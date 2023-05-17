Який вигляд має бункер Путіна: журналісти показали, де та як ховається кривавий диктатор

Президент Росії Володимир Путін. Фото: REUTERS

Іноземні ЗМІ опублікували схеми підземної частини бункера Путіна. Мова йде про той, що знаходиться в Геледжику в Краснодарському краї.

Про це пише видання The Business Insider.

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У виданні пишуть, що матеріали були опубліковані як приклад виконаних робіт далекого 2010 року. Однак зауважимо, що об’єкт називався "комплекс підземних споруд для пансіонату в місті Геленджик Краснодарського краю".

На планах присутні зображення два складні тунелі, що тягнуться під палацовим комплексом. Палац і підземні споруди з’єднані ліфтом, який спускаєтеся на глибину близько 50 метрів.

ЗМІ оприлюднили схеми бункера Путіна в Геленджику. Фото: The Business Insider

Як зазначається, панелі добре укріплені, там є достатня кількість прісної води, вентиляція, мережа кабелів, щоб підтримувати життєдіяльність VIP-персон протягом декількох днів або навіть тижнів.

"Тунелі розташовані на різних рівнях. Вони мають довжину 40 і 60 м та ширину 6 м, створюючи таким чином близько 6 500 квадратних футів потенційного житлового простору, який має ознаки вибухозахищеності", — йдеться в повідомленні.

Путін готується до найгірших подій

У виданні пишуть, що кривавий президент Путін замовив атаку споруду, бо готувався до найгіршого сценарію розвитку подій.

"Вражають 16 кабельних стійок, кожна шириною близько фута, вмурованих у стіну нижнього тунелю. Ці стійки призначені для кабелів-"каналів", які можуть нести електрику, освітлення, мідний дріт і оптоволоконний кабель, необхідний для командного пункту", — зазначається в матеріалі.

ЗМІ оприлюднили схеми бункера Путіна в Геленджику. Фото: The Business Insider

Експерти зазначають, що це може бути резервна система для палацового комплексу. Тунелі в комплексі — не просто аварійні виходи, вони можуть йти аварійним спинним мозком палацу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що у Маріуполі та на параді у Москві були дублери Путіна.

Також Путін ухвалив рішення заборонити високопосадовцям йти у відставку під час війни в Україні. Таке рішення, ймовірно, було ухвалено з метою забезпечення стабільності в органах внутрішньої безпеки, державних структурах та військовому командуванні Росії.