Как утеплить обувь зимой, чтобы не замерзнуть — самые действенные советы

Если мерзнут ноги: как правильно утеплить обувь зимой
Зимой крайне важно уберечь ноги от морозов. Ведь переохлаждение может привести ко многим серьезным заболеваниям. Но даже дорогая и качественная обувь не гарантирует сохранность тепла. Поэтому в холодную погоду ваши сапожки нужно утеплять.
Как это сделать — читайте дальше в материале.
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Почему мерзнут ноги в обуви
К сожалению, даже очень дорогая и качественная обувь не гарантирует, что ваши ножки будут защищены от холода. Есть много факторов, влияющих на это.
Основными причинами таких неприятностей являются:
- Узкие и тесные ботинки
Зимой лучше брать обувь, которая будет свободно сидеть на ноге, возможно на пол размера или на размер больше. Дело в том, что тесные ботинки будут нарушать нормальное кровообращение, и как следствие ступни быстро замерзнут. Между обувью и ногой должно быть небольшое пространство, чтобы воздух, нагреваясь от тела, сохранял тепло.
- Очень тонкая подошва
Если подошва зимней обуви тонкая, холод будет проникать через стопу. Поэтому есть риск заработать серьезные заболевания. Толщина подошвы должна быть не менее 2 см, говорят эксперты.
- Плотные не эластичные носки
Они также могут сдавливать сосуды, что приводит к ухудшению кровоснабжения и замерзанию ноги. Как и использование носков с тугой резинкой — они также могут пережимать сосуды.
- Вегетативно-сосудистые заболевания, гипотония
Конечности все время остаются холодными, потому что кровь плохо течет мелкими кровеносными сосудами.
Как утеплить обувь зимой — простые и действенные советы
Уберечь ноги от переохлаждения достаточно просто, если знать о нескольких действенных способах:
- Выбирать обувь с мехом и толстой подошвой
Толстая подошва не позволит холоду проникнуть через стопы, а мех будет надежно согревать всю ногу.
- Носить стельки из хлопка или меха
Вместо обычных стелек используйте варианты из более теплых материалов, которые помогут сохранять тепло дольше.
- Купите свободную обувь, которая не передавливает ногу
В случае сильных морозов вы сможете еще надеть теплый шерстяной носок и ноге не будет тесно. Холод будет меньше проникать в кожу, если будет прослойка из хлопка и воздуха.
- Используйте фольгированные теплоотражатели
Их можно приобрести в любом магазине стройматериалов. Из них нужно вырезать самодельные стельки. В качестве образца можно взять стельку из обуви, обвести маркером и вырезать ножницами. Не забудьте сделать в такой стельке несколько отверстий диаметром не более 5 мм. Так ваши ноги не будут преть.
- Воспользуйтесь сухой горчицей
Этот способ нельзя назвать практичным, но он может пригодиться при крайней необходимости. Сухую горчицу нужно насыпать в носки. Еще одну пару надевают на босу ногу, а сверху — пару с горчицей внутри. Таким образом, можно согреть ноги.
- Используйте перечные пластыри
Наклейте его на тонкий хлопчатобумажный носок, наденьте его на ногу, а сверху еще один, но уже теплый носок.
- Не курить на улице зимой
Медики также советуют тем, у кого мерзнут ноги не курить на улице, ведь входящие в состав сигарет смола и никотин сужают стенки сосудов и нарушают кровоснабжение к конечностям.
Чем опасно замерзание ног
К замерзанию ног нельзя относиться легкомысленно, ведь переохлаждение может привести ко многим нежелательным последствиям для здоровья.
Как пишет ТСН.ua, замерзание ног может стать причиной:
- онемение конечностей, ощущение дискомфорта, сопровождающиеся болью во время хождения;
- появления болей в суставах;
- развитию простудных заболеваний органов дыхания;
- воспаления в репродуктивной системе у женщин;
- воспалительного процесса в почках;
- воспаления мочевого пузыря;
- заболевания мочеполовой системы.
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