку, брата, сына, друга и знакомого, который носит это прекрасное имя.
Когда Никиты празднуют свои именины в 2023 году
Никиты довольно часто отмечают свои именины по церковному православному календарю.
Дни ангела Никиты:
- 3 января;
- 13 февраля;
- 3 марта;
- 2, 16, 17 апреля;
- 13, 17, 27 мая;
- 2, 5, 6, 10, 30 июня;
- 4, 7 июля;
- 22, 28 сентября;
- 26 октября;
- 19, 28 ноября;
- 30 декабря.
День ангела Никиты 2023 — какое значение имеет имя и характер владельца
Как уже отмечалось выше, Никита — имя греческого происхождения, которое означает "победитель".
Мужчины с этим именем отличаются активностью, самостоятельностью, целеустремленностью. С детства они носят сильный характер и лидерские качества.
Никиты легкие в общении и могут быть душой компании. В служебных отношениях Никита скорее индивидуалист и не любит командную работу. Может подчиняться только лично избранным авторитетам. Легко добивается успеха в карьере.
Именины Никиты 30 июня — поздравления в стихах
Поздравляем Никиту сейчас искренне!
Желаем добра и, конечно, еще мира!
Рассветов солнечных, приветливых,
А дней прекрасных, тёплых, светлых.
Ночей спокойных, не тревожных,
А счастья столько, сколько хочешь!
Здоровье достаточно и без счета,
Любовь искренней вовек!
***
Пусть с дыханием холодной зимы,
Приходит счастье, стучит в окошко,
Его, Никита, в душу пропусти
Чтобы согревало как солнце,
Пусть день дарит тебе улыбку,
А вечер уют и страстная любовь,
И чтобы всегда в твоем кругу,
Была любовь и верные друзья!
***
Сильный, мужественный и простой,
Одним словом — молодой!
Ты самый лучший у нас в мире,
Просто чудо — ты такой!
***
В день осенний греют душу,
Теплые пожелания,
Настроение праздника в сердце творят,
Искренние поздравления!
В именины мы желаем,
И каждый день и ежесекундно,
Пусть Никите помогает,
Ангел покровитель!
***
Никита — ты у нас боец,
И в работе молодец!
Любят все тебя девушки,
Липнут все, словно ты мята,
Ты у нас горд, не сдаешься,
На любовь не поддаешься!
Пусть всегда тебе везет,
И в жизни все будет!
***
У Никиты ныне праздник,
Друзей прибыло многое.
Цветы есть и подарки,
И объятия, и поцелуи.
Но главное в том,
Чтобы и дальше этому дому
Улыбалась Судьба искренне,
Чтобы жили Надежда и Вера,
И Любовь, расправил крылья,
Каждое сердце здесь согрело.
***
Пусть в день твоего святого,
Ангел сил прибавит ко всему,
Чтобы жизнь не была серой,
Пусть придаст воодушевления и веры,
Побед на каждом шагу,
Достигать без колебаний,
С днем ангела Никита,
Прими поздравления!
***
Я помолюсь за Никиту всем ангелам в мире
И попрошу василю в спелой ржи,
И попрошу здоровье и счастье для тебя,
Радости светлое, голубое небо.
Я попрошу тебе только веры и силы,
Чтобы беды тебя не смели, не скосили.
Я попрошу для тебя силы крица и стали,
Чтобы заботы ежедневно в пути отстали.
Я помолюсь за тебя всем ангелам в мире,
Пусть дарят годы тебе длинные и светлые.
С Днем Ангела Никиты 30 июня — красивые поздравления в прозе
Поздравляю с Днем ангела! Пусть каждый твой день, Никита, приносит хорошие новости. Пусть дорогие тебе люди всегда будут счастливы. Удачно всё то, что желаешь, никогда не сбивайся с дороги и всегда знай, что рядом есть люди, которые поддержат и помогут. С праздником!
***
Милый и дорогой Никита, я тебя поздравляю и искренне желаю легкого и успешного пути к целям, прекрасным замыслам и идеям, крепкому здоровью и бравой удачи, счастливым мгновениям жизни и искренней любви.
***
Никита, твое имя означает победитель, поэтому я желаю тебе всегда и во всем быть первым! Пусть твоя жизнь складывается удачно, и все начинания приводят к цели. Пусть здоровье будет отличным, дом уютным, настроение отличным, друзья верными, жизнь сытой. Будь молодцем! С Днем ангела!
***
Никита! Поздравляю тебя с праздником. Пусть удача поможет во всех твоих важных делах, забота близких окутывает с ног до головы, а все проблемы обходят тебя стороной! Всего наилучшего.
***
Никита, поздравляю тебя с праздником! Желаю тебе быть энергичным, добрым и отзывчивым. Пусть в жизни будет стабильность и надежность, смех, тепло, счастье и радость. Желаю быть в любой ситуации на высоте. Любовь и добра!
***
Никита, поздравляю тебя! Желаю, чтобы в твоей жизни было больше солнечных моментов! Безоблачное небо над головой, приятные сюрпризы и интересные занятия! Пусть каждый день доставляет радость и удовольствие! Счастье тебе, здоровье и свершение всех планируемых дел!
***
Дорогой Никита, поздравляю тебя с именинами! Ты особенный человек, и потому пожелать тебе хочется, чтобы твоя судьба складывалась очень, ярко, как в голливудском кино! Пусть каждый день будет наполнен свершениями, открытиями и приключениями, а вокруг всегда будут верные друзья и интересные люди. Счастья, богатства и выполнения всех планов!
***
Любого Никитку поздравляю! Будь всегда ты счастлив, здоров и любим. Пусть ничто в этой жизни тебя не омрачает, будь веселым настроением и твердым характером Желаю благополучия, достатка, ярких жизненных впечатлений, везения и большой удачи.
Оригинальные и яркие поздравления в открытках с Днем Ангела Никиты
Теплые видеопоздравления с Днем ангела Никиты
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