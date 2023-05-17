Как выглядит бункер Путина: журналисты показали, где и как скрывается кровавый диктатор

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Иностранные СМИ опубликовали схемы подземной части бункера Путина. Речь идет о том, что находится в Геледжике в Краснодарском крае.

Об этом пишет издание The Business Insider.

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В издании пишут, что материалы были опубликованы в качестве примера выполненных работ далекого 2010 года. Однако заметим, что объект назывался "комплекс подземных построек для пансионата в городе Геленджик Краснодарского края".

На планах присутствуют изображения два сложных туннеля, простирающихся под дворцовым комплексом. Дворец и подземные сооружения соединены лифтом, спускающимся на глубину около 50 метров.

СМИ обнародовали схемы бункера Путина в Геленджике. Фото: The Business Insider

Как отмечается, панели хорошо укреплены, там есть достаточное количество пресной воды, вентиляция, сеть кабелей, чтобы поддерживать жизнедеятельность VIP-персон в течение нескольких дней или даже недель.

"Тоннели расположены на разных уровнях. Они имеют длину 40 и 60 м и ширину 6 м, создавая таким образом около 6 500 квадратных футов потенциального жилого пространства, имеющего признаки взрывозащищенности", — говорится в сообщении.

Путин готовится к худшим событиям

В издании пишут, что кровавый президент Путин заказал атаку сооружение, потому что готовился к худшему сценарию развития событий.

"Поражают 16 кабельных стоек, каждая шириной около фута, вмурованных в стену нижнего тоннеля. Эти стойки предназначены для кабелей-"каналов", которые могут нести электричество, освещение, медную проволоку и оптоволоконный кабель, необходимый для командного пункта", — отмечается в пресс-службе.

СМИ обнародовали схемы бункера Путина в Геленджике. Фото: The Business Insider

Эксперты отмечают, что это может быть резервная система дворцового комплекса. Тоннели в комплексе – не просто аварийные выходы, они могут идти по аварийному спинному мозгу дворца.

Напомним, ранее мы писали, что глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что в Мариуполе и на параде в Москве были дублеры Путина.

Также Путин принял решение запретить чиновникам уходить в отставку во время войны в Украине. Такое решение, вероятно, было принято в целях обеспечения стабильности в органах внутренней безопасности, государственных структурах и военном командовании России.