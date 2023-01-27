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Если мерзнут ноги: как правильно утеплить обувь зимой

27 января 2023 21:55
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Как утеплить обувь зимой, чтобы не замерзнуть — самые действенные советы
Эти простые способы помогут уберечься от переохлаждения и сохранить здоровье
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Зимой крайне важно уберечь ноги от морозов. Ведь переохлаждение может привести ко многим серьезным заболеваниям. Но даже дорогая и качественная обувь не гарантирует сохранность тепла. Поэтому в холодную погоду ваши сапожки нужно утеплять.

Как это сделать — читайте дальше в материале.

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Почему мерзнут ноги в обуви

К сожалению, даже очень дорогая и качественная обувь не гарантирует, что ваши ножки будут защищены от холода. Есть много факторов, влияющих на это.

Основными причинами таких неприятностей являются:

  • Узкие и тесные ботинки

Зимой лучше брать обувь, которая будет свободно сидеть на ноге, возможно на пол размера или на размер больше. Дело в том, что тесные ботинки будут нарушать нормальное кровообращение, и как следствие ступни быстро замерзнут. Между обувью и ногой должно быть небольшое пространство, чтобы воздух, нагреваясь от тела, сохранял тепло.

  • Очень тонкая подошва

Если подошва зимней обуви тонкая, холод будет проникать через стопу. Поэтому есть риск заработать серьезные заболевания. Толщина подошвы должна быть не менее 2 см, говорят эксперты.

  • Плотные не эластичные носки

Они также могут сдавливать сосуды, что приводит к ухудшению кровоснабжения и замерзанию ноги. Как и использование носков с тугой резинкой — они также могут пережимать сосуды.

  • Вегетативно-сосудистые заболевания, гипотония

Конечности все время остаются холодными, потому что кровь плохо течет мелкими кровеносными сосудами.

Почему мерзнут ноги в обуви

Как утеплить обувь зимой — простые и действенные советы

Уберечь ноги от переохлаждения достаточно просто, если знать о нескольких действенных способах:

  • Выбирать обувь с мехом и толстой подошвой

Толстая подошва не позволит холоду проникнуть через стопы, а мех будет надежно согревать всю ногу.

  • Носить стельки из хлопка или меха

Вместо обычных стелек используйте варианты из более теплых материалов, которые помогут сохранять тепло дольше.

  • Купите свободную обувь, которая не передавливает ногу

В случае сильных морозов вы сможете еще надеть теплый шерстяной носок и ноге не будет тесно. Холод будет меньше проникать в кожу, если будет прослойка из хлопка и воздуха.

  • Используйте фольгированные теплоотражатели

Их можно приобрести в любом магазине стройматериалов. Из них нужно вырезать самодельные стельки. В качестве образца можно взять стельку из обуви, обвести маркером и вырезать ножницами. Не забудьте сделать в такой стельке несколько отверстий диаметром не более 5 мм. Так ваши ноги не будут преть.

  • Воспользуйтесь сухой горчицей

Этот способ нельзя назвать практичным, но он может пригодиться при крайней необходимости. Сухую горчицу нужно насыпать в носки. Еще одну пару надевают на босу ногу, а сверху — пару с горчицей внутри. Таким образом, можно согреть ноги.

  • Используйте перечные пластыри

Наклейте его на тонкий хлопчатобумажный носок, наденьте его на ногу, а сверху еще один, но уже теплый носок.

  • Не курить на улице зимой

Медики также советуют тем, у кого мерзнут ноги не курить на улице, ведь входящие в состав сигарет смола и никотин сужают стенки сосудов и нарушают кровоснабжение к конечностям.

Как утеплить обувь зимой — простые и действенные советы

Чем опасно замерзание ног

К замерзанию ног нельзя относиться легкомысленно, ведь переохлаждение может привести ко многим нежелательным последствиям для здоровья.

Как пишет ТСН.ua, замерзание ног может стать причиной:

  • онемение конечностей, ощущение дискомфорта, сопровождающиеся болью во время хождения;
  • появления болей в суставах;
  • развитию простудных заболеваний органов дыхания;
  • воспаления в репродуктивной системе у женщин;
  • воспалительного процесса в почках;
  • воспаления мочевого пузыря;
  • заболевания мочеполовой системы.

Чем опасно замерзание ног

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Напомним, врач-терапевт Георгий Сапего рассказал, чем угрожают промокшие ноги, и это не только насморк и простуда.

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