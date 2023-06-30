З Днем ангела Микити — 30 червня — теплі привітання у прозі, віршах та листівках

Іменини Микити 30 червня: оригінальні привітання у віршах, прозі та листівках
У цю п'ятницю, 30 червня, чоловіки на ім'я Микита відзначають свій День ангела. Це незвичне чоловіче ім'я потрапило до нас з грецької мови та у перекладі означає "переможець".
Новини.LIVE пропонує велику добірку красивих та оригінальних привітань у прозі, віршах, листівках та картинках до Дня ангела Микити. Привітайте батька, дідуся, брата, сина, друга та знайомого, який носить це прекрасне ім'я.
Коли Микити святкують свої іменини 2023 року
Микити доволі часто відзначають свої іменини за церковним православним календарем.
Дні ангела Микити:
- 3 січня;
- 13 лютого;
- 3 березня;
- 2, 16, 17 квітня;
- 13, 17, 27 травня;
- 2, 5, 6, 10, 30 червня;
- 4, 7 липня;
- 22, 28 вересня;
- 26 жовтня;
- 19, 28 листопада;
- 30 грудня.
День ангела Микити 2023 — яке значення має ім'я та характер власника
Як вже зазначалося вище, Микита — ім’я грецького походження, яке означає "переможець".
Чоловіки з цим ім'ям відрізняються активністю, самостійністю, цілеспрямованістю. З дитинства вони мають сильний характер та лідерські якості.
Микити легкі у спілкування та можуть бути душею компанії. У службових стосунках Микита швидше індивідуаліст і не любить командну роботу. Може підкорятися тільки особисто обраним авторитетам. Легко досягає успіху в кар’єрі.
Іменини Микити 30 червня — привітання у віршах
Вітаємо Микиту нині щиро!
Бажаєм добра і, звичайно, ще миру!
Світанків сонячних, привітних,
А днів прекрасних, теплих, світлих.
Ночей спокійних, не тривожних,
А щастя стільки, скільки хочеш!
Здоров'я вдосталь і без ліку,
Кохання щирого довіку!
***
Хай з подихом холодної зими,
Приходить щастя, стукає в віконце,
Його, Микита, в душу пропусти
Щоб зігрівало наче сонце,
Хай день дарує усмішку тобі,
А вечір затишок й палке кохання,
І щоб завжди в твоєму крузі,
Була любов і вірні друзі!
***
Сильний, мужній і простий,
Одним словом — молодий!
Ти найкращий у нас в світі,
Просто чудо — ти такий!
***
В день осінній гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай Микиті помагає,
Ангел покровитель!
***
Микита — ти в нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м'ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
***
У Микити нині свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розправив крила,
Кожне серце тут зігріла.
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагань,
З днем ангела Микита,
Прийми привітання!
***
Я помолюсь за Микиту всім ангелам в світі
І попрошу волошку у стиглому житі,
І попрошу здоров'я і щастя для тебе,
Радості світлої, синього неба.
Я попрошу для тебе тільки віри і сили,
Щоби біди тебе не змели, не скосили.
Я попрошу для тебе сили криці і сталі,
Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.
Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,
Хай дарують роки тобі довгі і світлі.
З Днем Ангела Микити 30 червня — красиві привітання в прозі
Вітаю з Днем ангела! Нехай кожен твій день, Микито, приносить гарні новини. Нехай дорогі тобі люди завжди будуть щасливі. Вдало втіль все те, що бажаєш, ніколи не збивайся з дороги та завжди знай, що поряд є люди, які підтримають і допоможуть. Зі святом!
***
Милий і дорогий Микито, я тебе вітаю і щиро бажаю легкого та успішного шляху до цілей, чудових задумів та ідей, міцного здоров'я та бравої удачі, щасливих миттєвостей життя та щирого кохання.
***
Микита, твоє ім'я означає "переможець", тому я бажаю тобі завжди та у всьому бути першим! Нехай твоє життя складається вдало, і всі починання приводять до мети. Нехай здоров'я буде відмінним, будинок затишним, настрій відмінним, друзі вірними, життя ситого. Будь молодцем! З Днем ангела!
***
Микита! Вітаю тебе зі святом. Нехай удача допоможе у всіх твоїх важливих справах, турбота близьких огортає з ніг до голови, а всі проблеми обходять тебе стороною! Всього найкращого.
***
Микито, вітаю тебе зі святом! Бажаю тобі бути енергійним, добрим і чуйним. Нехай у житті буде стабільність та надійність, сміх, тепло, щастя та радість. Бажаю бути у будь-якій життєвій ситуації на висоті. Кохання та добра!
***
Микита, вітаю тебе! Бажаю, щоб у твоєму житті було якомога більше сонячних моментів! Безхмарного неба над головою, приємних сюрпризів і цікавих занять! Нехай кожен день приносить радість і задоволення! Щастя тобі, здоров’я і звершення всіх планованих справ!
***
Дорогий Микито, вітаю тебе з іменинами! Ти особлива людина, і тому побажати тобі хочеться, щоб твоя доля складалася надзвичайно, яскраво, як в голлівудському кіно! Нехай кожен день буде наповнений звершеннями, відкриттями та пригодами, а навколо завжди будуть найвірніші друзі та цікаві люди. Щастя, багатства і виконання всіх планів!
***
Любого Микитку вітаю! Будь завжди ти щасливий, здоровий і коханий. Нехай ніщо в цьому житті тебе не затьмарює, будь веселий настрій та твердий характером Бажаю благополуччя, достатку, яскравих життєвих вражень, везіння та великої удачі.
Оригінальні та яскраві вітання у листівках з Днем Ангела Микити
Теплі відеовітання з Днем ангела Микити
Нагадаємо, Новини.LIVE писали, хто святкує День ангела в липні та яке ім'я обрати для дитини за церковним липневим календарем, щоб її оберігав ангел-охоронець.