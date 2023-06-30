С Днем ангела Никиты — 30 июня — теплые поздравления в прозе, стихах и открытках

Фотосессия мальчика с ангельскими крыльями. Фото: freepik.com

В эту пятницу, 30 июня, мужчины по имени Никита отмечают свой День ангела. Это необычное мужское имя попало к нам с греческого языка и в переводе означает "победитель".

Новини.LIVE предлагает большую подборку красивых и оригинальных поздравлений в прозе, стихах, открытках и картинках ко Дню ангела Никиты. Поздравьте отца, дедушку, брата, сына, друга и знакомого, который носит это прекрасное имя.

Читайте также:

Когда Никиты празднуют свои именины в 2023 году

Никиты довольно часто отмечают свои именины по церковному православному календарю.

Дни ангела Никиты:

3 января;

13 февраля;

3 марта;

2, 16, 17 апреля;

13, 17, 27 мая;

2, 5, 6, 10, 30 июня;

4, 7 июля;

22, 28 сентября;

26 октября;

19, 28 ноября;

30 декабря.

Фотосессия ребенка с ангельскими крыльями. Фото: google.com

День ангела Никиты 2023 — какое значение имеет имя и характер владельца

Как уже отмечалось выше, Никита — имя греческого происхождения, которое означает "победитель".

Мужчины с этим именем отличаются активностью, самостоятельностью, целеустремленностью. С детства они носят сильный характер и лидерские качества.

Никиты легкие в общении и могут быть душой компании. В служебных отношениях Никита скорее индивидуалист и не любит командную работу. Может подчиняться только лично избранным авторитетам. Легко добивается успеха в карьере.

Человек с крыльями за спиной. Фото: google.com

Именины Никиты 30 июня — поздравления в стихах

Поздравляем Никиту сейчас искренне!

Желаем добра и, конечно, еще мира!

Рассветов солнечных, приветливых,

А дней прекрасных, тёплых, светлых.

Ночей спокойных, не тревожных,

А счастья столько, сколько хочешь!

Здоровье достаточно и без счета,

Любовь искренней вовек!

***

Пусть с дыханием холодной зимы,

Приходит счастье, стучит в окошко,

Его, Никита, в душу пропусти

Чтобы согревало как солнце,

Пусть день дарит тебе улыбку,

А вечер уют и страстная любовь,

И чтобы всегда в твоем кругу,

Была любовь и верные друзья!

***

Сильный, мужественный и простой,

Одним словом — молодой!

Ты самый лучший у нас в мире,

Просто чудо — ты такой!

***

В день осенний греют душу,

Теплые пожелания,

Настроение праздника в сердце творят,

Искренние поздравления!

В именины мы желаем,

И каждый день и ежесекундно,

Пусть Никите помогает,

Ангел покровитель!

***

Никита — ты у нас боец,

И в работе молодец!

Любят все тебя девушки,

Липнут все, словно ты мята,

Ты у нас горд, не сдаешься,

На любовь не поддаешься!

Пусть всегда тебе везет,

И в жизни все будет!

***

У Никиты ныне праздник,

Друзей прибыло многое.

Цветы есть и подарки,

И объятия, и поцелуи.

Но главное в том,

Чтобы и дальше этому дому

Улыбалась Судьба искренне,

Чтобы жили Надежда и Вера,

И Любовь, расправил крылья,

Каждое сердце здесь согрело.

***

Пусть в день твоего святого,

Ангел сил прибавит ко всему,

Чтобы жизнь не была серой,

Пусть придаст воодушевления и веры,

Побед на каждом шагу,

Достигать без колебаний,

С днем ангела Никита,

Прими поздравления!

***

Я помолюсь за Никиту всем ангелам в мире

И попрошу василю в спелой ржи,

И попрошу здоровье и счастье для тебя,

Радости светлое, голубое небо.

Я попрошу тебе только веры и силы,

Чтобы беды тебя не смели, не скосили.

Я попрошу для тебя силы крица и стали,

Чтобы заботы ежедневно в пути отстали.

Я помолюсь за тебя всем ангелам в мире,

Пусть дарят годы тебе длинные и светлые.

Младенец-ангел. Фото: google.com

С Днем Ангела Никиты 30 июня — красивые поздравления в прозе

Поздравляю с Днем ангела! Пусть каждый твой день, Никита, приносит хорошие новости. Пусть дорогие тебе люди всегда будут счастливы. Удачно всё то, что желаешь, никогда не сбивайся с дороги и всегда знай, что рядом есть люди, которые поддержат и помогут. С праздником!

***

Милый и дорогой Никита, я тебя поздравляю и искренне желаю легкого и успешного пути к целям, прекрасным замыслам и идеям, крепкому здоровью и бравой удачи, счастливым мгновениям жизни и искренней любви.

***

Никита, твое имя означает победитель, поэтому я желаю тебе всегда и во всем быть первым! Пусть твоя жизнь складывается удачно, и все начинания приводят к цели. Пусть здоровье будет отличным, дом уютным, настроение отличным, друзья верными, жизнь сытой. Будь молодцем! С Днем ангела!

***

Никита! Поздравляю тебя с праздником. Пусть удача поможет во всех твоих важных делах, забота близких окутывает с ног до головы, а все проблемы обходят тебя стороной! Всего наилучшего.

***

Никита, поздравляю тебя с праздником! Желаю тебе быть энергичным, добрым и отзывчивым. Пусть в жизни будет стабильность и надежность, смех, тепло, счастье и радость. Желаю быть в любой ситуации на высоте. Любовь и добра!

***

Никита, поздравляю тебя! Желаю, чтобы в твоей жизни было больше солнечных моментов! Безоблачное небо над головой, приятные сюрпризы и интересные занятия! Пусть каждый день доставляет радость и удовольствие! Счастье тебе, здоровье и свершение всех планируемых дел!

***

Дорогой Никита, поздравляю тебя с именинами! Ты особенный человек, и потому пожелать тебе хочется, чтобы твоя судьба складывалась очень, ярко, как в голливудском кино! Пусть каждый день будет наполнен свершениями, открытиями и приключениями, а вокруг всегда будут верные друзья и интересные люди. Счастья, богатства и выполнения всех планов!

***

Любого Никитку поздравляю! Будь всегда ты счастлив, здоров и любим. Пусть ничто в этой жизни тебя не омрачает, будь веселым настроением и твердым характером Желаю благополучия, достатка, ярких жизненных впечатлений, везения и большой удачи.

Оригинальные и яркие поздравления в открытках с Днем Ангела Никиты

С Днем Ангела Никиты. Фото: Новости.

С Днем Ангела Никиты. Фото: Новости.

С Днем Ангела Никиты. Фото: Новости.

С Днем Ангела Никиты. Фото: Новости.

Поздравление с Днем ангела Никиты. Фото: ua.depositphotos.com

Поздравление с Днем ангела Никиты. Фото: ua.depositphotos.com

Поздравление с Днем ангела Никиты. Фото: ua.depositphotos.com

Поздравление с Днем ангела Никиты. Фото: v24.com.ua

Теплые видеопоздравления с Днем ангела Никиты

Напомним, Новини.LIVE писали, кто празднует День ангела в июле и какое имя выбрать для ребенка по церковному июльскому календарю, чтобы его оберегал ангел-хранитель.