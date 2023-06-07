Какой день седьмого июня – что нельзя делать и какие есть народные приметы

Третье нахождение головы Иоанна Крестителя. Фото иллюстративное: УНИАН

Седьмого июня верующие в церкви почитают третье обретение председателя Иоанна Крестителя. Поэтому важно знать, какой этот день в церковном календаре, что категорически запрещается делать в этот праздник, а также какие существуют народные приметы и традиции этого дня.

Новини.LIVE рассказывает, что нужно знать о Дне чествования третьего нахождения головы Иоанна Крестителя.

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История праздника

Событие нахождения головы Иоанна Крестителя произошло около 850 года. В тот момент, когда в Константинополе начались восстания из–за ссылки святителя Иоанна Златоуста, голову Иоанна Крестителя переместили в город Эмес, но во время набега сарацин ее снова пришлось переносить в Комады.

Более того, во время иконоборчества и гонений голову Иоанна Крестителя пришлось и вовсе спрятать под землю.

Голова Иоанна Крестителя. Фото иллюстративное: Pinterest

Когда процесс чествования икон возобновился, состоялась ночная молитва, во время которой Патриарх Игнатий увидел спрятанную голову Иоанна Крестителя. После этого он рассказал об этом императору, который, в свою очередь, отправил в Коману своих посланников.

Таким образом, голову нашли в третий раз, после чего ее положили торжественно в придворную церковь в Константинополе, а сейчас она находится на Афоне.

Главные запреты

В этот день нельзя оставлять грязную посуду на ночь и рассказывать кому–нибудь о своих снах. Также в этот день запрещено считать деньги из–за большой опасности.

Народные приметы и традиции

Предки в этот день верили в интересные приметы, глядя на то, какой была погода. Если на рябине было много цветов, следовало ждать щедрый урожай хлеба. Если утром трава укрыта большим количеством росы – будет щедрый урожай.

Голова Иоанна Крестителя. Фото иллюстративное: УНИАН

Если рябина только начала цвести или совсем еще не цветет, осень будет длинной, а если на деревьях поблекли листья, их время обработать из–за вредителей.

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