Как выглядит бункер Путина: журналисты показали, где и как скрывается кровавый диктатор
Иностранные СМИ опубликовали схемы подземной части бункера Путина. Речь идет о том, что находится в Геледжике в Краснодарском крае.
Об этом пишет издание The Business Insider.
Как выглядит бункер кровавого диктатора
В издании пишут, что материалы были опубликованы в качестве примера выполненных работ далекого 2010 года. Однако заметим, что объект назывался "комплекс подземных построек для пансионата в городе Геленджик Краснодарского края".
На планах присутствуют изображения два сложных туннеля, простирающихся под дворцовым комплексом. Дворец и подземные сооружения соединены лифтом, спускающимся на глубину около 50 метров.
Как отмечается, панели хорошо укреплены, там есть достаточное количество пресной воды, вентиляция, сеть кабелей, чтобы поддерживать жизнедеятельность VIP-персон в течение нескольких дней или даже недель.
"Тоннели расположены на разных уровнях. Они имеют длину 40 и 60 м и ширину 6 м, создавая таким образом около 6 500 квадратных футов потенциального жилого пространства, имеющего признаки взрывозащищенности", — говорится в сообщении.
Путин готовится к худшим событиям
В издании пишут, что кровавый президент Путин заказал атаку сооружение, потому что готовился к худшему сценарию развития событий.
"Поражают 16 кабельных стоек, каждая шириной около фута, вмурованных в стену нижнего тоннеля. Эти стойки предназначены для кабелей-"каналов", которые могут нести электричество, освещение, медную проволоку и оптоволоконный кабель, необходимый для командного пункта", — отмечается в пресс-службе.
Эксперты отмечают, что это может быть резервная система дворцового комплекса. Тоннели в комплексе – не просто аварийные выходы, они могут идти по аварийному спинному мозгу дворца.
Напомним, ранее мы писали, что глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что в Мариуполе и на параде в Москве были дублеры Путина.
Также Путин принял решение запретить чиновникам уходить в отставку во время войны в Украине. Такое решение, вероятно, было принято в целях обеспечения стабильности в органах внутренней безопасности, государственных структурах и военном командовании России.