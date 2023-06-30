З Днем ангела Микити — 30 червня — теплі привітання у прозі, віршах та листівках

Фотосесія хлопчика з янгольськими крилами. Фото: freepik.com

У цю п'ятницю, 30 червня, чоловіки на ім'я Микита відзначають свій День ангела. Це незвичне чоловіче ім'я потрапило до нас з грецької мови та у перекладі означає "переможець".

Новини.LIVE пропонує велику добірку красивих та оригінальних привітань у прозі, віршах, листівках та картинках до Дня ангела Микити. Привітайте батька, дідуся, брата, сина, друга та знайомого, який носить це прекрасне ім'я.

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Коли Микити святкують свої іменини 2023 року

Микити доволі часто відзначають свої іменини за церковним православним календарем.

Дні ангела Микити:

3 січня;

13 лютого;

3 березня;

2, 16, 17 квітня;

13, 17, 27 травня;

2, 5, 6, 10, 30 червня;

4, 7 липня;

22, 28 вересня;

26 жовтня;

19, 28 листопада;

30 грудня.

Фотосесія дитини з янгольськими крилами. Фото: google.com

День ангела Микити 2023 — яке значення має ім'я та характер власника

Як вже зазначалося вище, Микита — ім’я грецького походження, яке означає "переможець".

Чоловіки з цим ім'ям відрізняються активністю, самостійністю, цілеспрямованістю. З дитинства вони мають сильний характер та лідерські якості.

Микити легкі у спілкування та можуть бути душею компанії. У службових стосунках Микита швидше індивідуаліст і не любить командну роботу. Може підкорятися тільки особисто обраним авторитетам. Легко досягає успіху в кар’єрі.

Чоловік з крилами за спиною. Фото: google.com

Іменини Микити 30 червня — привітання у віршах

Вітаємо Микиту нині щиро!

Бажаєм добра і, звичайно, ще миру!

Світанків сонячних, привітних,

А днів прекрасних, теплих, світлих.

Ночей спокійних, не тривожних,

А щастя стільки, скільки хочеш!

Здоров'я вдосталь і без ліку,

Кохання щирого довіку!

***

Хай з подихом холодної зими,

Приходить щастя, стукає в віконце,

Його, Микита, в душу пропусти

Щоб зігрівало наче сонце,

Хай день дарує усмішку тобі,

А вечір затишок й палке кохання,

І щоб завжди в твоєму крузі,

Була любов і вірні друзі!

***

Сильний, мужній і простий,

Одним словом — молодий!

Ти найкращий у нас в світі,

Просто чудо — ти такий!

***

В день осінній гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай Микиті помагає,

Ангел покровитель!

***

Микита — ти в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м'ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

У Микити нині свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась Доля щиро,

Щоб жили Надія й Віра,

І Любов, розправив крила,

Кожне серце тут зігріла.

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагань,

З днем ангела Микита,

Прийми привітання!

***

Я помолюсь за Микиту всім ангелам в світі

І попрошу волошку у стиглому житі,

І попрошу здоров'я і щастя для тебе,

Радості світлої, синього неба.

Я попрошу для тебе тільки віри і сили,

Щоби біди тебе не змели, не скосили.

Я попрошу для тебе сили криці і сталі,

Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.

Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,

Хай дарують роки тобі довгі і світлі.

Немовля-янгол. Фото: google.com

З Днем Ангела Микити 30 червня — красиві привітання в прозі

Вітаю з Днем ангела! Нехай кожен твій день, Микито, приносить гарні новини. Нехай дорогі тобі люди завжди будуть щасливі. Вдало втіль все те, що бажаєш, ніколи не збивайся з дороги та завжди знай, що поряд є люди, які підтримають і допоможуть. Зі святом!

***

Милий і дорогий Микито, я тебе вітаю і щиро бажаю легкого та успішного шляху до цілей, чудових задумів та ідей, міцного здоров'я та бравої удачі, щасливих миттєвостей життя та щирого кохання.

***

Микита, твоє ім'я означає "переможець", тому я бажаю тобі завжди та у всьому бути першим! Нехай твоє життя складається вдало, і всі починання приводять до мети. Нехай здоров'я буде відмінним, будинок затишним, настрій відмінним, друзі вірними, життя ситого. Будь молодцем! З Днем ангела!

***

Микита! Вітаю тебе зі святом. Нехай удача допоможе у всіх твоїх важливих справах, турбота близьких огортає з ніг до голови, а всі проблеми обходять тебе стороною! Всього найкращого.

***

Микито, вітаю тебе зі святом! Бажаю тобі бути енергійним, добрим і чуйним. Нехай у житті буде стабільність та надійність, сміх, тепло, щастя та радість. Бажаю бути у будь-якій життєвій ситуації на висоті. Кохання та добра!

***

Микита, вітаю тебе! Бажаю, щоб у твоєму житті було якомога більше сонячних моментів! Безхмарного неба над головою, приємних сюрпризів і цікавих занять! Нехай кожен день приносить радість і задоволення! Щастя тобі, здоров’я і звершення всіх планованих справ!

***

Дорогий Микито, вітаю тебе з іменинами! Ти особлива людина, і тому побажати тобі хочеться, щоб твоя доля складалася надзвичайно, яскраво, як в голлівудському кіно! Нехай кожен день буде наповнений звершеннями, відкриттями та пригодами, а навколо завжди будуть найвірніші друзі та цікаві люди. Щастя, багатства і виконання всіх планів!

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Любого Микитку вітаю! Будь завжди ти щасливий, здоровий і коханий. Нехай ніщо в цьому житті тебе не затьмарює, будь веселий настрій та твердий характером Бажаю благополуччя, достатку, яскравих життєвих вражень, везіння та великої удачі.

Оригінальні та яскраві вітання у листівках з Днем Ангела Микити

Вітання З Днем Ангела Микити. Фото: Новини.LIVE

Вітання З Днем Ангела Микити. Фото: Новини.LIVE

Вітання З Днем Ангела Микити. Фото: Новини.LIVE

Вітання З Днем Ангела Микити. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Микити. Фото: ua.depositphotos.com

Привітання з Днем ангела Микити. Фото: ua.depositphotos.com

Привітання з Днем ангела Микити. Фото: ua.depositphotos.com

Привітання з Днем ангела Микити. Фото: v24.com.ua

Теплі відеовітання з Днем ангела Микити

Нагадаємо, Новини.LIVE писали, хто святкує День ангела в липні та яке ім'я обрати для дитини за церковним липневим календарем, щоб її оберігав ангел-охоронець.