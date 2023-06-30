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Іменини Микити 30 червня: оригінальні привітання у віршах, прозі та листівках

30 червня 2023 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
З Днем ангела Микити — 30 червня — теплі привітання у прозі, віршах та листівках
Фотосесія хлопчика з янгольськими крилами. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У цю п'ятницю, 30 червня, чоловіки на ім'я Микита відзначають свій День ангела. Це незвичне чоловіче ім'я потрапило до нас з грецької мови та у перекладі означає "переможець".

Новини.LIVE пропонує велику добірку красивих та оригінальних привітань у прозі, віршах, листівках та картинках до Дня ангела Микити. Привітайте батька, дідуся, брата, сина, друга та знайомого, який носить це прекрасне ім'я. 

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Коли Микити святкують свої іменини 2023 року 

Микити доволі часто відзначають свої іменини за церковним православним календарем.

Дні ангела Микити: 

  • 3 січня;
  • 13 лютого;
  • 3 березня;
  • 2, 16, 17 квітня;
  • 13, 17, 27 травня;
  • 2, 5, 6, 10, 30 червня;
  • 4, 7 липня;
  • 22, 28 вересня;
  • 26 жовтня;
  • 19, 28 листопада;
  • 30 грудня.

 

Коли Микити святкують свої іменини 2023 року
Фотосесія дитини з янгольськими крилами. Фото: google.com

День ангела Микити 2023 — яке значення має ім'я та характер власника

Як вже зазначалося вище, Микита — ім’я грецького походження, яке означає "переможець". 

Чоловіки з цим ім'ям відрізняються активністю, самостійністю, цілеспрямованістю. З дитинства вони мають сильний характер та лідерські якості. 

Микити легкі у спілкування та можуть бути душею компанії. У службових стосунках Микита швидше індивідуаліст і не любить командну роботу. Може підкорятися тільки особисто обраним авторитетам. Легко досягає успіху в кар’єрі. 

 

День ангела Микити 2023 — яке значення має ім'я та характер власника
Чоловік з крилами за спиною. Фото: google.com

Іменини Микити 30 червня — привітання у віршах

Вітаємо Микиту нині щиро!
Бажаєм добра і, звичайно, ще миру!
Світанків сонячних, привітних,
А днів прекрасних, теплих, світлих.
Ночей спокійних, не тривожних,
А щастя стільки, скільки хочеш!
Здоров'я вдосталь і без ліку,
Кохання щирого довіку!

***

Хай з подихом холодної зими,
Приходить щастя, стукає в віконце,
Його, Микита, в душу пропусти
Щоб зігрівало наче сонце,
Хай день дарує усмішку тобі,
А вечір затишок й палке кохання,
І щоб завжди в твоєму крузі,
Була любов і вірні друзі!

***

Сильний, мужній і простий,
Одним словом — молодий!
Ти найкращий у нас в світі,
Просто чудо — ти такий!

***

В день осінній гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай Микиті помагає,
Ангел покровитель!

***

Микита — ти в нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м'ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!

***

У Микити нині свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розправив крила,
Кожне серце тут зігріла.

***

Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагань,
З днем ангела Микита,
Прийми привітання!

***

Я помолюсь за Микиту всім ангелам в світі
І попрошу волошку у стиглому житі,
І попрошу здоров'я і щастя для тебе,
Радості світлої, синього неба.
Я попрошу для тебе тільки віри і сили,
Щоби біди тебе не змели, не скосили.
Я попрошу для тебе сили криці і сталі,
Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.
Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,
Хай дарують роки тобі довгі і світлі.

 

Іменини Микити 30 червня — привітання у віршах
Немовля-янгол. Фото: google.com

З Днем Ангела Микити 30 червня — красиві привітання в прозі 

Вітаю з Днем ангела! Нехай кожен твій день, Микито, приносить гарні новини. Нехай дорогі тобі люди завжди будуть щасливі. Вдало втіль все те, що бажаєш, ніколи не збивайся з дороги та завжди знай, що поряд є люди, які підтримають і допоможуть. Зі святом!

***

Милий і дорогий Микито, я тебе вітаю і щиро бажаю легкого та успішного шляху до цілей, чудових задумів та ідей, міцного здоров'я та бравої удачі, щасливих миттєвостей життя та щирого кохання.

***

Микита, твоє ім'я означає "переможець", тому я бажаю тобі завжди та у всьому бути першим! Нехай твоє життя складається вдало, і всі починання приводять до мети. Нехай здоров'я буде відмінним, будинок затишним, настрій відмінним, друзі вірними, життя ситого. Будь молодцем! З Днем ангела!

***

Микита! Вітаю тебе зі святом. Нехай удача допоможе у всіх твоїх важливих справах, турбота близьких огортає з ніг до голови, а всі проблеми обходять тебе стороною! Всього найкращого.

***

Микито, вітаю тебе зі святом! Бажаю тобі бути енергійним, добрим і чуйним. Нехай у житті буде стабільність та надійність, сміх, тепло, щастя та радість. Бажаю бути у будь-якій життєвій ситуації на висоті. Кохання та добра!

***

Микита, вітаю тебе! Бажаю, щоб у твоєму житті було якомога більше сонячних моментів! Безхмарного неба над головою, приємних сюрпризів і цікавих занять! Нехай кожен день приносить радість і задоволення! Щастя тобі, здоров’я і звершення всіх планованих справ!

***

Дорогий Микито, вітаю тебе з іменинами! Ти особлива людина, і тому побажати тобі хочеться, щоб твоя доля складалася надзвичайно, яскраво, як в голлівудському кіно! Нехай кожен день буде наповнений звершеннями, відкриттями та пригодами, а навколо завжди будуть найвірніші друзі та цікаві люди. Щастя, багатства і виконання всіх планів!

***

Любого Микитку вітаю! Будь завжди ти щасливий, здоровий і коханий. Нехай ніщо в цьому житті тебе не затьмарює, будь веселий настрій та твердий характером Бажаю благополуччя, достатку, яскравих життєвих вражень, везіння та великої удачі.

Оригінальні та яскраві вітання у листівках з Днем Ангела Микити

З днем ангела Микити: привітання з іменинами
Вітання З Днем Ангела Микити. Фото: Новини.LIVE
З Днем ангела Микити: оригінальні привітання
Вітання З Днем Ангела Микити. Фото: Новини.LIVE
З днем ангела, Микито: картинки
Вітання З Днем Ангела Микити. Фото: Новини.LIVE
Привітання з Днем ангела Микити 2023
Вітання З Днем Ангела Микити. Фото: Новини.LIVE
День ангела Микити - дата і красиві привітання
Привітання з Днем ангела Микити. Фото: ua.depositphotos.com
Найкращі вітання для Микити з Днем ангела 2023
Привітання з Днем ангела Микити. Фото: ua.depositphotos.com
З Днем ангела Микити: теплі привітання
Привітання з Днем ангела Микити. Фото: ua.depositphotos.com
Привітання з Днем ангела Микити 2023
Привітання з Днем ангела Микити. Фото: v24.com.ua

Теплі відеовітання з Днем ангела Микити

 

 

Нагадаємо, Новини.LIVE писали, хто святкує День ангела в липні та яке ім'я обрати для дитини за церковним липневим календарем, щоб її оберігав ангел-охоронець.

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