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Якщо мерзнуть ноги: як правильно утеплити взуття взимку

27 січня 2023 21:55
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Як утеплити взуття взимку, щоб не змерзнути — найдієвіші поради
Ці прості способи допоможуть уберегтися від переохолодження та зберегти здоров'я
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Взимку вкрай важливо вберегти ноги від морозів. Адже переохолодження може призвести до багатьох серйозних захворювань. Але навіть дороге та якісне взуття не гарантує збереження тепла. Тому в холодну погоду ваші чобітки потрібно утеплювати.  

Як це зробити — читайте далі в матеріалі. 

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Чому мерзнуть ноги у взутті

На жаль, навіть дуже дороге та якісне взуття не гарантує, що ваші ніжки будуть захищені від холоду. Є багато факторів, які на це впливають. 

Основними причинами таких неприємностей є:

  • Завузькі та тісні черевики 

Взимку краще брати взуття, яке буде вільно сидіти на нозі, можливо на пів розміру або на розмір більше. Річ у тім, що тісні черевики будуть порушувати нормальний кровообіг, і як наслідок ступні швидко замерзнуть. Між взуттям та ногою має бути невеликий простір, щоб повітря, нагріваючись від тіла, зберігало тепло. 

  • Затонка підошва 

Якщо підошва зимового взуття тонка, холод буде проникати через стопу. Через це є ризик заробити серйозні захворювання. Товщина підошви має бути не менше 2 см, кажуть експерти.

  • Щільні не еластичні шкарпетки 

Вони також можуть здавлювати судини, що призводить до погіршення кровопостачання й замерзання ноги. Як і використання шкарпеток з тугою гумкою — вони також можуть перетискати судини.

  • Вегетативно-судинні захворювання, гіпотонія

Кінцівки весь час залишаються холодними, тому що кров погано тече дрібними кровоносними судинами.

Чому мерзнуть ноги у взутті

Як утеплити взуття взимку — прості та дієві поради 

Вберегти ноги від переохолодження досить просто, якщо знати про кілька дієвих способів: 

  • Обирати взуття з хутром та товстою підошвою

Товста підошва не дозволить холоду проникнути через стопи, а хутро буде надійно зігрівати усю ногу.

  • Носити устілки з бавовни чи хутра

Замість звичайних устілок використовуйте варіанти з тепліших матеріалів, які допоможуть зберігати тепло довше.

  • Купуйте вильне взуття, яке не передавлює ногу 

У разі сильних морозів ви зможете ще надягнути теплу вовняну шкарпетку і нозі не було тісно. Холод буде менше проникати до шкіри, якщо буде прошарок з бавовни та повітря.

  • Використовуйте фольговані тепловідбивачі

Їх можна придбати у будь-якому магазині будматеріалів. З них необхідно вирізати саморобні устілки. Як зразок можна взяти устілку з взуття, обвести маркером і вирізати ножицями. Не забудьте зробити в ній кілька отворів діаметром не більше 5 мм. Так ваші ноги не будуть пріти.

  • Скористайтеся сухою гірчицею 

Цей спосіб не можна назвати практичним, але він може стати в пригоді за крайньої потреби. Суху гірчицю треба насипати у шкарпетки. Ще одну пару надягають на босу ногу, а зверху — пару з гірчицею всередині. Таким чином можна зігріти ноги. 

  • Використовуйте перцеві пластері 

Наклейте його на тонку бавовняну шкарпетку, надягніть його на ногу, а зверху ще одну, але вже теплу шкарпетку.

  • Не палити на вулиці взимку 

Медики також радять тим, у кого мерзнуть ноги не курити на вулиці, адже смола та нікотин, що входять до складу цигарок, звужують стінки судин і порушують кровопостачання до кінцівок.

Як утеплити взуття взимку — прості та дієві поради

Чим небезпечне замерзання ніг 

До замерзання ніг не можна ставитися легковажно, адже переохолодження може призвести до багатьох небажаних наслідків для здоров'я. 

Як пише ТСН.ua замерзання ніг може стати причиною: 

  • оніміння кінцівок, відчуття дискомфорту, які супроводжуються болем під час ходіння;
  • появи болів у суглобах;
  • розвитку застудних захворювань органів дихання;
  • запалення в репродуктивній системі у жінок;
  • запального процесу в нирках;
  • запалення сечового міхура;
  • захворювання сечостатевої системи.

Чим небезпечне замерзання ніг

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Новини.LIVE писало, як швидко зігріти ноги після переохолодження, щоб не захворіти та захистити суглоби.

Нагадаємо, лікар-терапевт Георгій Сапего розповів, чим загрожують промоклі ноги, і це не тільки нежить та застуда.

Також ми розповідали про найефективніші лайфхаки, щоб захистити своє взуття від води та снігу. Краще заздалегідь подбати про те, щоб ваше взуття було захищене від намокання.

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