Как утеплить обувь зимой, чтобы не замерзнуть — самые действенные советы

Эти простые способы помогут уберечься от переохлаждения и сохранить здоровье

Зимой крайне важно уберечь ноги от морозов. Ведь переохлаждение может привести ко многим серьезным заболеваниям. Но даже дорогая и качественная обувь не гарантирует сохранность тепла. Поэтому в холодную погоду ваши сапожки нужно утеплять.

Как это сделать — читайте дальше в материале.

Почему мерзнут ноги в обуви

К сожалению, даже очень дорогая и качественная обувь не гарантирует, что ваши ножки будут защищены от холода. Есть много факторов, влияющих на это.

Основными причинами таких неприятностей являются:

Узкие и тесные ботинки

Зимой лучше брать обувь, которая будет свободно сидеть на ноге, возможно на пол размера или на размер больше. Дело в том, что тесные ботинки будут нарушать нормальное кровообращение, и как следствие ступни быстро замерзнут. Между обувью и ногой должно быть небольшое пространство, чтобы воздух, нагреваясь от тела, сохранял тепло.

Очень тонкая подошва

Если подошва зимней обуви тонкая, холод будет проникать через стопу. Поэтому есть риск заработать серьезные заболевания. Толщина подошвы должна быть не менее 2 см, говорят эксперты.

Плотные не эластичные носки

Они также могут сдавливать сосуды, что приводит к ухудшению кровоснабжения и замерзанию ноги. Как и использование носков с тугой резинкой — они также могут пережимать сосуды.

Вегетативно-сосудистые заболевания, гипотония

Конечности все время остаются холодными, потому что кровь плохо течет мелкими кровеносными сосудами.

Как утеплить обувь зимой — простые и действенные советы

Уберечь ноги от переохлаждения достаточно просто, если знать о нескольких действенных способах:

Выбирать обувь с мехом и толстой подошвой

Толстая подошва не позволит холоду проникнуть через стопы, а мех будет надежно согревать всю ногу.

Носить стельки из хлопка или меха

Вместо обычных стелек используйте варианты из более теплых материалов, которые помогут сохранять тепло дольше.

Купите свободную обувь, которая не передавливает ногу

В случае сильных морозов вы сможете еще надеть теплый шерстяной носок и ноге не будет тесно. Холод будет меньше проникать в кожу, если будет прослойка из хлопка и воздуха.

Используйте фольгированные теплоотражатели

Их можно приобрести в любом магазине стройматериалов. Из них нужно вырезать самодельные стельки. В качестве образца можно взять стельку из обуви, обвести маркером и вырезать ножницами. Не забудьте сделать в такой стельке несколько отверстий диаметром не более 5 мм. Так ваши ноги не будут преть.

Воспользуйтесь сухой горчицей

Этот способ нельзя назвать практичным, но он может пригодиться при крайней необходимости. Сухую горчицу нужно насыпать в носки. Еще одну пару надевают на босу ногу, а сверху — пару с горчицей внутри. Таким образом, можно согреть ноги.

Используйте перечные пластыри

Наклейте его на тонкий хлопчатобумажный носок, наденьте его на ногу, а сверху еще один, но уже теплый носок.

Не курить на улице зимой

Медики также советуют тем, у кого мерзнут ноги не курить на улице, ведь входящие в состав сигарет смола и никотин сужают стенки сосудов и нарушают кровоснабжение к конечностям.

Чем опасно замерзание ног

К замерзанию ног нельзя относиться легкомысленно, ведь переохлаждение может привести ко многим нежелательным последствиям для здоровья.

Как пишет ТСН.ua, замерзание ног может стать причиной:

онемение конечностей, ощущение дискомфорта, сопровождающиеся болью во время хождения;

появления болей в суставах;

развитию простудных заболеваний органов дыхания;

воспаления в репродуктивной системе у женщин;

воспалительного процесса в почках;

воспаления мочевого пузыря;

заболевания мочеполовой системы.

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